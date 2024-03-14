Сравниваем два почти одинаковых телефона — realme С67 и Redmi Note 13. Какой лучше

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Артем Сутягин

Не так давно мы всей редакцией выбирали второй телефон для нашего Ивана Кузнецова, разбившего свой Huawei Nova 11 Pro, о чем я рассказывал ранее. Выбор стоял непростой. Надо было купить относительно недорогое устройство, которое имело бы хорошую камеру и приличное время автономной работы. Средний сегмент переполнен самыми разными моделями, и выбор был непростым. Мы остановились на смартфонах двух брендов — realme С67 и Redmi Note 13. Оба смартфона являются относительными новинками, но продолжают хорошо зарекомендовавшие себя линейки. Тем более, о них много говорят в последнее время. Думаю, вам тоже будет интересно сравнить эти два очень близких по классу, но разных по духу смартфона.

Сравниваем два почти одинаковых телефона — realme С67 и Redmi Note 13. Какой лучше. Наверное, коробки являются самым большим различием между этими смартфонами. Остальное на уровне тонких деталей. Фото.

Наверное, коробки являются самым большим различием между этими смартфонами. Остальное на уровне тонких деталей.

Сравнение realme C67 и Redmi Note 13

Начнем с того, что обе модели получили примерно одинаковые основные характеристики. Сюда относится емкость батареи, чипсеты и даже объем оперативной памяти. Собственно, по этому параметру мы их и подбирали. В итоге мы купили оба устройства и перед тем, как отдать один из них Ивану, я решил проверить их в деле.

Обе модели отлично выглядят и, как мне кажется, выглядят дороже, чем стоят на самом деле. В последнее время модно стало возвращаться к угловатым формам граней, и смотрится это отлично. И главное, так смартфонами намного удобнее пользоваться, а внутри получается больше места для размещения аккумулятора и других компонентов.

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В руке они тоже ощущаются одинаково, а когда они оба лежат на столе экраном вверх, то с ходу сложно понять, где какой, и мне приходилось брать оба устройства, когда я хотел что-то проверить в конкретном аппарате.

Сравнение realme C67 и Redmi Note 13. Зарядка в обоих случаях поддерживает мощность 33 Вт. Фото.

Зарядка в обоих случаях поддерживает мощность 33 Вт.

Лучший недорогой телефон

Диагональ экрана отличается всего на 0,05 дюйма, поэтому их можно считать одинаковыми. Если более точно, то в Redmi она составляет 6,67 дюйма, а у realme — 6,72 дюйма. Если положить смартфоны рядом, то заметно, что один корпус чуть больше другого, но если пользоваться ими даже следом друг за другом, то разница становится просто не видна.

Лучший недорогой телефон. Разница между размерами экрана в пределах погрешности. Фото.

Разница между размерами экрана в пределах погрешности.

Задняя стенка тоже очень схожа, но у Redmi есть два дополнительных элемента — третий модуль камеры и вспышка. А еще он очень маркий. Отпечатки остаются буквально от одного взгляда, и на черном цвете это смотрится очень отталкивающе. Задник realme С67 тоже пластиковый, но он матовый, с едва различимой текстурой в виде диагональных полос. Для себя я бы выбрал именно его, так как не пользуюсь чехлами. Если вы будете носить смартфон в защите, то этот момент не так критичен. Кстати, к обоим смартфонам чехол идет в комплекте и в обоих случаях он довольно высокого качества.

Лучший недорогой телефон. Матовый корпус realme C67. Фото.

Матовый корпус realme C67

Лучший недорогой телефон. Глянцевый корпус Redmi Note 13. Фото.

Глянцевый корпус Redmi Note 13

Несмотря на то, что кнопки расположены абсолютно одинаково как по высоте, так и по форме, некоторые различия на корпусе все же есть. Так, например, у realme C67 разъем для наушников находится снизу рядом с гнездом для зарядки, а у Redmi Note 13 его место занимает лоток для сим-карт. Сам же разъем для наушников в Note 13 тоже есть, но находится он на верхней грани. В остальном по корпусу всё плюс-минус одинаково. Даже камеры в обоих случаях расположены в отверстии экрана. Зато, если посмотреть на сами экраны не с точки зрения размера, то первые различия становятся очень заметными, хоть в основном только на бумаге.

Лучший недорогой телефон. Разъем для наушников снизу, как в realme С67, намного более удобен. Фото.

Разъем для наушников снизу, как в realme С67, намного более удобен.

Телефоны с хорошим экраном

Экран Redmi Note 13 чуть более скоростной и предлагает 120 Гц против 90 Гц у realme C67. Большой разницы при использовании я не заметил, ведь анимация в обоих случаях отображается примерно на одном уровне плавности, а игры с такой частотой кадров не пойдут ни на одном, ни на втором смартфоне.

