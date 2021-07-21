Какие беспроводные наушники Xiaomi лучше купить

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Иван Кузнецов 0

На рынке куча по-настоящему беспроводных наушников. Их ещё называют TWS-наушниками, потому что в их конструкции отсутствует скрепляющий провод. Это делает их более компактными и удобными в носке. Другое дело, что ассортимент таких «ушей» настолько велик, что попросту не знаешь, что выбрать. Ведь AirPods с Android нормально не работают, да и стоят они как не самый дешёвый смартфон. Благо в таких случаях следует обращаться к Xiaomi – у неё всегда есть чем поживиться.

buds 3 pro

Redmi Buds 3 Pro — это, пожалуй, лучшие TWS-наушники Xiaomi до 5000 рублей

Почему Xiaomi будет моим следующим смартфоном?

Если вы ищете беспроводные наушники Xiaomi, то, пожалуй, лучшего выбора, чем Redmi Buds 3 Pro вам не найти. Это самая новая модель, при разработке которой китайцы учли вообще все требования большинства пользователей. А поскольку новые «уши» выходят под суббрендом Redmi, только по этому можно понять, что стоить они будут недорого. Но есть способ урвать их ещё дешевле.

Наушники Redmi. Что о них нужно знать

redmi Buds 3 pro

Redmi Buds 3 Pro очень хороши своей начинкой

Чем круты Redmi Buds 3 Pro:

  • Поддержка активного шумоподавления;
  • Режим «Прозрачность», который позволяет слушать то, что происходит снаружи, во время воспроизведения музыки;
  • Bluetooth 5.2 для стабильного и энергоэффективного соединения;
  • Одновременная совместимость с двумя устройствами сразу;
  • Совокупная автономность наушников и футляра – 28 часов;
  • Быстрая зарядка за 10 минут на 3 часа воспроизведения музыки;
  • Поддержка беспроводной зарядки.

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Как, по-вашему, сколько должно стоить такое добро? Ну, на мой взгляд, адекватная цена за такой набор характеристик – 8к рублей. Но ребята из Redmi сделали невозможное, оценив Redmi Buds 3 Pro в 49,99 долларов, или примерно 3700 рублей. Но у наших читателей есть возможность приобрести эти «уши» на 10 долларов дешевле. Для этого нужно воспользоваться купоном, который можно получить на странице товара.

Купон

Не забудьте взять купон, чтобы купить наушники со скидкой

Несмотря на то что наушники поставляются только в чёрном и сером цвете, сам производитель предлагает к покупке фирменные чехлы разных оттенков. Хотите – красный, хотите – синий, хотите – зелёный. Чехол не только сделает наушники более привлекательными внешне, но и убережёт их футляр от повреждений в случае падений. Так что не пренебрегайте защитой, она ещё никому не повредила.

Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей

Звук

Redmi Buds 3 Pro очень хороши и внешне, и технически

Мне очень нравится, что Redmi Buds 3 Pro – очень продуманные наушники. Создавая их, инженеры Xiaomi реально позаботились о таких мелочах, о которых сначала даже не задумываешься. Это и автопостановка воспроизведения на паузу при извлечении, и водонепроницаемость по стандарту IPX4, и умный поиск наушников при помощи смартфона по силе Bluetooth-сигнала, и несколько силиконовых амбушюр под разные размеры ушей.

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Вообще, глядя на Redmi Buds 3 Pro, искренне задаёшься вопросом, почему AirPods такие дорогие. Ведь если Xiaomi удалось вписать все те же технологические примочки в TWS-наушники до 5000 рублей, то почему не получается у Apple? А, между тем, в этом и заключается истинные инновации – сделать продвинутое доступным. Потому что для того, чтобы сделать продвинутое дорогим, не нужно большого ума. А вот предложить новаторские разработки по бросовой цене – для этого нужен талант.

Купить Redmi Buds 3 Pro

Redmi Buds 3 Pro — очень ладные наушники, которые реально хочется купить. Не потому, что больше ни на что другое не хватает денег, а потому что здесь есть всё, что тебе может быть нужно. Они удовлетворяют всем вашим потребностям — от беспроводной зарядки, когда можно просто бросить футляр на Qi-площадку, до водонепроницаемости, которая убережёт наушники от повреждения из-за капелек пота, естественных при занятиях спортом. Короче, надо брать.

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