Экран стал тусклым на телефоне. Почему и что делать

Экран – это основной компонент, посредством которого мы взаимодействуем с нашими смартфонами. Поэтому крайне желательно, чтобы он имел: а) высокое разрешение, б) большую диагональ и в) достаточную яркость, чтобы иметь возможность потреблять контент хоть в помещении, хоть на улице. Но если разрешение и диагональ матрицы на уже имеющемся смартфоне подкрутить никак нельзя, то вот с яркостью всё заметно проще. Её можно убавить или прибавить так, как вам хочется. Другое дело, когда экран вдруг неожиданно потускнел и уже не дотягивает до пиковых показателей яркости.

Экран телефона блокируется сам по себе. Что делать

На самом деле причин, почему экран смартфона потускнел, может быть несколько. Разберём каждую по отдельности.

Снижается яркость на телефоне. Как запретить

Прежде всего нужно просто проверить автояркость. Возможно, датчик освещённости, который регулирует яркость экрана, счёл, что для комфортной работы будет достаточно и 50%:

Перейдите в «Настройки» — «Экран и яркость»;

В открывшемся окне отключите пункт «Авто»;

Выкрутите ползунок яркости на максимум;

Если не помогло, проверьте включен ли ночной режим: он должен быть отключён, потому что тёплые цвета менее ярки, чем холодные.

Рекомендуется проверить яркость сразу с нескольких сценариях использования: видео, фото, игры, работа с приложениями и просто взаимодействие с интерфейсом. При этом желательно повторить всё то же самое и в помещении, и на улице при естественном освещении. Если лучше не стало, переходим к другому способу.

Как увеличить яркость экрана

Скорее всего, причина, по которой яркости экрана банально не хватает, заключается либо в разрядке аккумулятора, но тогда его нужно просто зарядить, либо в работе режима энергосбережения. Даже если вы выкрутили яркость на максимум, он всё равно может немного её урезать в целях экономии ресурса аккумулятора. В этом случае единственный вариант исправить ситуацию – это отключить режим:

Перейдите в «Настройки» и откройте «Батарея»;

Отключите все режимы энергосбережения (если их несколько);

Вернитесь в меню и откройте раздел «Экран и яркость»;

Выкрутите ползунок увеличения яркости на максимум, если яркость не выросла автоматически.

В моём случае после отключение режима энергосбережения прирост яркости происходит автоматически, и мне не нужно ничего включать дополнительно. Однако в прошивках некоторых смартфонов необходимо добавить яркость вручную. Скорее всего, это даст дополнительные 10-15% яркости. Но помните, что автономность смартфона в этом случае может упасть на те же 10-15%.

Почему не хватает яркости экрана

Третью и четвёртую причину тусклого дисплея можно объединить в одну. Они хоть и имеют разную природу, но не подлежат исправлению. Поэтому просто примите нижеследующую информацию к сведению.

Вполне возможно, что ваш смартфон просто не способен выдать большую яркость. Это зависит даже не от настроек, а от его аппаратного оснащения. Например, мой Honor View 20 имеет дисплей с яркостью 520 нит.

Это не так уж и много по современным меркам. Например, iPhone 12 имеет штатную яркость в 800 нит, а пиковая достигает 1200. То есть в 2,5 раза больше. Логично, что пользоваться айфоном – особенно при естественном освещении – будет комфортнее, чем хонором.

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Однако может быть и такое, что смартфон, которым вы пользуетесь, остаётся одним и тем же, а вам со временем стало банально не хватать его яркости. Я, конечно, не врач, но по себе знаю, что такое тоже может быть, и причина этому – близорукость, или миопия.

Насколько мне удалось выяснить, ухудшение зрение приводит к тому, что для эффективного восприятия объектов на экране человеку становится нужно, чтобы картинка была более чёткой и резкой. По умолчанию такой эффект даёт именно увеличение яркости. Поэтому я с тех пор, как моё зрение упало до -3 стал выкручивать яркость на максимум. Возможно, то же самое происходит и с вами.