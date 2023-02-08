Это возвращение легенды! Почему надо брать POCO X5 Pro 5G без лишних вопросов

POCO X3 Pro, представленный в начале 2021 года, взорвал рынок недорогих смартфонов, предложив невероятный уровень мощности железа для своей цены. Увы, четвертое поколение «прошки» хоть и порадовало переходом на AMOLED-матрицу экрана, но продемонстрировало падение производительности по сравнению с предыдущим поколением. Но теперь легенда возвращается! Новый смартфон POCO X5 Pro 5G — комбинация всего самого лучшего, за что многие из нас полюбили POCO. Он был представлен 6 февраля вместе с младшей моделью POCO X5 5G, а мы готовы рассказать, чем новинки лучше своих предшественников и как их можно купить со скидкой.

Характеристики POCO X5 Pro 5G

Дизайн POCO X5 Pro 5G будет привычен всем, кто знаком с другими моделями бренда, а также знает о последних тенденциях на рынке смартфонов. Девайс имеет характерную надпись «POCO» рядом с блоком камеры и обладает плоскими гранями. На выбор доступно три цвета POCO X5 Pro 5G: черный, голубой, желтый. Последний выглядит особенно стильно за счет черных торцов и выразительной кнопки питания.

Все цвета POCO X5 Pro 5G

Тем не менее, большинство из нас носит телефоны в чехле, а потому дизайн представляется наименее важной из всех характеристик POCO X5 Pro 5G. Самое интересное, конечно же, скрывается внутри.

Характеристика POCO X5 Pro 5G Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 108 + 8 + 2 Мп Фронтальная камера 16 МП Процессор Snapdragon 778G Память 6/128 или 8/256 Гб Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 67 Вт Размеры 162.9х76х7.9 мм Вес 181 грамм

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Первое, что обращает на себя внимание — экран. С одной стороны, ребята из POCO нас не удивили, установив плоскую AMOLED-матрицу с частотой обновления 120 Гц и отзывчивым сенсорным слоем 240 Гц. С другой — внедрили в сегмент недорогих смартфонов так называемый дисплей Flow AMOLED, ранее встречавшийся только во флагманских моделях. Его главной фишкой являются тонкие рамки. К примеру, если толщина подбородка прошлогоднего POCO X4 Pro 5G составляла 3,67 мм, то X5 Pro 5G имеет отступ всего 2,9 мм.

Экран смартфона выглядит симметричным, а матрица AMOLED с поддержкой технологии Dolby Vision гарантирует высочайший уровень контрастности. Кроме того, дисплей POCO X5 Pro 5G является безопасным для глаз, так как использует ШИМ на частоте 1920 Гц. Это значит, что мы не будем замечать мерцание, характерное для AMOLED-панелей, а усталость глаз останется в прошлом.

Легенда не могла вернуться, не предложив производительную начинку. Поэтому новинку оснастили процессором Snapdragon 778G. Это без преувеличения самое сбалансированное решение на рынке мобильных устройств. С этим чипсетом смартфон набирает более 540 тысяч баллов в AnTuTu, а после часа игры в PUBG Mobile температура его корпуса не поднимается выше комфортных 39°C. Аккумулятор на 5000 мАч в POCO X5 Pro 5G обеспечивает день-полтора работы от одного заряда, а с комплектным адаптером питания на 67 Вт энергия восстанавливается менее чем за 50 минут.

От предыдущего поколения cмартфон POCO X5 Pro 5G позаимствовал основную камеру на 108 Мп. Казалось бы, в этом отношении нет никакого прироста. Однако Snapdragon 778G лучше обрабатывает изображение, позволяет быстрее фотографировать в сложных условиях и снимает видео в разрешении вплоть до 4K, поддерживая кинематографические эффекты MIUI for POCO.

