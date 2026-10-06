Новый флагман покупают в том числе ради уверенности: самый мощный процессор, лучший экран, никаких тормозов ещё пару лет. Но у первых смартфонов на новейших чипах Qualcomm эта уверенность дала трещину. Их владельцы в Китае жалуются на сбой, которого от флагмана точно не ждёшь, и он затрагивает самые громкие новинки осени. Среди них и iQOO 16, о котором мы недавно рассказывали. Разбираю по порядку, что происходит, на каких моделях, почему так получилось и стоит ли сейчас покупать новый флагман.

Что случилось с новыми флагманами

В сентябре Qualcomm выпустила новые флагманские процессоры Snapdragon 8 Elite Gen 6 и 8 Elite Extreme Gen 6. Это первые чипы компании с частотой ядер до 5 ГГц, и первые смартфоны на них появились в Китае буквально несколько недель назад.

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Почти сразу владельцы начали жаловаться, что смартфоны самопроизвольно перезагружаются. Жалобы появились в китайских соцсетях и на форумах, а затем о них написали издания по всему миру, сообщает PC Guide.

Как проявляется проблема

Сбой выглядит одинаково: экран внезапно гаснет, и смартфон уходит в перезагрузку. Происходит это не в простое, а при высокой нагрузке. Чаще всего пользователи сталкиваются с перезагрузками во время игр, когда процессор работает на пределе.

При этом проблема есть не у всех. Часть владельцев пользуется теми же моделями без единого сбоя, а в опубликованных тестах в играх и бенчмарках массовых вылетов пока не зафиксировали. Поэтому речь пока о многочисленных жалобах, а не о подтверждённом браке.

На каких смартфонах замечены перезагрузки

Жалобы касаются флагманов на новых чипах Qualcomm. Чаще всего в них упоминаются такие модели:

Xiaomi 18 Pro Max на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6;

на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6; HONOR Magic 9 Pro Max на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6;

на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6; iQOO 16 на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6;

на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6; Xiaomi 18 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 6 — на часть экземпляров.

Пока жалобы приходят в основном из Китая, где эти модели появились первыми. Но на тех же чипах готовятся и другие новинки, в том числе глобальные. Например, OnePlus 16, который покажут 12 октября, тоже получит Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

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Почему флагманы перезагружаются

Официально причину не назвала ни Qualcomm, ни производители смартфонов. Сейчас обсуждают две версии, и обе связаны с тем, как процессор получает питание:

слишком высокая частота двух самых мощных ядер, которые разгоняются до 5 ГГц;

заниженное напряжение в прошивке: процессору дают меньше энергии ради автономности, и под нагрузкой ему её не хватает.

Первую версию приводит MT Today, вторую — ряд зарубежных изданий. А вот слух о том, что виноват новый 2-нм техпроцесс TSMC, пока ничем не подтверждается. Тайваньское издание KOCPC отмечает, что выход годных чипов у TSMC держится на уровне 60–70% и выше, а доказательств брака самого процессора нет.

Как это исправляют и что делать владельцам

Производители уже начали рассылать обновления. При этом частоты процессора на этих смартфонах в целом снизились. Перезагрузок становится меньше, но платить за стабильность приходится частью производительности.

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Если у вас один из этих смартфонов и он перезагружается в играх, сделайте так:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «О телефоне» или «Обновление ПО». Проверьте наличие обновлений и установите последнюю версию прошивки.

Названия пунктов на Xiaomi, HONOR и iQOO могут отличаться. Если перезагрузки продолжаются и после обновления, имеет смысл обратиться в сервис по гарантии: смартфон за такие деньги должен работать стабильно.

Стоит ли сейчас покупать новый флагман — мой вывод

Паниковать не нужно: проблема есть не у всех, а производители уже выпускают исправления. Похожая история недавно случилась и с iPhone 18 Pro: смартфоны перезагружались из-за ошибки в драйвере, и Apple устранила её обновлением iOS 27.0.1 в течение пары недель. Так что, скорее всего, и у Android-флагманов всё закончится обновлением.

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Но я бы не спешил покупать смартфон на Snapdragon 8 Elite Gen 6 или 8 Elite Extreme Gen 6 в первые недели продаж. Разумнее подождать месяц-два, пока выйдут исправления и станет понятно, сколько производительности они съедят. А если флагман нужен прямо сейчас, лучше присмотреться к проверенным моделям на прошлогоднем чипе — мы собирали лучшие смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 5, и мощности у них хватит ещё на несколько лет.