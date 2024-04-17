Делаем сложный выбор между субфлагманами realme 12 Pro+ и Redmi Note 13 Pro Plus

Вы нас часто спрашиваете, какой смартфон стоит выбрать в той или иной ситуации или за определенную сумму. Иногда даже накидываете варианты, предлагая несколько схожих моделей, и мы с радостью отвечаем. В последнее время часто сравниваются между собой модели realme 12 Pro+ и Redmi Note 13 Pro Plus, что подтолкнуло нас к написанию целой статьи. Смартфоны действительно очень похожи друг на друга и возникает немало споров о том, какой же из них лучше. Чтобы вам было проще получить развернутый ответ, а мы могли подробно разобраться в вопросе, мы решили подготовить большой сравнительный материал, в котором выясним, что же выбрать — realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro Plus.

Сравнение realme 12 Pro+ и Redmi Note 13 Pro Plus

Подтверждением того, что это два очень близких смартфона, является хотя бы то, что они выпущены почти в одно время (Redmi в конце 2023 года, а realme в начале 2024 года). Кроме этого, у них очень схожие характеристики, но есть и несколько отличий, которые для многих могут оказаться решающими, хотя не везде есть об этом хоть какая-то информация. Например, задник realme сделан под кожу, а в конструкции Redmi использовано стекло. Я бы выбрал первый вариант, но если вы пользуетесь чехлом, который у обеих моделей входит в комплект, то для вас это вряд ли будет очень существенным отличием.

И realme 12 Pro+, и Redmi Note 13 Pro Plus относятся скорее к субфлагманской категории с небольшим уклоном в сторону флагманов, но лишь по некоторым характеристикам. Например, оба они имеют отличные экраны с частотой 120 Гц. Впрочем, к этому мы еще вернемся чуть ниже.

Самый красивый телефон

Как я уже сказал, задняя стенка realme 12 Pro+ отделана экокожей. На выбор предлагается несколько цветов. Мне достался темно-синий, но есть еще и светло-бежевый, который, как по мне, смотрится более роскошно, но и требует намного больше ухода за собой. Преимущества такого материала в том, что он более приятно лежит в руке и не в сравнение меньше скользит, чем пластик или стекло.

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Зато Redmi имеет интересное сочетание оттенков задней стенки. Это просто красиво и не более того. Модуль камеры визуально выделен, но от этого кажется более крупным.

Экран в обоих случаях скруглен, но у realme это скорее просто обработка стекла, а у Redmi это полноценное скругление, которое производители применяют, чтобы сделать смартфон визуально более дорогим, но которое многие не любят. К их числу отношусь и я, так как устройство с таким экраном купил бы только в случае крайней необходимости при отсутствии других вариантов со схожими характеристиками.

Можно ли плавать с телефоном

Интересно, что оба смартфона предлагают защиту от воды. Для realme это IP65, а для Redmi — IP68. Формально, с последним можно плавать, а первый защищен только от сильных брызг, но я бы не стал подвергать устройство таким испытаниям, ведь гарантия никогда не покрывает повреждения устройства, вызванные контактом с водой, даже если оно имеет защиту. По сути, присвоение рейтинга говорит только о том, что гаджет прошел испытания и не более того. В ходе эксплуатации он мог упасть, погнуться или перегреться, что нарушило герметичность. Поэтому даже защищенный телефон не стоит опускать в воду, если вы не готовы расстаться с ним.

Сравниваем два почти одинаковых телефона — realme С67 и Redmi Note 13. Какой лучше.

Все отличие в габаритах сводится к тому, что Redmi на 0,2 мм толще, что почти незаметно, и на 10 граммов тяжелее, что тоже не вызывает сильного дискомфорта. В realme 12 Pro+ используется стекло Double-Reinforced Glass, чтобы это не значило. А Redmi Note 13 Pro Plus получил Corning Gorilla Glass Victus, выдерживающее довольно серьезные падения. Оба они имеют защитный чехол в комплекте. У realme он прозрачный силиконовый, чтобы не прятать под собой красоту задней стенки. Смартфон Redmi пошел другим путем и предлагает непрозрачный чехол темно-синего цвета.

