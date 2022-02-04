4 функции, на которые вы зря не обращаете внимание при покупке смартфона

Многие люди выбирают смартфон достаточно поверхностно: посмотрел модель, выбрал объем памяти и определился с ценой. Плюс смартфон должен быть более-менее красивым и хорошо лежать в руке. Более продвинутые пользователи углубляются в характеристики телефона: емкость батареи, тип дисплея, количество ядер и техпроцесс, по которому изготовлен чип, чтобы знать о его производительности как можно больше. Помимо этих показателей есть и другие важные параметры, о которых мы частенько забываем — они тоже влияют на скорость работы устройства и даже на наш пользовательский опыт. Стоит отметить, чтоб этих функциях забывают даже самые опытные из нас. Разбираемся, на какие параметры при выборе смартфона мы зря не обращаем внимание.

Быстрая зарядка в смартфонах

Емкость аккумулятора — то, что вызывает неистовый интерес у каждого из нас при рассказе о новом смартфоне. Правда, не все знают, что делать с этими цифрами. Считается, что чем больше — тем лучше. Однако здесь играет важную роль и скорость зарядки вашего смартфона. Подумайте сами: зачем нужен суперсовременный смартфон, вышедший месяц назад, если его огромный аккумулятор на 5-6 тысяч мА*ч придется заряжать не менее полутора часов?

Обязательно обращайте внимание на наличие быстрой зарядки: в этом случае у вас будет возможность пользоваться сторонними блоками, чтобы зарядить аккумулятор очень быстро. В противном случае, купленные аксессуары попросту будут заряжать смартфон медленно.

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Bluetooth в смартфоне

Еще один важный параметр, связанный с быстродействием вашего устройства. Точнее, со скоростью работы смартфона и дополнительных подключаемых устройств. Дело в том, что уже в 2022 году устройства с Bluetooth ниже версии 5.0 покупать не стоит. На это влияет большое количество факторов, например, аудиокодек и поддержка новых решений. Уже сейчас в продаже есть устройства с Bluetooth 5.2, в котором есть поддержка LE Audio (Low Energy Audio).

С помощью этой технологии можно использовать дополнительные аксессуары, например, наушники, у которых будет оптимальное энергопотребление и улучшенное качество звучания. Так что, если есть выбор, то обязательно обращайте внимание на наличие более современного модуля Bluetooth в смартфоне.

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Датчики в смартфоне

При выборе смартфона обязательно обращайте внимание на наличие встроенных датчиков. Это важно, даже когда вы покупаете обычный кнопочный телефон. От их наличия зависит то, насколько умён будет ваш телефон и насколько им удобно будет пользоваться. На что обратить внимание?

Датчик Холла . Этот датчик позволяет использовать удобные «умные» чехлы, которые будут блокировать экран при закрытии и активировать его при использовании. Если привыкли пользоваться такими аксессуарами, то стоит досконально проверить смартфон на наличие такого датчика.

. Этот датчик позволяет использовать удобные «умные» чехлы, которые будут блокировать экран при закрытии и активировать его при использовании. Если привыкли пользоваться такими аксессуарами, то стоит досконально проверить смартфон на наличие такого датчика. Сканер отпечатка пальцев . Они могут размещаться на корпусе телефона или под экраном. От этого зависит, насколько защищен будет ваш смартфон. Кроме того, стоит обратить внимание на скорость работы: даже сканеры одного и того же типа могут отличаться друг от друга. Информации о модели сканера нигде нет, поэтому проверяйте все вручную.

. Они могут размещаться на корпусе телефона или под экраном. От этого зависит, насколько защищен будет ваш смартфон. Кроме того, стоит обратить внимание на скорость работы: даже сканеры одного и того же типа могут отличаться друг от друга. Информации о модели сканера нигде нет, поэтому проверяйте все вручную. Датчик приближения. В продаже или на вторичном рынке до сих пор можно найти такие устройства. Вряд ли их стоит покупать: этот сенсор отвечает за отключение экрана во время звонка или при прослушивании голосового сообщения.

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Память в смартфоне

Мы привыкли к тому, что в первую очередь обращаем внимание на количество памяти в смартфоне, забывая проверить ее тип. Это касается и оперативной, и постоянной памяти в хранилище. Чем же она отличается?

Оперативная память в смартфонах установлена по стандарту LPDDR. Это аналог оперативки в ПК, но со сниженным энергопотреблением. Каждое поколение отличается не только повышенной скоростью работы, но и энергоэффективностью. На данный момент самый оптимальный вариант — это смартфон с LPDDR5 .

в смартфонах установлена по стандарту LPDDR. Это аналог оперативки в ПК, но со сниженным энергопотреблением. Каждое поколение отличается не только повышенной скоростью работы, но и энергоэффективностью. На данный момент самый оптимальный вариант — это . Встроенная память. Бывает двух видов: eMMC и UFS. Первая представляет собой самый обычный вариант жесткого диска, а второй вариант был разработан компанией Samsung и имеет более низкое энергопотребление. Присматриваться к типу памяти стоит только при покупке дорогого устройства — бюджетники попросту не могут похвастаться сумасшедшей производительностью.

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Эти параметры очень важны при выборе смартфона. Если для вас важно то, за что вы платите деньги — обязательно обратите на них внимание при покупке. Не все интернет-магазины публикуют эти данные — лучше провести лишние полчаса за проверкой этой информации, чем потом жалеть о покупке устройства с устаревшими комплектующими. Не забудьте обратить внимание на дисплей: рассказали в нашем обзоре об основных отличиях.