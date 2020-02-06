Это самый мощный смартфон за 100 долларов

Вот так и получается — мы покупаем дорогие смартфоны за немаленькие деньги и получаем при этом производительность, схожую с телефонами за 100 долларов. По правде говоря, я не ожидал, что настолько дешевые смартфоны станут настолько привлекательными в вопросе производительности так быстро. Однако это случилось, и сейчас самое время подробнее рассказать о том, чем же порадуют нас производители в этот раз. Скажу сразу, речь пойдет о компании Realmi. Возможно, многие не знают, но это дочерняя компания, принадлежащая корпорации BBK. К слову о бюджетных устройствах, не так давно мы составили список лучших недорогих аппаратов 2019 года.

Устройства Realmi сегодня популярны в России и, в особенности, в Индии. На прилавках магазинов, наравне с телефонами Huawei и Xiaomi, можно встретить аппараты Realmi. И на фоне конкурентов они выглядят очень даже неплохо. Если многим кажется, что Xiaomi является единственным вариантом в сегменте бюджетных устройств, это не так. Потому что Realmi в этом вопросе, в действительности, не хуже Xiaomi, а может даже и лучше.

Компания сегодня представила новое устройство, о котором я вам сейчас расскажу подробнее. Речь идёт о Realmi C3. Впервые компания выпустила тизер данного устройства несколько недель назад, однако сегодня она представила его официально. И, в отличие от Realme C2, третья версия телефона оснащена процессором Helio P70, который работает на техпроцессе 12 нм. Данный чипсет оснащен двумя ядрами Cortex A75 и 4 энергоэффективными ядрами Cortex A55.

Это ставит устройство на один уровень с более дорогим Realme 5. А в теории производительность в одноядерном тесте должна быть лучше, чем в Realme 5, за счёт более производительного A75. Между тем, в Realme используется Snapdragon 665, который менее производителен. C3 также получил видеочип Mali G52 MC2, что станет неплохим вариантом, если речь идет об играх. И, на мой взгляд, это именно то устройство, которое будут покупать все дети и подростки с целью поиграть в современные шутеры в формате Battle Royale.

На такие мысли наводит тот факт, что телефон получил аккумулятор на 5000 мАч, чего должно хватить на несколько часов активного времяпровождения, и под этим я подразумеваю, конечно же, игры. Из других особенностей стоит отметить защиту от брызг, камеру на 12 мегапикселей, дополняет работу которой 2-Мп модуль, а также 5-Мп селфи-камеру. IPS-экран в устройстве с диагональю 6.5 дюймов и разрешением HD+, этого должно хватить для удобного управления в таких играх, как в Fortnite или PUBG. Из других приятных особенностей я бы отметил поддержку двух SIM-карт, microSD-карт, а также Android 10 из коробки.

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Теперь о ценах. Realme C3 будет продаваться по цене в 98 долларов за версию с 3 гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами встроенной памяти. Версия с 4 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти обойдется в 112 долларов. Продажи должны стартовать уже с 14 февраля в Индии, и не исключено, что в ближайшее время телефон начнет продаваться и на территории России.

Ближайшим конкурентом Realme 3 может стать Redmi 8: он также оснащен аккумулятором на 5000 мАч, однако предлагает гораздо менее производительный процессор Snapdragon 439, чего, конечно же, не будет хватать в случае, если речь идет о современных играх. Таким образом можно прийти к выводу, что в бюджетном сегменте сегодня Realme, вероятно, предлагает более выгодные и интересные решения в отличие от Xiaomi и других производителей. Интересно узнать, что вы думаете по этому поводу. Делитесь мнением в комментариях и не забывайте подписываться на нас в Телеграм.