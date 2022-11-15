5 смартфонов на Андроиде с беспроводной зарядкой

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Кирилл Пироженко 0

После того как я перешел на Андроид с Айфона, я столкнулся с тем, что мне очень не хватает одной, казалось бы, не самой важной функции в смартфоне — беспроводной зарядки. Скорее всего, большинство сейчас скажет, что у меня Эпл головного мозга и QI-зарядки в том виде, в каком они сейчас существуют, медленные и бесперспективные. Но я пользовался ей на своем старом Айфоне ежедневно, просто бросая его на зарядный коврик и не заморачиваясь с подключением провода. И это было дико удобно.

5 смартфонов на Андроиде с беспроводной зарядкой. QI-зарядки появились достаточно давно, но так и не проникли в недорогие смартфоны. Фото.

QI-зарядки появились достаточно давно, но так и не проникли в недорогие смартфоны.

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К сожалению, мой Xiaomi Mi 10T Pro не поддерживает беспроводную зарядку. Поэтому я решил разобраться, в случае замены смартфона, на каком варианте остановиться, чтобы в обязательном порядке была поддержка QI. Как оказалось, не так много Андроид-смартфонов оснащены подобной функцией. Выясняем, какие актуальные устройства поддерживают беспроводную зарядку, и выбираем лучшие.

Galaxy S22 Plus — купить

Galaxy S22 Plus — купить. Galaxy S22 Plus порадует вас не только беспроводной зарядкой. Фото.

Galaxy S22 Plus порадует вас не только беспроводной зарядкой.

Одними из пионеров по внедрению беспроводной зарядки стали смартфоны от Самсунг. Правда, стоит оговориться, что касается это лишь флагманских серий. Все, что ниже Galaxy S QI-зарядку не поддерживает. Очень странная экономия, особенно с учетом того, что материалы корпуса позволяют это сделать, а места много она не занимает. Но имеем, что имеем. Гибкие смартфоны мы рассматривать не будем, так как это достаточно специфическая категория. А вот устройства серии Galaxy S22 вполне можно.

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Если вы хотите Самсунг и на устройства других брендов смотреть отказываетесь, то из текущей линейки самым оптимальным вариантом, по моему мнению, является Galaxy S22+. У него больше экран, чем у обычной версии — 6,6 дюйма, но он не такой огромный и квадратный, как Ultra. При этом все характеристики у него находятся на самом высоком уровне. Отличный аппарат, который прослужит вам не один год и при этом это действительно флагманское устройство.

Купить Samsung Galaxy S22 Plus

Google Pixel 6 Pro — купить

Google, как и Самсунг, не обходит беспроводную зарядку стороной. Начиная с Pixel 3, смартфоны от компании-разработчика Андроид поддерживают эту технологию. Правда, модели с индексом “а” все же решили обделить. Но это модели среднего ценового сегмента, также как и серия Galaxy A у Самсунг. Поэтому Google идет тем же путем, что и корейцы, и предпочитает давать максимум возможного только во флагманах.

Google Pixel 6 Pro — купить. На фоне остальных смартфонов у Пикселя достаточно необычный дизайн. Фото.

На фоне остальных смартфонов у Пикселя достаточно необычный дизайн.

Так какое же устройство выбрать из линейки Пиксель? С учетом недавней презентации Pixel 7 и Pixel 7 Pro, можно подумать, что именно они являются оптимальным выбором. Но я бы так не сказал. Все же стоимость на эти модели сейчас максимальная. Именно поэтому лучше обратить взор на прошлогодний Pixel 6 Pro. Большой качественный экран, шикарные камеры, всегда актуальная версия операционной системы и, конечно же, поддержка QI-зарядки. А самое главное — его покупка вас не разорит.

Купить Google Pixel 6 Pro

Смартфон Xiaomi 12 Pro

Смартфон Xiaomi 12 Pro. Xiaomi 12 Pro в линейке флагманов Xiaomi — самый оптимальный выбор на сегодняшний день. Фото.

Xiaomi 12 Pro в линейке флагманов Xiaomi — самый оптимальный выбор на сегодняшний день.

Очень интересно, чем же ответят китайские производители, и в частности, Xiaomi. Здесь тоже беспроводная зарядка является прерогативой флагманов. Причем у Xiaomi есть серия с индексом “Т”. В эти смартфоны установлено флагманское железо, но ради экономии беспроводную зарядку туда не завезли. Поэтому обходим их мимо и смотрим на обычные Xiaomi 12 и 12S. Сразу отмечу, что недорогой флагман Xiaomi 12X беспроводной зарядкой тоже обделили. Поэтому остаются только более дорогие модели.

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Из всего этого выбора я бы обратил внимание на Xiaomi 12 Pro в комплектации 12 Гб + 256 Гб. Большой дисплей, производительный процессор, неплохая камера, приятный внешний вид, и конечно же, беспроводная зарядка, благодаря которой можно забыть о необходимости пользоваться проводом для пополнения аккумулятора. Отличный вариант для тех, кто не хочет Пиксель и плюется от Самсунгов, как наш автор Герман Вологжанин. Обязательно прочитайте его мнение, почему не стоит покупать Самсунги ни за какие деньги.

Купить Xiaomi 12 Pro

OnePlus 10 Pro — купить

На случай, если предыдущие варианты вас никак не заинтересовали, мы нашли для вас еще один смартфон, купив который, вы однозначно не будете таким как все. Этот смартфон — OnePlus 10 Pro. Вот вроде бы все в нем круто. И 12 Гб оперативки, и 512 Гб внутренней памяти, и неплохие камеры, и топовый процессор с емким аккумулятором. Но звезд с неба этот смартфон не хватает. Чего-то ему не достает, чтобы стать по настоящему популярным. Хотя по железу он явно круче и Galaxy S22+, и Pixel 6 Pro.

OnePlus 10 Pro — купить. OnePlus 10 Pro — хороший смартфон и при этом стоит вполне адекватных денег. Фото.

OnePlus 10 Pro — хороший смартфон и при этом стоит вполне адекватных денег.

Но главное в нашей сегодняшней подборке — это именно беспроводная зарядка и здесь с ней все в порядке. Поэтому если хотите что-то необычное, то можете смело обратить внимание на этот аппарат. Он явно вас не разочарует.

Купить OnePlus 10 Pro

Смартфон Noting Phone

Но если вы хотите действительно что-то нестандартное, то обязательно присмотритесь к Nothing Phone (1). Чем может удивить это устройство? Во-первых это необычный внешний вид. Задняя панель смартфона прозрачная, со специальной светодиодной подсветкой, которая выступает в роли индикатора уведомлений и придает смартфону определенную изюминку.

Смартфон Noting Phone. Nothing Phone имеет самую необычную внешность из всех смартфонов в подборке. Фото.

Nothing Phone имеет самую необычную внешность из всех смартфонов в подборке.

Но самое главное, что это один из немногих смартфонов не флагманов, которые имеют на борту поддержку беспроводной зарядки. К сожалению, Nothing Phone 1 не обошли стороной детские болячки самой первой версии. В частности, это проблемы с локализацией на некоторых языках и трудности с обновлениями. Но со временем, я думаю, производитель все это решит.

Купить Nothing Phone (1)

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Лично для себя я бы остановился на Pixel 6 Pro. После Айфона я очень соскучился по чистой системе и своевременным обновлениям. Плюс ко всему, камера в Пикселе, наверно, лучшая среди всех этих устройств. За это можно даже закрыть глаза на поглючивающий сканер отпечатка пальца и полное отсутствие какого-либо сервисного обслуживания в России.

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