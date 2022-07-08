Лучшие телефоны с mini jack для любителей проводных наушников

С тех пор, как Apple показала нам, что надо отказаться от разъема для наушников, пользоваться проводным моделями стало намного сложнее. Казалось, все производители проследовали за купертиновцами и отказались от этого разъема. Но, к счастью, до сих пор есть те, кто считает разъем для наушников необходимым. В их телефонах есть полноценный разъем и они позволяют слушать музыку не только через Bluetooth. Если вы хотели купить телефон с разъемом для наушников, то вам сюда. Мы собрали в одном месте лучшие из них.

Еще больше драматизма ситуации добавляет то, что для пользователей разъем для наушников до сих пор является очень востребованной функцией, без которой они просто не могут обойтись. Скорее всего, таких телефонов будет становиться все меньше, но пока они есть, давайте назовем их.

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Google Pixel 5a — лучший смартфон от Goolge

Pixel 5a развивает подход Google к бюджетному телефону с улучшенным оборудованием и новыми характеристиками, а также с той же потрясающей камерой. Многие пользователи положительно оценивают и его автономность. Но что нам сейчас интереснее всего, так это то, что у него есть полноценный mini jack для наушников. И уже только за это его можно купить. Пусть он официально и не продается в России, но купить его не является большой проблемой для тех, кто хочет это сделать.

Samsung Galaxy A52 5G — хороший недорогой Samsung

Флагманские устройства больше не поставляются с аудиоразъемами, но в среднем сегменте многие модели все еще цепляются за них. Samsung Galaxy A52 5G — это отличная покупка по выгодной цене, которая сохраняет 3,5-мм аудиоразъем и обладает удивительными функциями, такими как: частота обновления 120 Гц, хорошее время автономной работы и водонепроницаемость. Пускай уже есть модель нового поколения, а эта выпущена в прошлом году, но от этого она становится еще более привлекательной, ведь ее можно найти с хорошей скидкой.

OnePlus Nord N10 — китайский телефон с хорошей камерой

Nord N10 обладает всеми качествами фирменного телефона OnePlus — внутренние компоненты чуть выше среднего уровня по цене ниже конкурентов. Конечно, у него есть свои недостатки, но зато он не лишен mini jack. А еще он быстро работает и имеет частоту обновления экрана 90 Гц. Ну, и не будем забывать про отличную для своей цены камеру.

OnePlus скоро не будет, если она не поменяет свою политику.

POCO M3 Pro 5G — Поко, который можно купить

POCO M3 Pro 5G оснащен огромной батареей и приличными камерами в ярком (во всех смыслах) корпусе. Это очень выгодное предложение, и оно обеспечивает максимальные характеристики за свои деньги. Но этот телефон, как говорится, слишком известный, чтобы о нем подробно рассказывать.

Sony Xperia 1 III

Помимо разъема для наушников, истинная привлекательность Xperia 1 III заключается в его превосходных видеовозможностях и 6,5-дюймовом 4K HDR OLED-экране с частотой обновления 120 Гц. Он оснащен тремя 12-мегапиксельными камерами (основной, телеобъектив и сверхширокоугольный) с оптикой Zeiss. Так же телефон может снимать видео 4K со скоростью до 120 кадров в секунду. Это премиальный телефон с высокой ценой. Но и на него найдется свой покупатель. Тем более, когда цена останавливала истинных сони-боев?

Redmi Note 10 Pro — Редми с разъемом для наушников

Redmi Note 10 Pro нравится многим из тех, кто уже успел купить его. Действительно, среди моделей этой же категории он выделяется довольно выгодным соотношением цена/качество. А еще у него есть AMOLED-дисплей, камера с разрешением 108 Мп и разъем для наушников. Он даже может обеспечить высокую производительность. В общем, это просто один из лучших относительно недорогих телефонов.

Чем отличается Xiaomi от Redmi.

Телефоны с разъемом для наушников

В настоящее время большинство компаний отказались от стандартного включения разъема для наушников в свои Android-телефоны. Теперь пользователи должны решить, хотят ли они флагманское устройство или возможность подключения наушников проводом. Если вы не хотите обходиться адаптерами и подключаться через USB-C или и вовсе пользоваться беспроводными наушниками, стоит рассмотреть один из приведенных выше вариантов.

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Хотя флагманы теперь пропускают разъем для наушников, превосходные модели среднего уровня, такие как Pixel 5a, по-прежнему имеют его, но можно не сомневаться, что продлится это недолго. Если вы хотите купить что-то еще более доступное, то тут вариантов с разъемом будет существенно больше. Например, POCO M3 Pro 5G выполнит свою работу с небольшим бюджетом и позволит вам продолжать подключать к нему любимые наушники. Xiaomi Redmi Note 10 Pro тоже является хорошим примером недорогих устройств. Он как бы противоречит своей невысокой стоимости и предлагает отличное соотношение цены и качества, особенно благодаря крутой камере, высокой производительности и яркому OLED-экрану.

Решение за вами, но теперь вы знаете, что выбрать смартфон с разъемом для наушников можно и в 2022 году. Кстати, расскажите в нашем Telegram-чате, важен ли для вас разъем mini jack и готовы ли вы выбирать телефон, основываясь на этом.