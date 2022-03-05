Это первый Android-смартфон с защитой от воды и вышел он больше 10 лет назад

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Артем Сутягин 0

Если вы когда-нибудь роняли свой телефон в бассейн или случайно проливали на него лимонад, вы испытали боль и стресс. Некоторые вещи не предназначены для намокания, и большинство смартфонов раньше относились к этой категории. Совсем недавно мы увидели, что огромное количество смартфонов высокого уровня предлагают стандартные рейтинги IP. В последнее время даже модели среднего сегмента начали предлагать защиту от воды. Но кто-то на этом пути стал первым, и у этого устройства довольно интересная история. Как думаете, когда он вышел? 2018 год? 2015 год? Нет, намного раньше, и это был Android.

Для своего времени это был очень крутой телефон

Защищенный телефон

Этот странный телефон восходит к тем временам, когда дизайн устройств стремился вместить умные функции, а не идти в ногу с тенденциями. В этом случае он носил свою жесткую эстетику и напоминал степлер, перемотанный скотчем. Возможно, у вас будут другие ассоциации, поэтому сейчас не будем играть в игру ”на что похоже облако”. Самое главное, что телефон, о котором пойдет речь, всем своим видом кричал, что он может выдержать многое.

Какими были телефоны 10 лет назад

Motorola Defy представлял собой крепкую модель с 3,7-дюймовым TFT-дисплеем, прикрепленным к корпусу длиной 107 мм и толщиной 13 мм. Этот дисплей также имел покрытие Gorilla Glass первого поколения, которое позволило ему в значительной степени избавиться от царапин. Сейчас экраны стали лучше и царапаются меньше, но и первое поколение Gorilla Glass было лучше пластика, который применялся до этого.

Такой дизайнерский эксперимент 12 лет назад был нормой.

С точки зрения производительности Defy также был достаточно интересен для своего времени. Чипсет OMAP с 512 МБ оперативной памяти отлично тянул экран с разрешением 854×480. Он работал на бурно развивающемся Android 2.1 от Google под фирменной оболочкой MotoBlur. Телефон не был молниеносным, но его скорости, безусловно, было достаточно для пользователей в то время, чтобы просматривать веб-страницы, смотреть клипы на YouTube или использовать Google Maps и играть в простейшие (тогда других не было) игры.

Первый телефон с защитой от воды

Конечно, в то время эти функции ожидались от любого телефона Android, но что примечательно, так это то, как Motorola упаковала довольно неплохое Android-устройство в водостойкий корпус. Покупатели тогда получали не просто номинальную защиту от брызг, а полноценный рейтинг IP67. Этот стандарт означает, что во время испытаний устройство сохранило свою работоспособность после погружения на полчаса в воду на глубину до одного метра.

Motorola использовала несколько удивительно практичных решений для достижения этого результата. В Defy используется пластиковый корпус, но порт USB и разъем для наушников закрывались плотными резиновыми заглушками. Собственно, и защита действовала только тогда, когда заглушки были на месте. Если их не было, в корпус моментально попадала вода. Задняя панель, которую можно было снять, чтобы получить доступ к слоту для SIM-карты, слоту для SD-карты и съемному аккумулятору, также была плотно закрыта для защиты от пыли и влаги.

Купив такой телефон, можно было не переживать за него,

Эти меры были простыми, но позволили Defy сделать то, чего многие другие Android-устройства в то время просто не могли. Неудивительно, что Motorola вдохновила современников также принять философию защищенных телефонов. После запуска Defy ряд компаний вышли на рынок с собственными подобными моделями на базе Android. В 2011 году Sony Ericsson выпустит Xperia Active, а Samsung также представит серию Xcover.

Когда появились смартфоны с защитой от воды

Потребовалось еще несколько лет, прежде чем другие производители начали выпускать подобные устройства, но уже без внешнего вида, похожего на колесо от трактора. Sony была одной из первых, кто продемонстрировал это в 2013 году, когда дебютировал Xperia Z. Samsung последовала за ней в 2015 году с Galaxy S5. Между тем, Apple и Google представили свои флагманы с рейтингом IP67 в 2016 и 2017 годах соответственно в виде iPhone 7 и Pixel 2.

iPhone… Pixe… A первым был этот Motorola Defy, который никто не помнит.

В последние годы водостойкие технологии вышли за рамки резиновых заглушек. Благодаря клеям, внутренним прокладкам и покрытиям, используемым в современных тонких корпусах. Теперь защита резиновым корпусом нужна только для специальных версий телефонов. Да и то, можно купить обычный и просто упаковать его в надежный чехол.

Все ли телефоны можно мочить

Несмотря на то, что водозащита практически вездесуща на современных флагманах, это та функция, которая не всегда может быть данностью. Поскольку компании экспериментируют с несколькими экранами, складными корпусами и сумасшедшими изгибающимися конструкциями, все это может помешать достигнуть полноценной защиты от воды или пыли.

Этот Z Fold 3 защищен от воды, но боится пыли.

Например, Samsung, выпуская Galaxy Z Fold 3, сказала, что ее телефон защищен от воды по высшему разряду, но вообще не защищен от пыли. Все из-за того, что каждая половинка складной конструкции загерметизирована как обычные телефоны с IP67, но шарнир между ними может повредиться от абразивной пыли или песка.

Можно только догадываться, как будущие устройства будут противостоять брызгам и облакам пыли. В поисках следующей важной функции на рынке практические дополнения к устройствам, такие ,как водонепроницаемость, могут отойти на второй план. Но иметь подстраховку на всякий случай лишним не будет.

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