Сравнение смартфонов с хорошим экраном

Теперь сравним дисплеи двух смартфонов, ведь это то, с чем мы контактируем все время использования. Если смотреть чисто на бумаге, то у Redmi он лучше. Тут вы получаете и более высокое разрешение, и более яркую подсветку, и даже поддержку Dolby Vision. Кстати, частота дискретизации сенсора тоже выше. Зато тут нет полноценной поддержки Always on Display, что странно при наличии AMOLED экрана.

Разрешение экрана realme 2412×1080 (против 2712×1220 у Redmi). На глаз это незаметно, а влияет только на чуть менее низкую скорость разрядки аккумулятора. Зато тут экран, хоть и незначительно, но больше — 6,7” против 6,67”. А если вспомнить, что габариты Redmi больше, то становится понятно, что использование передней панели в realme намного более эффективное.

По ощущения оба экрана схожи друг с другом. Возможно, для игр больше подойдет более отзывчивый Redmi Note 13 Pro Plus, но если вы хотите выводить на заблокированный экран время и уведомления, то выбор очевиден — realme 12 Pro+. Плотность пикселей отличается на бумаге довольно существенно — 394 ppi для realme 12 Pro+ и 466 ppi для Redmi Note 13 Pro Plus. Все, что больше 300 ppi, уже сложно отличить без увеличения.

Раз уж по ходу сравнения я позволил себе оценочное суждение и как автор статьи имею право на предвзятость, то для себя я бы выбрал дисплей realme 12 Pro+. В том числе и из-за особенностей цветопередачи, которые сложно описать, но которые лично моему глазу как-то ближе.

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Какой смартфон лучше подходит для игр

И realme 12 Pro+ и Redmi Note 13 Pro Plus предлагают модификации с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ. Это очень внушительно, и я бы советовал брать 512 ГБ, но и 256 вполне хватить для всего, что нужно. Если вы много фотографируете и снимаете видео, лучше не экономьте и купите чуть более дорогую версию, вне зависимости от того, какой из этих двух смартфонов вы выберете.

Небольшое отличие в накопителях между моделями есть. На бумаге Redmi предлагает примерно в 1,2 раза более высокую скорость чтения/записи, но вряд ли вы заметите эту разницу. Впрочем, если вы точно знаете зачем вам это нужно, выбор очевиден.

Процессоры у моделей отличаются довольно существенно. realme 12 Pro+ предлагает Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, а Redmi Note 13 Pro Plus получил MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Это два неплохих для своей ценовой категории 9-ядерных 4 нм процессора. В бенчмарках MediaTek в Redmi набирает примерно на 10% больше баллов, чем Qualcomm в realme. Это может дать несколько лишних fps, но едва ли существенно прибавит производительности.

Я пробовал играть на обоих смартфонах и могу сказать, что топовые игры на максималках они оба потянут с очень сомнительным комфортом с точки зрения частоты кадров. В средних играх на 60-70 fps рассчитывать можно, а большой разницы в динамических сценах я не увидел. Но субъективно realme 12 Pro+ греется чуть меньше. Возможно, дело в задней стенке, которая не так передает тепло на руки, но именно такое ощущение у меня осталось.

В целом, можно отдать балл за производительность Redmi из-за чуть более быстрого накопителя и нескольких лишних десятков баллов в Antutu. В реальности разницы большой нет, но если вы заядлый геймер, то вы можете заметить лишние несколько кадров в секунду. Ну, и бонусом будет более высокая частота дискретизации сенсора, которая тоже может пригодиться в играх и только в них. В обычной жизни никакой разницы в производительности нет.

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Смартфон с быстрой зарядкой

Про аккумуляторы сказать нечего — они оба имеют емкость 5 000 мАч. Зато в скорости зарядки есть более существенные отличия. В комплекте с realme 12 Pro+ идет адаптер питания SUPERVOOC на 67 Вт, а Redmi Note 13 Pro+ получил HyperCharge на 120 Вт. В итоге последний может зарядиться до 100% примерно за 25 минут. realme на это требуется примерно в полтора раза больше времени. Но обратной стороной будет то, что если всегда использовать максимальную мощность зарядки, то аккумулятор Redmi быстрее выйдет из строя, так как высокая скорость приводит к более быстрой деградации устройства.

Так как емкость батареи одинаковая, а производительность схожая, большой разницы во времени работы я не заметил. Субъективно, небольшое преимущество есть у realme, но оно несущественно. Зато его можно использовать для работы функции AOD и не проиграть в автономности. Или не использовать ее и получить несколько лишних десятков минут работы.

