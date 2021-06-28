Прощайте, «дырки» и вырезы! В течение года камеры под экраном станут массовыми

Развитие индустрии смартфонов за последние несколько лет показало просто взрывной рост. Это касается буквально всех компонентов — от материалов корпуса до процессора. Особенно заметными изменения были в сегменте дисплеев. За несколько лет мы прошли путь от прямоугольников с огромными рамками до изящных экранов, которые занимают почти всю переднюю панель. Фронтальная камера и некоторые другие датчики являются основными проблемами на пути достижения настоящего полноэкранного изображения. Тем не менее, мы видели такие конструкции, как ”челка”, каплевидный вырез, отверстие и даже выезжающая камера. Судя по последним новостям, все это становится тупиковыми ветками развития и мы на пороге нового шага в создании экранов.

Первый телефон с камерой под экраном

Самая свежая разработка, направленная на улучшение дисплея смартфона, это технология камеры под экраном. На данный момент подэкранные камеры пока еще не до конца готовы к применению в реальных смартфонах. Но если раньше счет шел на годы, то теперь на месяцы или даже недели, и многие производители готовятся к использованию этой технологии. Вы скажете, что такие смартфоны уже есть? Да, но ZTE Axon 20 создан только для того, чтобы было, а его камера неспособна выдавать нормальную картинку. Но скоро все изменится.

Чем хороша камера под экраном

Конструкция камеры под дисплеем — идеальное полноэкранное решение. Он будет работать лучше, чем ”капля”, ”челка”, ”дырка” и другие конструкции. Еще одна интересная особенность камер под дисплеем заключается в том, что они не увеличивают толщину устройства. То есть эта технология может не просто сохранить толщину корпуса, но и сделать ее еще меньше. Впрочем, тут уже встает вопрос размера аккумулятора и выпирания задней камеры. Но теоретически мы лишимся лишнего препятствия на пути создания еще более тонкого телефона.

Когда появятся телефоны без выреза под камеру

Как сообщают наши коллеги из издания gizchina.com, ссылаясь на авторитетный источник утечек в Weibo, два производителя уже массово производят такие экраны. По его словам, Visionox и Huaxing Optoelectronics делают это серийно на заказ для крупного клиента. Официальный запуск камеры под дисплеем должен состояться в третьем квартале этого года.

Эти компании делают ставку на высокое качество и скорость работы модуля. Если эта технология появится в третьем квартале, то уже в этом году мы увидим телефоны с камерой под экраном. Если они будут хорошо встречены пользователями, а качество изображения будет сопоставимо с тем, что предлагает традиционная камера, то в следующем году мы, вероятно, увидим ажиотаж в использовании этой технологии. А заводы, которые подготовились к производству, получат неплохое вознаграждение за свою расторопность.

Если все так и будет, то как минимум флагманские модели, а то и среднебюджетные получат экран от края до края без вырезов, рамок и прочих элементов, которые портят внешний вид. Это можно будет считать завершением большого пути, по которому мы идем в последние годы, постепенно увеличивая площадь экрана.

Кто первым выпустит телефон с подэкранной камерой

Многие бренды, занимающиеся производством смартфонов, ранее демонстрировали подобные технологии. Основными из них можно считать Xiaomi и OPPO. В прошлом году Xiaomi продемонстрировала свою технологию камеры под экраном третьего поколения, которая, как было официально заявлено, достигла качества, необходимого для коммерческого производства.

По сравнению с предыдущими решениями двух поколений, подэкранные камеры третьего поколения значительно улучшают качество снимков за счет оптимального расположения пикселей экрана в области камеры. Благодаря оптимизации алгоритма работы самой камеры, она обеспечивает такое же качество селфи, что и обычная фронтальная камера.

Хорошо ли снимает камера под экраном телефона

Конечно, мы не можем много сказать о характеристиках этой камеры, пока она не появилась на прилавках в виде готового продукта. Если верить слухам, то ждать осталось всего пару месяцев до выхода нового телефона Xiaomi. Именно эта компания станет ”первой ласточкой”, которая покажет, что переход уже возможен. По слухам и по логике, это будет Xiaomi Mi MIX 4 — представитель линейки, которая всегда старалась сделать самый большой экран и максимально уменьшить влияние камеры на его размер.