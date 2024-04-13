Может ли смартфон работать без аккумулятора

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Герман Вологжанин

В открытой продаже нет смартфонов без аккумулятора. Оно и понятно, ведь именно АКБ является для него хранилищем энергии, необходимой для обеспечения работоспособности. Вместе с тем есть куча бытовых приборов, умеющих функционировать как от встроенной батарейки, так и от электросети. А может ли подобным похвастать наш Андроид? Получится ли включить телефон без аккумулятора, если элемент питания, к примеру, сломается? Попробуем выяснить.

Может ли смартфон работать без аккумулятора. Как думаете, такое вообще возможно? Фото.

Как думаете, такое вообще возможно?

Как заряжается смартфон

Первым делом разберемся, как смартфон получает энергию, когда стоит на зарядке. Сначала ток питает аккумулятор, и лишь потом электричество подается на плату, где расположены компоненты, обеспечивающие работоспособность устройства. То есть АКБ в данном случае выступает в качестве проводника с накопительным эффектом.

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Все это наталкивает на очевидную мысль: смартфон не может работать без аккумулятора, так как не умеет питаться напрямую от электросети. Но всегда есть место исключениям, и в последнее время их становится все больше и больше.

Что такое обходная зарядка

Некоторые современные смартфоны оснащаются функцией обходной зарядки, чье название говорит само за себя. Если опция включена, то устройство начинает питаться напрямую от электросети, в обход АКБ. Именно это нам и нужно!

Что такое обходная зарядка. Некоторые смартфоны могут питаться напрямую от розетки. Фото.

Некоторые смартфоны могут питаться напрямую от розетки

К сожалению, до сих пор смартфоны с обходной зарядкой — редкость. Подобной функцией оснащены многие устройства Infinix и TECNO, а также последние новинки Samsung. Еще она встречается в игровых телефонах, что как бы намекает на основное предназначение обходной зарядки.

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Питания смартфона напрямую от розетки необходимо для того, чтобы не нагружать батарейку во время игровых сессий. Ведь из-за постоянного наполнения энергией в купе с высокой температурой аккумулятор испытывает серьезный стресс, способный привести к быстрой деградации АКБ (потере емкости) или даже поломке.

Как включить обходную зарядку

Чтобы включить обходную зарядку на телефоне, нужно хорошенько покопаться в настройках. На Infinix и TECNO предлагается сделать следующее:

  1. Открыть настройки устройства.
  2. Перейти в раздел «Специальные функции», а затем — «Игровой режим».
  3. Открыть вкладку «Обходная зарядка».
  4. Активировать одноименную функцию.
Как включить обходную зарядку. Ищите эту функцию на своем Infinix или TECNO. Фото.

Ищите эту функцию на своем Infinix или TECNO

На смартфонах Samsung опция реализована иначе, да и называется она не «Обходная зарядка», а остановка Power Delivery. Включается функция через игровую утилиту Game Buster.

Как включить обходную зарядку. Функция доступна только при подключении зарядного устройства с Power Delivery. Фото.

Функция доступна только при подключении зарядного устройства с Power Delivery

Важно отметить, что обходная зарядка доступна только при подключении оригинального зарядного устройства или адаптера питания с поддержкой Power Delivery. И это не единственный нюанс.

Можно ли включить смартфон без аккумулятора

Несмотря на то, что обходная зарядка Андроид позволяет достичь желаемого результата, начав питать смартфон напрямую, работает она только в играх. Если свернуть окно с Genshin Impact или Asphalt 9, ток автоматически начнет подаваться на аккумулятор.

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Получается, производитель добавил классную функцию, но в то же время сильно ограничил ее возможности. Поэтому даже с обходной зарядкой включить смартфон без аккумулятора не получится, ведь напрямую он будет питаться только в игре, которую точно не запустишь, когда заряд на нуле.

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