Если хотите купить хороший телефон Xiaomi, посмотрите на эти

Xiaomi — один из самых популярных производителей смартфонов в мире. Каждый год компания выпускает ряд смартфонов с разными характеристиками и ценами, и этот год не стал исключением. Мы увидели несколько действительно мощных смартфонов от бренда. Среди них был Xiaomi 12S Ultra с массивным 1-дюймовым сенсором на борту и с камерой, настроенной специалистами Leica. Но есть в портфеле бренда и другие модели, а сам бренд сейчас предлагает одни из лучших флагманских устройств за относительно небольшие деньги. Особенно, если покупать их на AliExpress. Вот лучшие несколько телефонов Xiaomi, которые вы можете купить.

Какой Xiaomi купить сейчас

Несколько лет назад, если бы вы сказали, что хотите смартфон премиум-класса, я бы порекомендовал вам OnePlus или, что еще более вероятно, устройство Huawei. У Xiaomi действительно были мощные смартфоны, но они никогда не были такими премиальными или умными, как сейчас. За последние несколько лет пекинский бренд изменил отношение покупателей к себе благодаря красивому дизайну, передовым функциям и сотрудничеству, например, с Leica, которая раньше работала с Huawei.

В нашем Дзен еще больше сказано про смартфоны Xiaomi.

Если вы ищете недорогой смартфон или даже топовый флагман, то есть по крайней мере одно устройство Xiaomi, которое может вам подойти, не говоря уже о других моделях, приведенных ниже.

Серия Xiaomi 12S — лучшие телефоны Сяоми

Xiaomi выпустила свою самую мощную линейку смартфонов 2022 года, серию Xiaomi 12S в июле этого года, и она включает в себя три устройства: Xiaomi 12S, 12S Pro и топовый Xiaomi 12S Ultra.

Xiaomi 12S и 12S Pro оснащены процессором Snapdragon 8+ Gen 1, оперативной памятью LPDDR5 объемом до 12 ГБ и хранилищем UFS 3.1 емкостью 512 ГБ. Обычный вариант оснащен батареей емкостью 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, тогда как модель Pro оснащена батареей емкостью 4600 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Они оба поддерживают беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и реверсивную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.

Xiaomi 12S Ultra — настоящая жемчужина серии и лучший телефон Xiaomi в 2022 году. Он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1Новый процессор MediaTek бьет флагманы на Андроид, а стоит дешевле Snapdragon 8 Gen1, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Телефон оснащен 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем LTPO 2.0 на передней панели с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1500 нит и плотностью пикселей 521 ppi.

Самой большой изюминкой Xiaomi 12S Ultra является система линз Leica в основной камере. Всего модулей три с основным датчиком Sony IMX989. Он имеет размер 1 дюйм и разрешение 50 мегапикселей. Эта камера может даже снимать видео с разрешением 8K. Зачем это нужно, сказать сложно, но такая возможность есть. Дополнительные модули имеют разрешение 48 Мп каждый. Один с углом обзора 128 градусов, а второй с телеобъективом со 120-кратным увеличением и оптической стабилизацией.

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Если вы хотите прицениться или даже купить эти смартфоны, можно сделать это на AliExpress. Например, тут: Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra

Серия Xiaomi 12Т — телефон Сяоми с быстрой зарядкой

Серия Xiaomi 12S в настоящее время ограничена китайским рынком. Но если вам нужно более глобальное устройство, лучшим выбором будет серия Xiaomi 12T с моделями Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro.

Xiaomi 12T оснащен процессором Dimensity 8100 и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, а также до 256 ГБ хранилища UFS 3.1. Pro-версия получила процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ хранилища UFS 3.1. Оба они имеют батареи емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт.

Серия Xiaomi 12T оснащена основным датчиком камеры на 108 Мп с поддержкой OIS, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и макрокамерой на 2 Мп. С другой стороны, вариант Pro — это первое в истории устройство Xiaomi с основным датчиком на 200 Мп. В целом, это отличный смартфон этого года с некоторыми передовыми функциями.

Как и в предыдущем случае, на AliExpress можно купить Xiaomi 12T и купить Xiaomi 12T Pro.

Xiaomi Mi 11 Ultra — прошлогодний недорогой Сяоми

Mi 11 Ultra от Xiaomi — еще один фотофлагман с сенсором Sony IMX586. Да, телефон был выпущен в прошлом году, но это все еще отличная покупка, если вы можете получить флагманские характеристики дешевле новинок. Одним из основных моментов телефона, помимо большой камеры, был дополнительный экран сзади, что делало его уникальным.

Xiaomi Mi 11 Ultra оснащен 6,81-дюймовым AMOLED-дисплеем E4 с изогнутыми краями и вырезом для камеры. Экран имеет разрешение Quad HD+, частоту обновления до 120 Гц, пиковую яркость 1700 нит, 100-процентный охват DCI-P3, Dolby Vision и сканер отпечатков пальцев на экране. Он также поставляется с защитой Gorilla Glass Victus спереди и керамическим корпусом сзади, а класс защиты от воды близок к максимальному — IP68.

Телефон оснащен мобильной платформой Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Батарея имеет емкость 5000 мАч и поддерживает проводную зарядку 67 Вт, беспроводную зарядку 67 Вт и обратную беспроводную зарядку 10 Вт. Купить Xiaomi Mi11 Ultra все еще можно на AliExpress.

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