Что будет, если купить смартфон малоизвестного бренда

Периодически на рынке смартфонов то и дело появляются новые игроки. В 2006 году никто не знал, что спустя пару лет устройства Apple станут эталоном в отрасли, в 2010-м сложно было предсказать успех Xiaomi, а в 2023-м мы с изумлением наблюдаем, как ранее знакомая исключительно африканцам компания TECNO активно переманивает российских пользователей на свою сторону. Но, как бы ни менялся рынок, я советую покупать смартфоны только состоявшихся производителей. И сегодня вы поймете, почему люди не зря переплачивают, выбирая устройства известных брендов.

Сначала не лишним было бы рассказать, какие производители смартфонов являются именитыми, а какие — нет, ведь статистика продаж — отнюдь не самый объективный показатель в этом отношении. Обычно бренды делят на три типа: A, B и C. Но я предлагаю разграничить пять категорий:

A-бренды (Apple, Samsung, Google);

B-бренды (Xiaomi, HUAWEI, vivo);

C-бренды (TECNO, Infinix);

D-бренды (Cubot, ELEPHONE, UMIDIGI).

Подвал (кустарные устройства наподобие Samson и Xoimi).

На мой взгляд, только такое деление показывает, насколько богат рынок смартфонов. При этом важно заметить, что те же TECNO и Infinix уверенно подбираются к классу B, а категорию A-брендов вот-вот пополнят новые производители. Почему деление получилось именно таким, вам станет понятно чуть позже, когда мы начнем искать разницу между представителями класса A, B, C и D.

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Может ли сломаться телефон

Сегодня нет принципиальной разницы между устройствами условных Samsung и TECNO в плане аппаратной надежности. У дешевых смартфонов процент брака выше вне зависимости от того, какой шильдик нанесен на его корпус. А Galaxy A03 и Galaxy S23 Ultra — совершенно разные в этом плане модели, пускай и от одного производителя.

Тем не менее, если вы хотите пользоваться телефоном на протяжении нескольких лет, то обходить стороной нужно только подвальные устройства и представителей D-класса. Компании, которые я отношу к категории D, имеют слишком маленькие производственные мощности, заставляющие экономить на банальной проверке качества.

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Какой процессор лучше для смартфона

Бренды Infinix и TECNO могли бы быть отнесены к категории B, но они остаются в C-классе по причине того, что работают исключительно на процессорах MediaTek. Конечно, за последние годы MTK сумели навязать конкуренцию Qualcomm даже в сегменте флагманских чипов, однако процессоры Snapdragon не зря стоят больше. Разработчики игр охотнее оптимизируют свои проекты под американские чипсеты, а одинаковые с технической точки зрения камеры при прочих равных будут лучше снимать на смартфоне со Snapdragon.

Да, MediaTek — нередкий гость в смартфонах Xiaomi и даже Samsung, однако там он используется только в недорогих моделях или девайсах, которые принято характеризовать как «топ за свои деньги» или «убийца флагманов». А вы, если хотите оценить все возможности мобильных технологий, раскошельтесь на телефон бренда категории A или B.

Когда выйдет обновление Андроид

Покупая смартфон D-бренда и уж тем более устройство кустарного производства, вы можете забыть о дальнейших обновлениях программного обеспечения. Частота выхода апдейтов и продолжительность поддержки — ключевая характеристика, заставляющая относить одни смартфоны к категории A, а другие — к D.

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Дольше всего поддерживаются смартфоны Samsung и OnePlus (4 года), а для флагманов Xiaomi апдейты Android прилетают на протяжении 3-х лет. Остальные производители категорий B и C не дают конкретных обещаний. Но знаете, что мешает поставить OnePlus, чьи устройства поддерживаются 4 года, в один ряд с Samsung? Скорость загрузки обновлений! Корейские сервера работают быстрее, а потому на такую банальную вещь, как скачивание свежей прошивки на Samsung, уходит меньше времени. Мелочь, но именно такие отличия разграничивают A-бренды и представителей B-класса.

Экосистема вокруг смартфона

Смартфоны известных брендов обладают собственной экосистемой умных устройств, в которую входят наушники, часы и прочие радости. С одной стороны, в этом кроется недостаток. Ведь наличие экосистемы невольно заставляет нас тратить больше денег, покупая новые гаджеты.

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С другой — если смартфон не является вашим единственным устройством, с девайсами одного производителя будет удобнее. Но и тут есть место нюансам. К примеру, Xiaomi хоть и выпускает все на свете от умных весов до сушилок для кошек, расширенные настройки беспроводных наушников Redmi Buds 3 Pro доступны только в любительском приложении Mi Buds 8. Всех зайцев не поймаешь, как ни крути.

Какой смартфон купить в 2023 году

Не буду настаивать на том, что вашего внимания достойны исключительно смартфоны Samsung и Apple. Отнюдь! Всячески избегать стоит откровенный подвал, представляющий из себя реплики именитых устройств, да и «шедевры» компаний D-класса. Все от A до C можно смело покупать, однако максимальный уровень комфорта вы получите только со смартфонами A-брендов и частично с девайсами из категории B:

И не забывайте, что один и тот же производитель может выпускать совершенно разные устройства. Поэтому вам обязательно стоит узнать, почему нельзя покупать дешевые телефоны.