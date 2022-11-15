5 смартфонов на Андроиде с беспроводной зарядкой

После того как я перешел на Андроид с Айфона, я столкнулся с тем, что мне очень не хватает одной, казалось бы, не самой важной функции в смартфоне — беспроводной зарядки. Скорее всего, большинство сейчас скажет, что у меня Эпл головного мозга и QI-зарядки в том виде, в каком они сейчас существуют, медленные и бесперспективные. Но я пользовался ей на своем старом Айфоне ежедневно, просто бросая его на зарядный коврик и не заморачиваясь с подключением провода. И это было дико удобно.

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К сожалению, мой Xiaomi Mi 10T Pro не поддерживает беспроводную зарядку. Поэтому я решил разобраться, в случае замены смартфона, на каком варианте остановиться, чтобы в обязательном порядке была поддержка QI. Как оказалось, не так много Андроид-смартфонов оснащены подобной функцией. Выясняем, какие актуальные устройства поддерживают беспроводную зарядку, и выбираем лучшие.

Galaxy S22 Plus — купить

Одними из пионеров по внедрению беспроводной зарядки стали смартфоны от Самсунг. Правда, стоит оговориться, что касается это лишь флагманских серий. Все, что ниже Galaxy S QI-зарядку не поддерживает. Очень странная экономия, особенно с учетом того, что материалы корпуса позволяют это сделать, а места много она не занимает. Но имеем, что имеем. Гибкие смартфоны мы рассматривать не будем, так как это достаточно специфическая категория. А вот устройства серии Galaxy S22 вполне можно.

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Если вы хотите Самсунг и на устройства других брендов смотреть отказываетесь, то из текущей линейки самым оптимальным вариантом, по моему мнению, является Galaxy S22+. У него больше экран, чем у обычной версии — 6,6 дюйма, но он не такой огромный и квадратный, как Ultra. При этом все характеристики у него находятся на самом высоком уровне. Отличный аппарат, который прослужит вам не один год и при этом это действительно флагманское устройство.

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Google Pixel 6 Pro — купить

Google, как и Самсунг, не обходит беспроводную зарядку стороной. Начиная с Pixel 3, смартфоны от компании-разработчика Андроид поддерживают эту технологию. Правда, модели с индексом “а” все же решили обделить. Но это модели среднего ценового сегмента, также как и серия Galaxy A у Самсунг. Поэтому Google идет тем же путем, что и корейцы, и предпочитает давать максимум возможного только во флагманах.

Так какое же устройство выбрать из линейки Пиксель? С учетом недавней презентации Pixel 7 и Pixel 7 Pro, можно подумать, что именно они являются оптимальным выбором. Но я бы так не сказал. Все же стоимость на эти модели сейчас максимальная. Именно поэтому лучше обратить взор на прошлогодний Pixel 6 Pro. Большой качественный экран, шикарные камеры, всегда актуальная версия операционной системы и, конечно же, поддержка QI-зарядки. А самое главное — его покупка вас не разорит.

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Смартфон Xiaomi 12 Pro

Очень интересно, чем же ответят китайские производители, и в частности, Xiaomi. Здесь тоже беспроводная зарядка является прерогативой флагманов. Причем у Xiaomi есть серия с индексом “Т”. В эти смартфоны установлено флагманское железо, но ради экономии беспроводную зарядку туда не завезли. Поэтому обходим их мимо и смотрим на обычные Xiaomi 12 и 12S. Сразу отмечу, что недорогой флагман Xiaomi 12X беспроводной зарядкой тоже обделили. Поэтому остаются только более дорогие модели.

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Из всего этого выбора я бы обратил внимание на Xiaomi 12 Pro в комплектации 12 Гб + 256 Гб. Большой дисплей, производительный процессор, неплохая камера, приятный внешний вид, и конечно же, беспроводная зарядка, благодаря которой можно забыть о необходимости пользоваться проводом для пополнения аккумулятора. Отличный вариант для тех, кто не хочет Пиксель и плюется от Самсунгов, как наш автор Герман Вологжанин. Обязательно прочитайте его мнение, почему не стоит покупать Самсунги ни за какие деньги.

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OnePlus 10 Pro — купить

На случай, если предыдущие варианты вас никак не заинтересовали, мы нашли для вас еще один смартфон, купив который, вы однозначно не будете таким как все. Этот смартфон — OnePlus 10 Pro. Вот вроде бы все в нем круто. И 12 Гб оперативки, и 512 Гб внутренней памяти, и неплохие камеры, и топовый процессор с емким аккумулятором. Но звезд с неба этот смартфон не хватает. Чего-то ему не достает, чтобы стать по настоящему популярным. Хотя по железу он явно круче и Galaxy S22+, и Pixel 6 Pro.

Но главное в нашей сегодняшней подборке — это именно беспроводная зарядка и здесь с ней все в порядке. Поэтому если хотите что-то необычное, то можете смело обратить внимание на этот аппарат. Он явно вас не разочарует.

Купить OnePlus 10 Pro

Смартфон Noting Phone

Но если вы хотите действительно что-то нестандартное, то обязательно присмотритесь к Nothing Phone (1). Чем может удивить это устройство? Во-первых это необычный внешний вид. Задняя панель смартфона прозрачная, со специальной светодиодной подсветкой, которая выступает в роли индикатора уведомлений и придает смартфону определенную изюминку.

Но самое главное, что это один из немногих смартфонов не флагманов, которые имеют на борту поддержку беспроводной зарядки. К сожалению, Nothing Phone 1 не обошли стороной детские болячки самой первой версии. В частности, это проблемы с локализацией на некоторых языках и трудности с обновлениями. Но со временем, я думаю, производитель все это решит.

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Лично для себя я бы остановился на Pixel 6 Pro. После Айфона я очень соскучился по чистой системе и своевременным обновлениям. Плюс ко всему, камера в Пикселе, наверно, лучшая среди всех этих устройств. За это можно даже закрыть глаза на поглючивающий сканер отпечатка пальца и полное отсутствие какого-либо сервисного обслуживания в России.