realme сделала лучший смартфон за 20 тысяч. Теперь новым Redmi придется стоять в сторонке

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Герман Вологжанин

realme продолжает пополнять 12-ю серию своей номерной линейки. Вслед за realme 12 Pro и realme 12 Pro+, представленными в начале года, компания выпустила realme 12+ 5G — смартфон за 20 тысяч рублей, который кажется максимально сбалансированным решением в своей ценовой категории и по крайней мере с точки зрения технических характеристик одной левой вышибает своего прямого конкурента Redmi Note 13 Pro 4G от Xiaomi.

realme сделала лучший смартфон за 20 тысяч. Теперь новым Redmi придется стоять в сторонке. Не путайте новый смартфон с realme 12 Pro+, который появился месяц назад. Фото: YugaTech. Фото.

Не путайте новый смартфон с realme 12 Pro+, который появился месяц назад. Фото: YugaTech

Купить realme 12 Plus сейчас можно на AliExpress, где в течение недели его продают по специальной цене ~ 20 700 ₽ с учетом купона продавца. Примерно столько же стоят Redmi Note 13 Pro 4G, Infinix NOTE 30 Pro и другие конкуренты. Поэтому для понимания того, насколько хорош или плох в действительности новый смартфон realme 12 Plus, будем отталкиваться от возможностей его соперников.

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Характеристики realme 12 Plus

Телефон realme 12 Plus получил плоский AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пластиковый корпус, чья спинка выполнена из экокожи. Сзади располагается массивный блок камер в виде здоровенной шайбы, что как бы намекает на хорошие возможности в области фото и видео. Впрочем, памятуя о смартфоне Redmi A3, нужно осознавать, насколько обманчива бывает внешность. Поэтому отбросим в сторону визуальные особенности новинки и посмотрим на технические характеристики realme 12+ 5G.

Характеристикиrealme 12+ 5G
Экран6.7 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 8 + 2 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорDimensity 7050
Память8/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка67 Вт

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В качестве основной камеры смартфон realme 12+ 5G использует 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-600 с оптической стабилизацией. Это сравнительно небольшая матрица размером 1/1.95″, главной фишкой которой является поддержка автофокуса всеми пикселями. Ее дополняет скромный сверхширик и де-факто бесполезная макро-камера, что свойственно всем недорогим смартфонам.

Характеристики realme 12 Plus. Смартфон получил плоский AMOLED-экран. Фото: YugaTech. Фото.

Смартфон получил плоский AMOLED-экран. Фото: YugaTech

Куда интереснее в realme 12+ 5G смотрится процессор Dimensity 7050. Данный чип знаком по прошлогодним «прошкам» realme 11 Pro и realme 11 Pro+. В 12-й серии он дебютирует в составе смартфона без приставки «Pro», а потому его использование представляется большим шагом вперед.

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С новым чипом в AnTuTu realme 12 Plus набирает свыше 600 тысяч баллов. Процессор тянет даже ресурсоемкие игры на средних настройках графики, а при выполнении базовых задач не даст повода придраться. Кроме того, чип Dimensity 7050 поддерживает запись видео в 4K и отличается продвинутыми алгоритмами обработки изображения.

Купить realme 12+ 5G

Сравнение realme 12 Plus и realme 12 Pro

Сравнение realme 12 Plus и realme 12 Pro. Старшие модели отличаются изогнутым экраном и продвинутой камерой. Фото: YugaTech. Фото.

Старшие модели отличаются изогнутым экраном и продвинутой камерой. Фото: YugaTech

Внешне realme 12 Plus похож на своих старших братьев realme 12 Pro, однако сходство заключается исключительно в оформлении спинки устройства. В остальном «прошки» являются более продвинутыми:

  • смартфоны с приставкой «Pro» получили изогнутый экран;
  • realme 12 Pro оснащен телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом, а realme 12 Pro Plus — перископическим модулем с 3-кратным оптическим и 120-кратным цифровым приближением.

Как ни странно, по части производительности новый realme 12+ не уступает старшим братьям. Snapdragon 6 Gen 1, установленный в realme 12 Pro, даже немного проигрывает Dimensity 7050 в бенчмарках, а Snapdragon 7s Gen 2 слегка опережает процессор realme 12 Plus при выполнении операций, связанных с обработкой графики.

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Таким образом, realme 12+ 5G представляет собой сбалансированный смартфон с хорошим запасом производительности, лишенный флагманских фишек вроде изогнутого экрана и оптического зума. Поэтому, если вам не нравятся изгибы дисплея, а приближение объекта съемки не играет принципиальную роль, переплачивать за «прошки» нет смысла.

Какой смартфон до 20 тысяч лучше купить

Какой смартфон до 20 тысяч лучше купить. За счет своего процессора realme 12 Plus выносит конкурентов. Фото: Valor Reviews. Фото.

За счет своего процессора realme 12 Plus выносит конкурентов. Фото: Valor Reviews

С положением realme 12 Plus относительно моделей с приставкой «Pro» разобрались. А как насчет сравнения с конкурентами от других производителей? Главная беда большинства смартфонов до 20 тысяч рублей заключается в том, что почти все они работают на процессоре Helio G99. Это хороший чип, но он проигрывает Dimensity 7050 как в плане производительности, так и в плане обработки графики.

Какой смартфон до 20 тысяч лучше купить. Dimensity 7050 объективно лучше Helio G99. Источник: nanoreview.net. Фото.

Dimensity 7050 объективно лучше Helio G99. Источник: nanoreview.net

Да, Redmi Note 13 Pro 4G, TECNO Camon 20 Pro и другие смартфоны в категории до 20 тысяч рублей имеют в своем распоряжении более перспективные с точки зрения размеров основные камеры. Однако процессор Helio G99 сильно ограничивает их возможности, из-за чего 200 МП Redmi Note 13 Pro 4G не демонстрируют никакого преимущества на фоне скромных 50 МП сенсора realme 12 Plus. И зачем тогда, спрашивается, переплачивать за лишние мегапиксели, если можно взять хороший телефон за 20 тысяч, который к тому же будет мощнее?

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