Этот телефон можно намотать на руку. Что он может и зачем нужен

Складные телефоны становятся все более распространенным явлением и уже перестали кого-то удивлять. Цены на них продолжают снижаться, а производители находят новые возможности улучшения конструкции и снижения стоимости производства. Вот только мы привыкли к двум основным типам складной конструкции — флип и фолд. Сейчас компании Motorola решила выпусти очень необычное устройство, которое, как минимум, привлекает внимание. Хотя многие возможности, предлагаемые производителем, кажутся бессмысленными. Например, этот телефон можно носить на запястье, как смарт-часы.

Самый необычный телефон

В новом сгибающемся телефоне, получившем название Motorola Active Display concept, используется гибкий шарнир с несколькими зубцами, который можно сгибать и складывать различными способами. Можно даже обернуть смартфон вокруг запястья. Благодаря ухватистой тканевой основе, при таком складывании он даже хорошо держится на месте. Это делает его гораздо более практичным по сравнению с предыдущей моделью, представленной компанией.

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При ношении на запястье концепт Active Display работает подобно смарт-часам, отображая время и уведомления. Взаимодействие с контентом на таком устройстве намного лучше, чем на смарт-часах, поскольку дисплей значительно больше, но есть и очевидные недостатки ношения такого громоздкого устройства на запястье. Среди них нелепость и громоздкость конструкции.

Стильный смартфон

Motorola даже представила новую функцию обоев, которая позволяет пользователям сфотографировать то, во что они одеты, а потом с помощью встроенного искусственного интеллекта создать новые обои, соответствующие этой одежде. Так телефон превращается в модный аксессуар, дополняющий ваш образ.

Последний раз нечто подобное было представлено на рынке в виде LG G Flex 2, но тот телефон не был рассчитан на такой изгиб, как этот. Концепт Motorola может сгибаться в несколько различных форм, включая L-образную, которая позволяет ему стоять на столе.

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Для чего нужен складной телефон

Если постараться и придумать для чего это нужно, можно додуматься до того, что такая конструкция идеально подходит для отображения информации в режиме ожидания или во время видеозвонков. В этом случае дисплей по-прежнему имеет диагональ 4,6 дюйма. Кроме того, его можно еще больше изогнуть, чтобы он стал похож на мышь Microsoft Arc Mouse. Придумать сценарии использования в таком положении еще только предстоит.

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Motorola также представила новые встроенные функции искусственного интеллекта LLM, которые позволяют пользователям лучше сканировать документы, даже если они помяты, быстро подводить итоги веб-страницы, а также размывать имена и данные при публикации в социальных сетях.

Так вы можете редактировать любую фотографию, нажимая кнопку AI, которая появляется в редакторе изображений. После этого искусственный интеллект отсканирует изображение и автоматически размоет имена, фамилии и другую личную информацию, чтобы вы могли безопаснее делиться содержимым документа где-либо, включая социальные сети.

Пока не сообщается, когда эти функции появятся на телефонах Motorola, но мы ожидаем, что некоторые из них должны быть реализованы с обновлением Android 14.