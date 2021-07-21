Какие беспроводные наушники Xiaomi лучше купить

На рынке куча по-настоящему беспроводных наушников. Их ещё называют TWS-наушниками, потому что в их конструкции отсутствует скрепляющий провод. Это делает их более компактными и удобными в носке. Другое дело, что ассортимент таких «ушей» настолько велик, что попросту не знаешь, что выбрать. Ведь AirPods с Android нормально не работают, да и стоят они как не самый дешёвый смартфон. Благо в таких случаях следует обращаться к Xiaomi – у неё всегда есть чем поживиться.

Почему Xiaomi будет моим следующим смартфоном?

Если вы ищете беспроводные наушники Xiaomi, то, пожалуй, лучшего выбора, чем Redmi Buds 3 Pro вам не найти. Это самая новая модель, при разработке которой китайцы учли вообще все требования большинства пользователей. А поскольку новые «уши» выходят под суббрендом Redmi, только по этому можно понять, что стоить они будут недорого. Но есть способ урвать их ещё дешевле.

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Чем круты Redmi Buds 3 Pro:

Поддержка активного шумоподавления;

Режим «Прозрачность», который позволяет слушать то, что происходит снаружи, во время воспроизведения музыки;

Bluetooth 5.2 для стабильного и энергоэффективного соединения;

Одновременная совместимость с двумя устройствами сразу;

Совокупная автономность наушников и футляра – 28 часов;

Быстрая зарядка за 10 минут на 3 часа воспроизведения музыки;

Поддержка беспроводной зарядки.

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Как, по-вашему, сколько должно стоить такое добро? Ну, на мой взгляд, адекватная цена за такой набор характеристик – 8к рублей. Но ребята из Redmi сделали невозможное, оценив Redmi Buds 3 Pro в 49,99 долларов, или примерно 3700 рублей. Но у наших читателей есть возможность приобрести эти «уши» на 10 долларов дешевле. Для этого нужно воспользоваться купоном, который можно получить на странице товара.

Несмотря на то что наушники поставляются только в чёрном и сером цвете, сам производитель предлагает к покупке фирменные чехлы разных оттенков. Хотите – красный, хотите – синий, хотите – зелёный. Чехол не только сделает наушники более привлекательными внешне, но и убережёт их футляр от повреждений в случае падений. Так что не пренебрегайте защитой, она ещё никому не повредила.

Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей

Мне очень нравится, что Redmi Buds 3 Pro – очень продуманные наушники. Создавая их, инженеры Xiaomi реально позаботились о таких мелочах, о которых сначала даже не задумываешься. Это и автопостановка воспроизведения на паузу при извлечении, и водонепроницаемость по стандарту IPX4, и умный поиск наушников при помощи смартфона по силе Bluetooth-сигнала, и несколько силиконовых амбушюр под разные размеры ушей.

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Вообще, глядя на Redmi Buds 3 Pro, искренне задаёшься вопросом, почему AirPods такие дорогие. Ведь если Xiaomi удалось вписать все те же технологические примочки в TWS-наушники до 5000 рублей, то почему не получается у Apple? А, между тем, в этом и заключается истинные инновации – сделать продвинутое доступным. Потому что для того, чтобы сделать продвинутое дорогим, не нужно большого ума. А вот предложить новаторские разработки по бросовой цене – для этого нужен талант.

Купить Redmi Buds 3 Pro

Redmi Buds 3 Pro — очень ладные наушники, которые реально хочется купить. Не потому, что больше ни на что другое не хватает денег, а потому что здесь есть всё, что тебе может быть нужно. Они удовлетворяют всем вашим потребностям — от беспроводной зарядки, когда можно просто бросить футляр на Qi-площадку, до водонепроницаемости, которая убережёт наушники от повреждения из-за капелек пота, естественных при занятиях спортом. Короче, надо брать.