realme сделала лучший смартфон за 20 тысяч. Теперь новым Redmi придется стоять в сторонке

realme продолжает пополнять 12-ю серию своей номерной линейки. Вслед за realme 12 Pro и realme 12 Pro+, представленными в начале года, компания выпустила realme 12+ 5G — смартфон за 20 тысяч рублей, который кажется максимально сбалансированным решением в своей ценовой категории и по крайней мере с точки зрения технических характеристик одной левой вышибает своего прямого конкурента Redmi Note 13 Pro 4G от Xiaomi.

Купить realme 12 Plus сейчас можно на AliExpress, где в течение недели его продают по специальной цене ~ 20 700 ₽ с учетом купона продавца. Примерно столько же стоят Redmi Note 13 Pro 4G, Infinix NOTE 30 Pro и другие конкуренты. Поэтому для понимания того, насколько хорош или плох в действительности новый смартфон realme 12 Plus, будем отталкиваться от возможностей его соперников.

Купить realme 12+ 5G

Характеристики realme 12 Plus

Телефон realme 12 Plus получил плоский AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пластиковый корпус, чья спинка выполнена из экокожи. Сзади располагается массивный блок камер в виде здоровенной шайбы, что как бы намекает на хорошие возможности в области фото и видео. Впрочем, памятуя о смартфоне Redmi A3, нужно осознавать, насколько обманчива бывает внешность. Поэтому отбросим в сторону визуальные особенности новинки и посмотрим на технические характеристики realme 12+ 5G.

Характеристики realme 12+ 5G Экран 6.7 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Dimensity 7050 Память 8/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 67 Вт

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В качестве основной камеры смартфон realme 12+ 5G использует 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-600 с оптической стабилизацией. Это сравнительно небольшая матрица размером 1/1.95″, главной фишкой которой является поддержка автофокуса всеми пикселями. Ее дополняет скромный сверхширик и де-факто бесполезная макро-камера, что свойственно всем недорогим смартфонам.

Куда интереснее в realme 12+ 5G смотрится процессор Dimensity 7050. Данный чип знаком по прошлогодним «прошкам» realme 11 Pro и realme 11 Pro+. В 12-й серии он дебютирует в составе смартфона без приставки «Pro», а потому его использование представляется большим шагом вперед.

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С новым чипом в AnTuTu realme 12 Plus набирает свыше 600 тысяч баллов. Процессор тянет даже ресурсоемкие игры на средних настройках графики, а при выполнении базовых задач не даст повода придраться. Кроме того, чип Dimensity 7050 поддерживает запись видео в 4K и отличается продвинутыми алгоритмами обработки изображения.

Купить realme 12+ 5G

Сравнение realme 12 Plus и realme 12 Pro

Внешне realme 12 Plus похож на своих старших братьев realme 12 Pro, однако сходство заключается исключительно в оформлении спинки устройства. В остальном «прошки» являются более продвинутыми:

смартфоны с приставкой «Pro» получили изогнутый экран;

realme 12 Pro оснащен телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом, а realme 12 Pro Plus — перископическим модулем с 3-кратным оптическим и 120-кратным цифровым приближением.

Как ни странно, по части производительности новый realme 12+ не уступает старшим братьям. Snapdragon 6 Gen 1, установленный в realme 12 Pro, даже немного проигрывает Dimensity 7050 в бенчмарках, а Snapdragon 7s Gen 2 слегка опережает процессор realme 12 Plus при выполнении операций, связанных с обработкой графики.

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Таким образом, realme 12+ 5G представляет собой сбалансированный смартфон с хорошим запасом производительности, лишенный флагманских фишек вроде изогнутого экрана и оптического зума. Поэтому, если вам не нравятся изгибы дисплея, а приближение объекта съемки не играет принципиальную роль, переплачивать за «прошки» нет смысла.

Какой смартфон до 20 тысяч лучше купить

С положением realme 12 Plus относительно моделей с приставкой «Pro» разобрались. А как насчет сравнения с конкурентами от других производителей? Главная беда большинства смартфонов до 20 тысяч рублей заключается в том, что почти все они работают на процессоре Helio G99. Это хороший чип, но он проигрывает Dimensity 7050 как в плане производительности, так и в плане обработки графики.

Да, Redmi Note 13 Pro 4G, TECNO Camon 20 Pro и другие смартфоны в категории до 20 тысяч рублей имеют в своем распоряжении более перспективные с точки зрения размеров основные камеры. Однако процессор Helio G99 сильно ограничивает их возможности, из-за чего 200 МП Redmi Note 13 Pro 4G не демонстрируют никакого преимущества на фоне скромных 50 МП сенсора realme 12 Plus. И зачем тогда, спрашивается, переплачивать за лишние мегапиксели, если можно взять хороший телефон за 20 тысяч, который к тому же будет мощнее?