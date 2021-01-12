Samsung придумала, как оживить старые Android-смартфоны

Поддержка абсолютного большинства смартфонов под управлением Android ограничена двумя – ну, максимум тремя – годами. Даже после того, как Samsung объявила о намерении продлить жизненный цикл фирменных аппаратов, ничего принципиально не поменялось. В конце концов, даже три года – это слишком мало для смартфонов ценой в 500 долларов, не говоря уже о более дорогих, которые по прошествии этого времени можно списывать в утиль. Но, оказывается, даже старые смартфоны можно использовать после прекращения поддержки, пусть и не по прямому назначению.

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Сегодня ночью на выставке CES 2021, которая проходит в полу-онлайновом формате, Samsung объявила о запуске программы Galaxy Upcycling. Её цель состоит в том, чтобы обновить старые смартфоны бренда, которые уже не поддерживаются, чтобы снабдить их новыми функциями. Это нужно для того, чтобы вдохнуть жизнь в устройства, которые скорее всего больше не будут использоваться, и не провоцировать пользователей на их утилизацию. Тем более что им можно найти и другое применение, отличное от заложенного первоначально.

Что делать со старым смартфоном

В Samsung разработали несколько сценариев, в которых старым смартфонам можно будет найти новое применение. Пока их всего три, но не исключено, что в будущем появятся и другие.

Радионяня. После выхода специального обновления в рамках программы Samsung Cypercycle старые смартфоны бренда смогут использоваться в качестве радионяни. От пользователя потребуется установить смартфон на зарядку в комнате с младенцем. В это время специальное ПО будет считывать любые звуки, которые издаёт малыш. Когда он закричит или заплачет, оно отправит уведомления на устройства родителей, оповещая о том, что их чадо проснулось.

Самая большая ошибка в истории Samsung

Устройство слежения. Благодаря тем же механизмам, которые используются для определения детского плача, смартфоны Samsung можно будет задействовать в качестве устройства слежения за происходящим дома. Встроенные микрофоны будут считывать звуки, которые слышны в квартире, а за отображение происходящего, вероятно, будет отвечать камера. Таким образом удобно не только контролировать безопасность жилого помещения, но и следить за домашними животными.

Определение освещённости. Старый смартфон Samsung можно будет задействовать в системе умного дома SmartThings как средство для определения внешнего освещения. Это очень удобно при использовании автоматических светильников. Когда станет темно – смартфон подаст на них сигнал активации, а когда, наоборот, посветлеет, он снова даст им знать, и свет погаснет. Очень удобно, учитывая, что многие для этой цели покупают специализированные датчики, которые стоят денег.

Поддержка старых Android-смартфонов

Samsung не стала вдаваться в подробности относительно того, какие именно устройства будут участвовать в программе Samsung Supercycle и с какого возраста они вообще могут считаться достаточно старыми для того, чтобы их можно было переквалифицировать из смартфонов во что-то другое. Более того, компания даже не уточнила, когда начнут выходить обновления в рамках новой инициативы. Но поскольку анонс уже состоялся, я бы рассчитывал на то, что уже в ближайшие несколько месяцев апдейты станут доступны для загрузки.

Почему нужно срочно обновить флагманские смартфоны Samsung

Что касается совместимости, то здесь явно речь пойдёт обо всех смартфонах и, возможно, планшетах, которые больше не получают обновлений. Правда, не совсем понятно, что именно Samsung подразумевает под обновлениями. Ведь Android-устройства, как известно, параллельно получают два вида апдейтов: это новые версии операционной системы, которые выходят раз в год или полтора, и так называемые патчи безопасности, которые выходят каждый месяц, но при этом не содержат новых функций, а только исправляют баги и уязвимости.