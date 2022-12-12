Xiaomi представила MIUI 14, но скачать ее нельзя

Если коротко, то можно сказать, что мы наконец-то дождались. Мы дождались момента, когда мы можем считать, что MIUI 14 представили официально. Как вы все знаете, это фирменная оболочка компании Xiaomi, которая выпускается на базе Android для ее собственных телефонов. Хотя сама она появилась до выхода первого смартфона под маркой бренда и предлагалась в качестве операционной системы для смартфонов других производителей. Сейчас Смартфоны Xiaomi и оболочка MIUI неразрывно связаны друг с другом, а их выхода ждту сотни миллионов фанатов марки по всему миру. И вот новинка представлена официально. Долой слухи и предположения! Только сухие факты!

Вышла MIUI 14

Xiaomi наконец-то официально представила свой новый скин для Android — MIUI 14. Компания объявила о новых функциях, которые появятся в MIUI 14, одновременно с выпуском флагманской серии Xiaomi 13 в воскресенье.

Что нового в MIUI 14

Во-первых, обновленная платформа MIUI ориентирована на оптимизацию системного пространства и ускорение операций. Xiaomi говорит, что MIUI 14 сокращает количество неудаляемых системных приложений до восьми. Это занимает на 1,5 ГБ меньше системного пространства. Программное обеспечение также снижает потребление системной памяти и обеспечивает оптимизацию работы сторонних приложений, чтобы они были более быстрыми и плавными.

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Кроме того, MIUI 14 вносит незначительные визуальные изменения в телефоны Xiaomi. Пользователи могут выбрать четыре разных размера значков и добавить интерактивные «милые вещи», такие как аватары кошек и многое другое, чтобы сделать домашний экран более интересным. MIUI 14 также предлагает новые виджеты, настраиваемые папки и другие настройки дизайна системы.

Что касается конфиденциальности, MIUI 14 улучшает операции на устройстве, чтобы ваши действия были более защищенными и получить к ним доступ было намного сложнее, чем раньше. Xiaomi утверждает, что новая ОС будет полностью полагаться на локальные вычисления, охватывая более 30 системных сценариев, включая распознавание изображений, извлечение текста из фотографий, субтитры для видеозвонков, запись, перевод и многое другое.

История слухов и новостей о MIUI 14 была не менее инетресное, чем сам ее выход.

Еще одно крупное обновление появится в виде XiaoAi AI Assistant версии 6.0. Он имеет новую функцию рекомендаций, которая изучает привычки пользователей и заранее активно предоставляет ярлыки для кодов оплаты и транспорта. Правда, наиболее актуально это только для китайских пользователей, но это все равно относится к нововведениям. Он также предлагает многофункциональные напоминания о расписании, умном доме, путешествиях и многом другом.

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Когда можно будет скачать MIUI 14

Xiaomi опубликовала официальный график выпуска MIUI 14. Этот график применяется к устройствам Xiaomi в Китае, поэтому нам придется дождаться глобального списка выпусков, чтобы узнать, когда ожидать официального запуска нового программного обеспечения в наших краях. Тем не менее, Xiaomi, как правило, сначала обновляет свои самые последние устройства, поэтому вы можете ожидать, что компания будет следовать аналогичному графику для своих телефонов по всему миру.

При этом первая партия телефонов Xiaomi, упомянутых на изображении выше, начнет получать MIUI 14 с января 2023 года. Некоторые важные устройства из списка, которые также доступны по всему миру, включают телефоны серии Xiaomi 12. Другие устройства в списке включают некоторые телефоны серии Redmi K50, выпущенные во всем мире как устройства Poco.

Любое обновление программного обеспечения — это хорошо. Правда, я всегда рекомендую подождать и не обновляться в первый день, так как часто вылезают ошибки, которые разработчикам приходится несколько дней исправлять, а пользователям — жить с ними. Поэтому, лучше выждать неделю, убедиться, что нет новостей о массовых жалобах на что-то, в том числе в нашем Telegram-чате, и уже смело обновлять свой телефон.