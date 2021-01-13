3 причины купить смартфон с защитой от воды и 3 причины не делать этого

Уже несколько лет сложно представить флагманские смартфоны без защиты от воды. Некоторые из них мы тестировали лично и рассказывали вам об этом, а другие проходили менее заметно, но все равно их было много. Даже недорогие смартфоны часто встречаются с такой функцией, как защита от воды. Иногда ее еще называют пыле-влагозащитой и некоторыми другими словами, суть которых не меняется. Может показаться, что у защищенных от воды устройств одни сплошные плюсы и покупать надо именно их. Но не спешите так думать, ведь минусы есть даже у самых положительных вещей. Давайте обсудим преимущества и недостатки смартфонов, которые ”в воде не тонут”

Почему надо купить смартфон с защитой от воды

Можно ли брать смартфон в ванную

Давайте начнем с плюсов! Самым главным из них будет то, что смартфон простит вам многое. Допустим, вы взяли ”трубку” с собой, когда решили поваляться в ванной. Вдруг рука дрогнула или что-то пошло не так, и дорогой гаджет упал в воду. Специально этого делать не стоит и об этим я расскажу ниже, но все равно это будет не так неприятно, как уронить смартфон, у которого вообще нет защиты.

Это касается не только гипотетической ситуации с ванной. Вокруг нас полно мест с водой, где смартфон может пострадать. Его можно уронить в лужу на улице, пролить на него жидкость из стакана на столе, промокнуть под дождем и тому подобное. Про классическое утопление в унитазе тоже забывать не стоит.

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Опасен ли для телефона влажный климат

Даже если вы не боитесь причинить вред смартфону, уронив его в воду, не стоит забывать о влажных помещениях или влажном климате. Вероятность испортить гаджет в таких условиях ниже, но она все равно есть. В итоге, пользуясь обычным смартфоном, вы думаете, что в воде он не побывал, а по факту жидкость попала внутрь и начала там свое разрушительное воздействие.

Многие говорят о том, что защищенный от воды смартфон является более крепким сам по себе. Для того, чтобы в него не попадала вода, корпус проклеивается особым образом и все сочленения, стыки и места крепления продуманы более тщательно. В этом случае вероятность того, что смартфон разобьется пусть чуть-чуть, но ниже, а вам это и надо. Иногда именно этого ”чуть-чуть” не хватает.

Почему НЕ надо покупать защищенный от воды телефон

Гарантия если смартфон утонул

Прежде, чем ответить на вопрос ”почему не надо покупать смартфон с защитой от воды”, надо внимательно прочитать приписки мелким шрифтом на сайте производителей. Некоторые пишут это на относительно видном месте сайта, а другие прячут куда подальше, но все они сходятся в том, что если вода попала внутрь устройства и оно сломалось, это не является гарантийным случаем.

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То есть первый минус влагозащиты в том, что вы за нее переплатите, но при этом пользоваться ей будет нельзя. Я не рекомендую пользоваться устройством так, как это показывается в рекламе. Не надо плавать с ним и подвергать другим воздействиям жидкости. Тем более, отличной от простой воды. Получается, защита от воды есть только на бумаге, у вас появляется излишняя уверенность и риск повредить гаджет выше.

Даже если производитель все сделал правильно, и корпус действительно надежно защищен от воды, не стоит забывать, что уплотнительные материалы могут деградировать, в итоге герметичность нарушится. Также они могут пострадать при падении, когда корпус смартфона деформируется и уплотнитель повреждается.

Чем опасна вода для смартфона

Вы можете этого не знать и погрузить смартфон в воду. Даже не заметите, как пара капель жидкости попадет внутрь. Гаджет продолжит работать, но разрушительные процессы внутри пойдут полным ходом. Ведь ”убивает” смартфон чаще всего не вода сама по себе, а растворенные в ней соли, которые остаются после испарения жидкости. Они и могут повреждать нежные компоненты смартфона и тонкие микросхемы. В итоге гаджет начнет тормозить, могут перестать работать некоторые функции, а вы даже не сопоставите это с тем, что несколько месяцев назад вы сделали красивое селфи под водой.

Почему одни смартфоны защищены от попадания воды, а другие — нет

Ну, и еще один минус защищенного от воды смартфона — его цена. Такие гаджеты чаще всего будут дороже, чем их аналоги без такой защиты. Во-первых, разработать смартфон с защитой от воды сложнее и надо много продумать от мест, где проложить уплотнитель, до точной подгонки деталей корпуса и их прочности. А во-вторых, сертификация, которая присваивает продукции индекс формата ”IPxx”, стоит денег. Только за проверку и соответствие стандарту производитель уже должен заплатить деньги с каждого проданного смартфона.

Именно поэтому до появления официального рейтинга влагозащищенности у смартфонов OnePlus компания говорила, что смартфоны защищены от воды, но рейтинг им не присвоен. Мол, зачем переплачивать за это.

Какой телефон купить

В итоге можно сказать следующее. Если вам не жалко денег на флагман и вы хотите больше уверенности, покупайте смартфон с защитой IP67 и IP68. Формально с ними можно плавать, но делать этого я вам настоятельно не рекомендую. Если устройство перестанет работать, вам откажут в ремонте и формально будут правы. Кто знает, как вы пользовались гаджетом. Вы могли его перегреть, уронить или сделать еще что-то, чтобы повредить защитный уплотнитель.

Почему нельзя мочить даже защищенный от воды телефон

При этом определенная степень уверенности у вас будет. Если вы случайно прольете на новый смартфон стакан воды, вероятность того, что с ним что-то случится, в разы ниже, если у него есть хоть какой-то рейтинг защиты.

Решать вам, но в данном случае все упирается в цену устройства и здравый смысл. Защита смартфона от воды — не гарантия того, что он не утонет. Помните это.