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Куда интереснее, что яркость дисплея Note 13 на бумаге в два раза выше, чем у C67 (1800 нит против 900 нит). На деле отличия есть только при использовании на улице, но не такие большие, как могло бы показаться при такой заявленной разнице. Зато цвета более приятными и спокойными мне показались именно на экране realme. Связано это с тем, что он оснащен матрицей IPS против AMOLED у Redmi. Тут всё на вкус и цвет, но мне в последнее время всё больше нравится именно мягкость IPS. Многие думают, что этот тип экранов устарел и не развивается, но это не так. В новых устройствах он вполне имеет право на жизнь.

Телефоны с хорошим экраном. Оба эрана имеют камеру в отверстии, хотя мне больше нравятся «челки». Фото.

Оба эрана имеют камеру в отверстии, хотя мне больше нравятся «челки».

Смартфоны без переплаты за процессор

Оба смартфона работают под управлением одного процессора — Snapdragon 685. Результаты в тестах они выдают если не одинаковые, то очень схожие. С играми тоже всё одинаково, хотя протестировал я всего пару вариантов, не видя большого смысла в продолжении эксперимента. Даже оперативки в них по 8 ГБ. Субъективно, есть небольшой перевес в плавности работы меню у realme, несмотря на экран с меньшей частотой, но это скорее относится к прорисовке и оптимизации анимации, а не к реальной производительности.

Смартфоны без переплаты за процессор. Угловатый корпус стал очень популярным. Фото.

Угловатый корпус стал очень популярным.

Смартфоны без переплаты за процессор. Дополнительные модули камеры не всегда украшают дизайн. Фото.

Дополнительные модули камеры не всегда украшают дизайн.

Зато большой плюс именно realme в объеме памяти. Я уже не первый год говорю, что 128 ГБ — это мало, а 64 ГБ в любом смартфоне, кроме самого бюджетного, — просто издевательство. Тут 256 ГБ, которых хватит для всего, что может понадобиться. Redmi Note 13 в этом показателе проигрывает, предлагая только 128 ГБ. Даже если вам кажется, что этого достаточно, не забывайте, что 20–30 ГБ занимает система, еще 10–15 ГБ могут съесть приложения, и для реального использования вам останется совсем мало. Но плюсом этого накопителя является более высокая скорость, чем у realme. Хотя заметно это, только если сидеть с секундомером и замерять время копирования файлов в тестах. В реальной жизни запас всё равно превышает потребности большинства сценариев использования.

Смартфоны без переплаты за процессор. На этом фото хорошо видно, что корпус Redmi Note 13 намного более маркий. Фото.

На этом фото хорошо видно, что корпус Redmi Note 13 намного более маркий.

Android 13 или Android 14

Главное отличие операционной системы в том, что realme C67 уже получил Android 14, а Redmi Note 13 на момент тестирования обходился только 13-й версией «зеленого робота». Но рано или поздно они сравняются по этому показателю, а для пользователя будет важнее то, как работает оболочка, нанесенная поверх базового Android.

Что будет, если положить смартфон в микроволновку

Сама по себе оболочка realme намного более легкая. Это заметно и в скорости анимаций, о которых я говорил выше, и в том, как работают штатные приложения, и в том, как запускаются сторонние. Всё как-то более просто и, простите непрофессиональный термин, воздушно. Даже листание домашнего экрана на Xiaomi напоминает процесс, когда пытаешься передвинуть по столу канцелярский ластик. Двигается он без рывков, но довольно туго. Примерно так это и выглядит на Redmi. У realme, наоборот, экран от малейшего свайпа быстро перелистывается на соседний. Мне такая резвость нравится намного больше.

Android 13 или Android 14. realme C67 работает под управлением Android 14, а Redmi Note 13 под Android 13. Но это временно. Фото.

realme C67 работает под управлением Android 14, а Redmi Note 13 под Android 13. Но это временно.

Да и сама по себе оболочка RealmeUI намного больше похожа на голый Android, чем MIUI. Тут каждому свое, но, судя по нашему Telegram-чату, пользователи больше любят именно такой вариант.

Сканер отпечатков пальцев в экране или кнопке блокировки

Еще одно отличие смартфонов кроется в методе разблокировки. Сканирование лица (камерой), графический и цифровой ключ — всё это есть. Сканер отпечатков тоже получили оба смартфона, но у Realme он в кнопке блокировки, а у Redmi — в экране. Первый вариант лично мне нравится больше, если выбирать именно этот способ разблокировки.

Сканер отпечатков пальцев в экране или кнопке блокировки. Сканер в кнопке удобнее, чем в экране. Фото.

Сканер в кнопке удобнее, чем в экране.

Скорость работы хорошая в обоих случаях. Redmi немного выигрывает, но примерно 1–2 раза из 10 палец придется приложить повторно. Возможно, дело в штатной пленке, и без нее было бы лучше, но не уверен, что это настолько принципиальный момент. Впрочем, сам смартфон предупреждает, что при использовании защиты качество работы сенсора может падать. Отсюда вопрос: зачем тогда сканер нужен в экране, если большинство пользователей все равно клеит пленки и стекла?