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Телефон на MIUI 14

Миллионы людей, которые уже несколько месяцев обновляют информацию о дате выхода MIUI 14, наверняка обрадуются тому факту, что на POCO X5 Pro 5G эта прошивка установлена из коробки. Подробно об изменениях свежей оболочки мы рассказывали в отдельном материале, а в контексте нового POCO стоит напомнить о главных фишках MIUI 14:

интеллектуальное управление внутренним хранилищем и оптимизация потребления ОЗУ;

автоматическое решение математических задач при помощи обновленной функции распознавания текста на фото;

возможность менять размер папок, расположенных на главном экране.

POCO X5 Pro 5G является первым смартфоном с MIUI 14 на борту, если ориентироваться на модели, предназначенные для глобального рынка. Поэтому, купив его, вы быстрее остальных познакомитесь со свежей оболочкой.

Где купить POCO X5 Pro 5G

Поговорим о цене POCO X5 Pro 5G. Релиз смартфона состоится 8 февраля. В рамках акции, приуроченной к старту продаж, новинку можно будет купить по сниженной цене:

6/128 — $259 (~ 18 400 ₽);

8/256 — $299 (~ 21 200 ₽).

Традиционным местом продажи является площадка AliExpress, где уже сейчас есть возможность взять купон продавца для получения скидки.

Купить POCO X5 Pro 5G

Учтите, что курс доллара на маркетплейсе немного отличается биржевого, а потому реальная цена окажется чуть выше. Тем не менее, POCO X5 Pro 5G на AliExpress все равно выгоднее, чем в официальной рознице, где смартфон еще не появился.

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Новый телефон POCO X5 5G

Помимо Pro-версии на презентации показали телефон POCO X5 5G. Это младшая модель в обновленной X-серии, имеющая не менее привлекательную начинку для своей цены. Давайте посмотрим на характеристики POCO X5 5G.

Характеристика POCO X5 5G Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 48 + 8 + 2 Мп Фронтальная камера 13 МП Процессор Snapdragon 695 Память 6/128 или 8/256 Гб Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 33 Вт Размеры 165.8х76.2х8 мм Вес 189 граммов

Экран POCO X5 5G отличается не только частотой обновления 120 Гц, но и высоким уровнем яркости — 1200 нит. Это значение выше в сравнении с обычными AMOLED-матрицами примерно на 400 нит, поэтому на солнце картинка остается такой же сочной, как и в помещении.

Работает смартфон на процессоре Snapdragon 695, который использовался в прошлогодней версии с приставкой «Pro». Это довольно мощный чип, набирающий более 400 тысяч баллов в AnTuTu и опережающий легендарный POCO X3 NFC в плане производительности.

Купить POCO X5 5G

В то же время Snapdragon 695 выполнен по техпроцессу 6 нм, благодаря чему аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки хватает для более чем 21 часа просмотра видео на YouTube и 12 часов непрерывного общения в социальных сетях. Смартфон поступает в продажу 8 февраля, а цена POCO X5 5G в зависимости от объема памяти составит:

6/128 — $219 (~ 15 500 ₽);

8/256 — $249 (~ 17 700 ₽).

По аналогии с Pro-версией купон на скидку можно взять уже сейчас. Она ждет вас на странице товара, куда мы призываем отправиться всех, кто хочет купить POCO X5 5G.

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Недорогой фитнес-браслет Redmi Smart Band 2

Вместе со смартфонами POCO X5 5G и POCO X5 Pro 5G стартуют продажи нового фитнес-браслета Redmi Smart Band 2. Он обладает большим 1,47-дюймовым экраном с поддержкой более чем 100 уникальных циферблатов, не боится воды и помимо привычных показателей частоты сердцебиения умеет измерять насыщение крови кислородом (SpO2).

Купить Redmi Smart Band 2

Спортсменам браслет Redmi Smart Band 2 готов предложить свыше 30 видов тренировок, а людям, которые следят за своим здоровьем даже ночью, — функцию анализа качества сна. В стандартном режиме аксессуар работает 14 дней от одного заряда, а при использовании круглосуточного мониторинга — 6. Купить Redmi Smart Band 2 можно на AliExpress, где для первых покупателей приготовлена скидка, за счет которой браслет стоит всего $29 или чуть более 2 000 ₽.