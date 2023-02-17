Что будет, если купить смартфон малоизвестного бренда

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Герман Вологжанин 0

Периодически на рынке смартфонов то и дело появляются новые игроки. В 2006 году никто не знал, что спустя пару лет устройства Apple станут эталоном в отрасли, в 2010-м сложно было предсказать успех Xiaomi, а в 2023-м мы с изумлением наблюдаем, как ранее знакомая исключительно африканцам компания TECNO активно переманивает российских пользователей на свою сторону. Но, как бы ни менялся рынок, я советую покупать смартфоны только состоявшихся производителей. И сегодня вы поймете, почему люди не зря переплачивают, выбирая устройства известных брендов.

Что будет, если купить смартфон малоизвестного бренда. Не пытайтесь сэкономить, купив смартфон от малоизвестного производителя. Фото.

Не пытайтесь сэкономить, купив смартфон от малоизвестного производителя

Сначала не лишним было бы рассказать, какие производители смартфонов являются именитыми, а какие — нет, ведь статистика продаж — отнюдь не самый объективный показатель в этом отношении. Обычно бренды делят на три типа: A, B и C. Но я предлагаю разграничить пять категорий:

  • A-бренды (Apple, Samsung, Google);
  • B-бренды (Xiaomi, HUAWEI, vivo);
  • C-бренды (TECNO, Infinix);
  • D-бренды (Cubot, ELEPHONE, UMIDIGI).
  • Подвал (кустарные устройства наподобие Samson и Xoimi).

На мой взгляд, только такое деление показывает, насколько богат рынок смартфонов. При этом важно заметить, что те же TECNO и Infinix уверенно подбираются к классу B, а категорию A-брендов вот-вот пополнят новые производители. Почему деление получилось именно таким, вам станет понятно чуть позже, когда мы начнем искать разницу между представителями класса A, B, C и D.

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Может ли сломаться телефон

Может ли сломаться телефон. Устройства малоизвестных брендов ломаются чаще. Фото.

Устройства малоизвестных брендов ломаются чаще

Сегодня нет принципиальной разницы между устройствами условных Samsung и TECNO в плане аппаратной надежности. У дешевых смартфонов процент брака выше вне зависимости от того, какой шильдик нанесен на его корпус. А Galaxy A03 и Galaxy S23 Ultra — совершенно разные в этом плане модели, пускай и от одного производителя.

Тем не менее, если вы хотите пользоваться телефоном на протяжении нескольких лет, то обходить стороной нужно только подвальные устройства и представителей D-класса. Компании, которые я отношу к категории D, имеют слишком маленькие производственные мощности, заставляющие экономить на банальной проверке качества.

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Какой процессор лучше для смартфона

Какой процессор лучше для смартфона. На чипы Snapdragon готовы раскошелиться на все производители. Фото.

На чипы Snapdragon готовы раскошелиться на все производители

Бренды Infinix и TECNO могли бы быть отнесены к категории B, но они остаются в C-классе по причине того, что работают исключительно на процессорах MediaTek. Конечно, за последние годы MTK сумели навязать конкуренцию Qualcomm даже в сегменте флагманских чипов, однако процессоры Snapdragon не зря стоят больше. Разработчики игр охотнее оптимизируют свои проекты под американские чипсеты, а одинаковые с технической точки зрения камеры при прочих равных будут лучше снимать на смартфоне со Snapdragon.

Да, MediaTek — нередкий гость в смартфонах Xiaomi и даже Samsung, однако там он используется только в недорогих моделях или девайсах, которые принято характеризовать как «топ за свои деньги» или «убийца флагманов». А вы, если хотите оценить все возможности мобильных технологий, раскошельтесь на телефон бренда категории A или B.

Когда выйдет обновление Андроид

Когда выйдет обновление Андроид. Среди Android-устройств смартфоны Samsung и OnePlus дольше других получают обновления. Фото.

Среди Android-устройств смартфоны Samsung и OnePlus дольше других получают обновления

Покупая смартфон D-бренда и уж тем более устройство кустарного производства, вы можете забыть о дальнейших обновлениях программного обеспечения. Частота выхода апдейтов и продолжительность поддержки — ключевая характеристика, заставляющая относить одни смартфоны к категории A, а другие — к D.

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Дольше всего поддерживаются смартфоны Samsung и OnePlus (4 года), а для флагманов Xiaomi апдейты Android прилетают на протяжении 3-х лет. Остальные производители категорий B и C не дают конкретных обещаний. Но знаете, что мешает поставить OnePlus, чьи устройства поддерживаются 4 года, в один ряд с Samsung? Скорость загрузки обновлений! Корейские сервера работают быстрее, а потому на такую банальную вещь, как скачивание свежей прошивки на Samsung, уходит меньше времени. Мелочь, но именно такие отличия разграничивают A-бренды и представителей B-класса.

Экосистема вокруг смартфона

Экосистема вокруг смартфона. Только известные производители способны предложить целую экосистему умных устройств. Фото.

Только известные производители способны предложить целую экосистему умных устройств

Смартфоны известных брендов обладают собственной экосистемой умных устройств, в которую входят наушники, часы и прочие радости. С одной стороны, в этом кроется недостаток. Ведь наличие экосистемы невольно заставляет нас тратить больше денег, покупая новые гаджеты.

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С другой — если смартфон не является вашим единственным устройством, с девайсами одного производителя будет удобнее. Но и тут есть место нюансам. К примеру, Xiaomi хоть и выпускает все на свете от умных весов до сушилок для кошек, расширенные настройки беспроводных наушников Redmi Buds 3 Pro доступны только в любительском приложении Mi Buds 8. Всех зайцев не поймаешь, как ни крути.

Какой смартфон купить в 2023 году

Какой смартфон купить в 2023 году. Покупайте смартфоны только известных брендов. Фото.

Покупайте смартфоны только известных брендов

Не буду настаивать на том, что вашего внимания достойны исключительно смартфоны Samsung и Apple. Отнюдь! Всячески избегать стоит откровенный подвал, представляющий из себя реплики именитых устройств, да и «шедевры» компаний D-класса. Все от A до C можно смело покупать, однако максимальный уровень комфорта вы получите только со смартфонами A-брендов и частично с девайсами из категории B:

И не забывайте, что один и тот же производитель может выпускать совершенно разные устройства. Поэтому вам обязательно стоит узнать, почему нельзя покупать дешевые телефоны.

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