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Какой смартфон снимает лучше — realme или Redmi

Наверное, самое большое отличие относится к камере. И речь даже не о ее возможностях, а скорее в целом о подходе каждой компании. Redmi сделала ставку на одну конкретную характеристику — разрешение 200 Мп. realme, наоборот, сделала ставку на функциональность, использовав в конструкции основной сенсор на 50 Мп, но дополнив его полноценным перископическим телеобъективом.

Физический размер пикселя realme 12 Pro+ вдвое больше, благодаря чему снимки получаются менее шумными и с более качественной цветопередачей. Когда дело доходит до увеличения, Redmi полагается на цифровой зум. Может показаться, что разрешение сенсора позволяет сделать это без потерь, но именно небольшой размер каждого пикселя тут выходит на первый план. Поэтому при малейшем уменьшении освещенности начинают вылезать шумы и артефакты.

При съемке в обычных условиях камеры снимают довольно близко по качеству. Субъективно иногда кажется, что цвета с Redmi Note 13 Pro Plus более естественные, но даже в помещении, не говоря уже о темном времени суток, realme 12 Pro+ вырывается вперед. Скорее всего, как раз за счет более крупных пикселей.

Примеры фото на основную камеру realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro Plus (оригиналы можно скачать тут):

Чтобы не оставлять смартфон только с основным и сверхширокоугольным модулем, Redmi решила дополнить их макрокамерой. Говорить о качестве 2 Мп сенсора не приходится, поэтому она просто есть и все. Довольно сомнительное решение при использовании основного модуля на 200 Мп, но от этого становится еще более очевидно, что компания решила просто привлечь покупателей красивой характеристикой высокого разрешения.

Оба смартфона предлагают оптическую стабилизацию на основном модуле и могут снимать видео с разрешением 4К. Правда, в этом случае будет доступно только 30 кадров в секунду. Если вам нужна частота 60 кадров в секунду, то разрешение придется снизить до 1080p.

Разрешение фронтальной камеры realme 12 Pro+ вдвое выше, чем у Redmi Note 13 Pro Plus — 32 Мп против 16 Мп. Существенного влияния на обычные снимки это не оказывает. Однако, если вы решите обработать свои селфи, запас не будет лишним. По цветопередаче и динамическому диапазону realme 12 Pro+ выигрывает у Redmi Note 13 Pro Plus за счет применения сенсора от Sony.

Примеры фото на фронтальную камеру realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro Plus:

Какой телефон купить за 50 000 рублей

На звуке я подробно останавливаться не буду. Просто скажу, что оба телефона поддерживают стерео, и качество его на уровне своей цены. Про связь тоже сказать особенно нечего. Из отличий можно отметить только наличие eSIM у Redmi и чуть более новую версию Bluetooth (5.3 против 5.2 у realme). В остальном все одинаково.

Оба телефона производят приятное впечатление и среди них сложно выделить явного лидера. Несмотря на это, небольшое преимущество я бы отдал realme. Мне понравилось, как он выглядит, как он лежит в руке и как он работает. Также я высоко оценил возможности его экрана, тонкости цветопередачи которого мне ближе, чем в случае с Redmi.

С другой стороны, в пользу Redmi говорит его чуть более высокая производительность и более быстрая зарядка. Если вы являетесь заядлым геймером, для вас это может иметь решающее значение. А быстрая зарядка вам пригодится в том случае, если вы забываете зарядить телефон, и вам часто нужно сделать это буквально моментально — за 25 минут вы наберёте 100% энергии.

Может ли смартфон работать без аккумулятора.

За чуть более высокие характеристики смартфона от Redmi приходится и больше платить: в среднем его цена выше цены realme примерно на 5000 рублей. Оба они стоят в районе 50 000 рублей, что делает их полноценными субфлагманами. Какой из них купить — решать вам. Главное понимать, что Redmi и realme не являются привычными для нас недорогими смартфонами. Это дорогие смартфоны, соответствующие своей цене, которые не только хорошо работают, но и отлично выглядят. Они достойны друг друга, и выбор между ними является действительно сложным. А на что обратить внимание, мы с вами уже рассмотрели.