Лучшие игровые смартфоны 2023 года, которые тянут абсолютно всё, кроме твоей ипотеки

Игровой смартфон — понятие растяжимое. При желании к нему можно притянуть абсолютно любую модель. Ведь даже на слабом устройстве получится запустить условный PUBG Mobile. Другое дело, что сам процесс будет характеризоваться низким фреймрейтом и сопровождаться постоянными лагами. Разумеется, ни одного мобильного геймера такое положение дел не устроит, а потому любителям погонять на тачках и пострелять в виртуальных врагов следует подбирать устройство среди по-настоящему игровых смартфонов 2023 года, весь упор при разработке которых был сделан на мощный процессор и его оптимизацию. Именно о таких моделях сегодня пойдет речь.

TECNO POVA 5 — игровой смартфон до 15000 рублей

Модель на действительно мощном железе не может быть дешевой, но найти бюджетные игровые смартфоны в 2023 году все-таки удается. Яркий пример — TECNO POVA 5, сравнительно недавно появившийся на наших прилавках. Всем своим видом он выдает геймерскую мощь, которой будет достаточно большинству игроков.

TECNO POVA 5 причисляют к смартфонам для игр сразу по нескольким причинам. Во-первых, у него здоровенный 6,78-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц. Во-вторых, под капотом скрывается большой аккумулятор на 5000 мАч. В-третьих, работает TECNO POVA 5 на Helio G99 — пожалуй, лучшем процессоре 2023 года в своем ценовом сегменте.

Характеристики TECNO POVA 5 Экран 6,78 дюйма, IPS (2460х1080), 120 Гц Основная камера 50 + 0,08 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Helio G99 Память 8/128 или 8/256 ГБ Аккумулятор 6000 мАч Зарядка 45 Вт Цена от 14 990 ₽

Купить TECNO POVA 5

За счет чипа Helio G99 и 8 ГБ оперативной памяти в тесте AnTuTu TECNO POVA 5 набирает более 430 тысяч баллов. Если перевести эти цифры в практическую плоскость, то в Call of Duty Mobile на средних настройках вы получите вполне комфортные 40-45 fps, а в какой-нибудь старенькой Shadowgun Legends частота кадров и вовсе приблизится к отметке в 100 fps. Отличный результат для недорогого игрового смартфона.

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Infinix GT 10 Pro — игровой смартфон до 30000 рублей

Продолжает топ игровых смартфонов 2023 модель от компании Infinix, которая впервые решила попробовать себя на поприще геймерских устройств. Стоит признать, что эксперимент получился очень удачным. Смартфон Infinix GT 10 Pro выглядит под стать игровому девайсу и работает на невероятно мощном для своей цены процессоре Dimensity 8050. Для понимания: в AnTuTu он набирает 750 тысяч баллов. Просто немыслимые цифры, учитывая стоимость этой модели при текущем курсе доллара.

Характеристики Infinix GT 10 Pro Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 108 + 2 + 2 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Dimensity 8050 Память 8/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 45 Вт Цена от 26 990 ₽

Купить Infinix GT 10 Pro

Модель такая мощная, что даже в Genshin Impact на максималках можно увидеть 40-60 fps в зависимости от сцены, а при небольшом понижении настроек графики получится полностью избавиться от просадок. При этом создатели игрового смартфона 2023 года не стали экономить на других аспектах помимо производительности. Infinix GT 10 Pro имеет классный AMOLED-экран, стереодинамики и отличную камеру на 108 МП. Словом, надо брать!

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Недорогой игровой смартфон POCO F5

Накинув 5 тысяч рублей и заглянув на AliExpress, можно купить POCO F5 — еще один мощный игровой смартфон. Секрет его успеха кроется в новом процессоре Snapdragon 7+ Gen 2, который набирает около миллиона баллов в AnTuTu. Поэтому даже в ресурсоемких играх вы получите стабильные 60 fps вне зависимости от настроек графики.

Характеристики POCO F5 Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 64 (OIS) + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Snapdragon 7+ Gen 2 Память 8/256 или 12/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 67 Вт Цена от 31 200 ₽

POCO F5 в России

POCO F5 на AliExpress

Глупо было бы называть POCO F5 исключительно смартфоном для игр, ведь у него есть много других плюшек. Это и яркий AMOLED-экран с тонкими рамками, и 64-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией изображения, и быстрая зарядка на 67 Вт. Хотите большего? Тогда присмотритесь к POCO F5 Pro, который еще мощнее.

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Очень мощный смартфон ASUS ROG Phone 7

Ну а теперь пришло время перейти к двум лучшим игровым смартфонам 2023 года, заточенных исключительно под гейминг. Первый кандидат на лидерство в списке — ASUS ROG Phone 7. Устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, применяемом сегодня в большинстве флагманов. В ASUS отлично поработали над оптимизацией производителя, установив 6-канальную паровую камеру и графитовые листы общей площадью 16 000 мм².

Характеристики ASUS ROG Phone 7 Экран 6,78 дюйма, AMOLED (2448х1080), 165 Гц Основная камера 50 + 13 + 5 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Память 8/256, 12/256, 12/512 или 16/512 ГБ Аккумулятор 6000 мАч Зарядка 65 Вт Цена от 63 300 ₽

ASUS ROG Phone 7 в России

ASUS ROG Phone 7 на AliExpress

Что по играм? Да все отлично. Какую игру ни запусти — получишь 60 fps без малейших просадок, а иногда фреймрейт вообще улетает в космос, благо экран ASUS ROG Phone 7 имеет частоту обновления 165 Гц. Также для вашего удобства предусмотрены стереодинамики с выделенным сабвуфером и сенсорные курки.

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Nubia RedMagic 8S Pro — лучший смартфон для игр 2023

Каким бы крутым ни был ASUS ROG Phone 7, лучшим игровым смартфоном 2023 года является RedMagic 8S Pro. И на то есть две причины. Первая — модель работает на разогнанной до 3,36 ГГц версии процессора Snapdragon 8 Gen 2. А вторая причина заключается в том, что RedMagic 8S Pro — смартфон с кулером. В его корпус встроен настоящий вентилятор, совершающий 20 000 оборотов в минуту для эффективного охлаждения.

Характеристики Nubia RedMagic 8S Pro Экран 6,8 дюйма, AMOLED (2480х1116), 120 Гц Основная камера 50 + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version Память 12/256 или 16/512 ГБ Аккумулятор 6000 мАч Зарядка 65 Вт Цена от 67 500 ₽

Nubia RedMagic 8S Pro в России

Nubia RedMagic 8S Pro на AliExpress

Разумеется, в играх RedMagic 8S Pro не испытывает никаких проблем. Можно даже сказать, что это устройство будущего, ведь в тесте AnTuTu смартфон набирает 1,7 миллиона баллов. В остальном RedMagic 8S Pro тоже чувствует себя бодрячком, предлагая крутой экран и звонкие динамики. Вот только камеры уступают большинству неигровых моделей из этого ценового сегмента.