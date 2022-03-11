Дорого и бестолково: 4 причины не покупать новый iPhone SE 3, а выбрать Android

На этой неделе Apple провела презентацию, на которой показала свой новый смартфон в линейке iPhone SE. Это уже третье поколение ”дешевого iPhone”. Кроме него, нам показали компьютер и iPad Air 5 с собственными чипами Apple, но традиционно именно смартфоны вызывают больше интереса. Тем более, что в этом году мы получили настоящий провал. Новый iPhone SE 2022 или iPhone SE 3 поставляется с чипом A15 Bionic, а его цена стартует от 429 долларов. На фоне остальных моделей ценник не кажется чем-то заоблачным, но и нормальным его назвать сложно, учитывая особенности внешнего вида. Тем более, что есть минимум четыре причины, по которым лучше купить Android-телефон вместо нового iPhone. Давайте перечислим их.

iPhone SE или Android

Не относитесь к этой статье, как к очередному сравнению Android и iOS, это разбор одной конкретной модели телефона с не самым маленьким ценником. За эти деньги можно купить не меньше десятка других телефонов. Это можно было бы назвать самым большим провалом новинки, но подробно останавливаться на этом мы не будем. Просто скажу, что выпускать телефон с одной камерой, ценником от бетономешлки и рамками из 2011 года за 430 долларов — это фиаско. Такое может позволить себе только Apple.

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Размер экрана iPhone SE 3

Размер экрана важен в условиях повседневного использования. Все просто — чем он больше, тем больше на нем отображается информации. Я сам не фанат огромных смартфонов, но 4,7 дюйма — это действительно мало. Вряд ли получится с ходу найти столь компактное устройство на Android.

Вам придется гораздо чаще свайпать по экрану, чем при пользовании другими телефонами. Если вы до этого пользовались большим телефоном, то вам будет сложно перестроиться. В среднем на экране будет отображаться на 5-8 строк меньше текста, в зависимости от его размера.

Разница в просмотре видео тоже достаточно большая. Соотношение сторон подойдет для отображения контента 16:9, который на многих вытянутых телефонах отображается черными полосками, но даже там он все равно будет больше и смотреть его будет более приятно.

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Удобно ли печатать на маленьком экране

Ежедневный набор текста также является моментом, который нельзя игнорировать. Мы все общаемся в мессенджерах, и этот минус можно оговорить отдельно от размера экрана, хотя они связаны. И пусть клавиатура iPhone в целом сделана намного более удобно, чем ее аналог на Android, но такие маленькие клавиши — это перебор.

Однако мобильные телефоны с маленьким экраном также имеют свои преимущества. Они легкие, отлично лежат в кармане и не оттягивают руку во время использования. Хорошо, что Apple сделала такое компактное устройство, но если бы у него не было больших рамок и экран не занимал бы всю площадь корпуса, было бы лучше.

Можно ли играть на iPhone SE 3

Для людей, которые любят играть в игры, можно сказать, что играть на этом устройстве вы, скорее всего, и вовсе не сможете. Настолько оно маленькое. В игровом состоянии два больших пальца могут занимать почти половину экрана. Это не только блокирует обзор, но и мешает точно попадать в сенсорные органы управления.

Еще одним серьезным недостатком игр на мобильных телефонах с маленьким экраном является шрифт. В игровом интерфейсе он часто очень мелкий, так как производители стараются оптимизировать его для использования на больших экранах. Поэтому, чтобы прочитать что-то на экране iPhone SE 3 во время игры, придется действительно постараться. А еще телефон будет греться, что тоже не самый хороший спутник в играх.

Как часто надо заряжать iPhone SE

Этот вопрос мне задают очень часто. Я пользовался iPhone SE второго поколения, и батарея у него была явно не самая долгоживущая. Когда аккумулятор немного износился, его и вовсе хватало всего на полдня. А еще и быстрой зарядки в нем нет.

Сейчас нам обещают +2 часа автономной работы при просмотре видео, а сам телефон работает на очень энергоэффективном процессоре Apple A15 Bionic. Но если вы купите этот телефон, лучше сразу возьмите Power Bank — потом спасибо скажете.

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Плюсы и минусы iPhone SE 2022

Если придираться, можно найти и другие минусы этого телефона, но есть у него и плюсы. Например, в этой ценовой категории до сих пор мало устройств, которые предлагают защиту от воды и беспроводную зарядку. Тут есть обе. А еще есть мощный процессор, как в любом актуальном iPhone, включая версию Pro Max. Вот только приведенные выше минусы портят все впечатление и намекают на то, что лучше купить что-то на Android. А вы как думаете?