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Как снимают realme и Redmi

А теперь поговорим о том, что в нашем случае было особенно важно, — камера. И, наверное, это самое большое отличие одного смартфона от другого. В realme С67 производитель решил установить, по сути, только один модуль с разрешением 108 Мп. Есть второй, но он отвечает за глубину резкости. Redmi получил три «полноценных» модуля. Я не зря взял слово в предыдущем предложении в кавычки, ведь настоящий сенсор тут тоже только один и тоже с разрешением 108 Мп. Вместе с ним установили 8 Мп сверхширик не самого высокого качества, но он хотя бы может быть полезен, в отличие от 2 Мп макро.

Как снимают realme и Redmi. Внешне камеры мало чем отличаются друг от друга. Фото.

Внешне камеры мало чем отличаются друг от друга.

Обычно его устанавливают маркетологи, которым надо показать характеристики на бумаге, а не инженеры, стремящиеся выжать максимум из цены. По сути, это просто увеличение стоимости за счет дополнительного модуля, которым никто не пользуется, и лучше либо снизить цену, либо поставить более качественный основной модуль.

Поэтому больше всего интереса вызывал именно основной модуль. Оба телефона по умолчанию работают с объединением пикселей, в штатном режиме снимая с разрешением 12 Мп. Максимальное разрешение доступно в отдельном режиме, но я бы не стал злоупотреблять этим, чтобы не занимать лишнее место в памяти, особенно если ее всего 128 ГБ, как в Redmi Note 13, — 12 Мп вполне достаточно для сохранения фотографий на память, постинга в социальные сети и даже для печати в небольшом формате. Заодно так будет меньше шумов, особенно в темное время суток.

Качество видео упирается в планку 1080p 30 fps. Ни один из двух смартфонов не может снимать ни в 4K, ни с частотой 60 кадров в секунду. Это удивительно, так как некоторые смартфоны предлагают хотя бы 60 fps, а то и 4K.

Что касается качества фотографий, тут сразу вспоминается мое рассуждение о том, что не стоит тратить ресурсы на большое количество модулей и лучше выбрать один, но качественный. Именно realme предлагает более приятную картинку как при ярком освещении, так и в темноте. Деталей больше, насыщенность на высоком уровне, а четкость выше. Конечно, тут важны еще и алгоритмы обработки, но у относительно недорогих смартфонов они всегда работают примерно одинаково, и намного более важным становится железо.

Примеры фото с оригинальными пропорциями (оригиналы Redmi Note 13 можно скачать тут, а с realme C67 можно скачать тут):

Как снимают realme и Redmi. Основная камера realme C67. Фото.

Основная камера realme C67

Как снимают realme и Redmi. Основная камера Redmi Note 13. Фото.

Основная камера Redmi Note 13

Как снимают realme и Redmi. Основная камера realme C67. Фото.

Основная камера realme C67

Как снимают realme и Redmi. Основная камера Redmi Note 13. Фото.

Основная камера Redmi Note 13

Как снимают realme и Redmi. Основная камера realme C67. Фото.

Основная камера realme C67

Как снимают realme и Redmi. Основная камера Redmi Note 13. Фото.

Основная камера Redmi Note 13

Как снимают realme и Redmi. Основная камера realme C67. Фото.

Основная камера realme C67

Как снимают realme и Redmi. Основная камера realme C67. Фото.

Основная камера realme C67

Как снимают realme и Redmi. Основная камера realme C67. Фото.

Основная камера realme C67

Как снимают realme и Redmi. Основная камера Redmi Note 13. Фото.

Основная камера Redmi Note 13

Как снимают realme и Redmi. Основная камера realme C67. Фото.

Основная камера realme C67

Как снимают realme и Redmi. Основная камера Redmi Note 13. Фото.

Основная камера Redmi Note 13

Если условия съемки идеальные, освещение хорошее, а руки не трясутся, то картинка на два смартфона получается практически одинаковая, разве что Redmi иногда немного выдает чуть более холодное изображение, но это не критично. При снижении освещения realme показывает себя лучше. Но если вам очень нужен сверхширик, то тут ваш выбор однозначен — Redmi Note 13. По фронтальной камере они максимально близки, и подробно на этом останавливаться не стоит. Возможно, мы потом сделаем более подробный обзор каждого смартфона, где и рассмотрим ее.

Как правильно настроить вибрацию на Android-смартфоне.

Что лучше — realme или Redmi

Как видим, между этими двумя смартфонами больше общего, чем различий. Для себя мы выбрали realme C67, но Redmi Note 13 тоже очень достойный аппарат, хоть и стоит дороже. Если вам важен AMOLED-экран и сверхширокоугольная камера, просто чтобы она была, он подойдет вам лучше.

Что лучше — realme или Redmi. Нам было не легко сделать выбор, но мы его сделали. А что выберете вы? Фото.

Нам было не легко сделать выбор, но мы его сделали. А что выберете вы?

При этом за Redmi придется заплатить больше, а преимущества у него очень условные. Так как наш Иван Кузнецов, для которого мы и выбирали телефон, остановился на realme, Redmi Note 13 я возьму себе и протестирую его более внимательно. Если интересно, подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить его полный обзор в момент его выхода. А если будет что рассказать, то я непременно это сделаю, как и Иван, который, вполне возможно, захочет подробно рассказать о своем опыте использования realme C67.

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