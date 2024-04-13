Может ли смартфон работать без аккумулятора

В открытой продаже нет смартфонов без аккумулятора. Оно и понятно, ведь именно АКБ является для него хранилищем энергии, необходимой для обеспечения работоспособности. Вместе с тем есть куча бытовых приборов, умеющих функционировать как от встроенной батарейки, так и от электросети. А может ли подобным похвастать наш Андроид? Получится ли включить телефон без аккумулятора, если элемент питания, к примеру, сломается? Попробуем выяснить.

Как заряжается смартфон

Первым делом разберемся, как смартфон получает энергию, когда стоит на зарядке. Сначала ток питает аккумулятор, и лишь потом электричество подается на плату, где расположены компоненты, обеспечивающие работоспособность устройства. То есть АКБ в данном случае выступает в качестве проводника с накопительным эффектом.

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Все это наталкивает на очевидную мысль: смартфон не может работать без аккумулятора, так как не умеет питаться напрямую от электросети. Но всегда есть место исключениям, и в последнее время их становится все больше и больше.

Что такое обходная зарядка

Некоторые современные смартфоны оснащаются функцией обходной зарядки, чье название говорит само за себя. Если опция включена, то устройство начинает питаться напрямую от электросети, в обход АКБ. Именно это нам и нужно!

К сожалению, до сих пор смартфоны с обходной зарядкой — редкость. Подобной функцией оснащены многие устройства Infinix и TECNO, а также последние новинки Samsung. Еще она встречается в игровых телефонах, что как бы намекает на основное предназначение обходной зарядки.

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Питания смартфона напрямую от розетки необходимо для того, чтобы не нагружать батарейку во время игровых сессий. Ведь из-за постоянного наполнения энергией в купе с высокой температурой аккумулятор испытывает серьезный стресс, способный привести к быстрой деградации АКБ (потере емкости) или даже поломке.

Как включить обходную зарядку

Чтобы включить обходную зарядку на телефоне, нужно хорошенько покопаться в настройках. На Infinix и TECNO предлагается сделать следующее:

Открыть настройки устройства. Перейти в раздел «Специальные функции», а затем — «Игровой режим». Открыть вкладку «Обходная зарядка». Активировать одноименную функцию.

На смартфонах Samsung опция реализована иначе, да и называется она не «Обходная зарядка», а остановка Power Delivery. Включается функция через игровую утилиту Game Buster.

Важно отметить, что обходная зарядка доступна только при подключении оригинального зарядного устройства или адаптера питания с поддержкой Power Delivery. И это не единственный нюанс.

Можно ли включить смартфон без аккумулятора

Несмотря на то, что обходная зарядка Андроид позволяет достичь желаемого результата, начав питать смартфон напрямую, работает она только в играх. Если свернуть окно с Genshin Impact или Asphalt 9, ток автоматически начнет подаваться на аккумулятор.

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Получается, производитель добавил классную функцию, но в то же время сильно ограничил ее возможности. Поэтому даже с обходной зарядкой включить смартфон без аккумулятора не получится, ведь напрямую он будет питаться только в игре, которую точно не запустишь, когда заряд на нуле.