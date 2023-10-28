Этот телефон можно намотать на руку. Что он может и зачем нужен

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Артем Сутягин

Складные телефоны становятся все более распространенным явлением и уже перестали кого-то удивлять. Цены на них продолжают снижаться, а производители находят новые возможности улучшения конструкции и снижения стоимости производства. Вот только мы привыкли к двум основным типам складной конструкции — флип и фолд. Сейчас компании Motorola решила выпусти очень необычное устройство, которое, как минимум, привлекает внимание. Хотя многие возможности, предлагаемые производителем, кажутся бессмысленными. Например, этот телефон можно носить на запястье, как смарт-часы.

Этот телефон можно намотать на руку. Что он может и зачем нужен. Выглядит странно. Я бы не стал так делать. Фото.

Выглядит странно. Я бы не стал так делать

Самый необычный телефон

В новом сгибающемся телефоне, получившем название Motorola Active Display concept, используется гибкий шарнир с несколькими зубцами, который можно сгибать и складывать различными способами. Можно даже обернуть смартфон вокруг запястья. Благодаря ухватистой тканевой основе, при таком складывании он даже хорошо держится на месте. Это делает его гораздо более практичным по сравнению с предыдущей моделью, представленной компанией.

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При ношении на запястье концепт Active Display работает подобно смарт-часам, отображая время и уведомления. Взаимодействие с контентом на таком устройстве намного лучше, чем на смарт-часах, поскольку дисплей значительно больше, но есть и очевидные недостатки ношения такого громоздкого устройства на запястье. Среди них нелепость и громоздкость конструкции.

Самый необычный телефон. В базовом состоянии это обычный телефон. Фото.

В базовом состоянии это обычный телефон

Стильный смартфон

Motorola даже представила новую функцию обоев, которая позволяет пользователям сфотографировать то, во что они одеты, а потом с помощью встроенного искусственного интеллекта создать новые обои, соответствующие этой одежде. Так телефон превращается в модный аксессуар, дополняющий ваш образ.

Последний раз нечто подобное было представлено на рынке в виде LG G Flex 2, но тот телефон не был рассчитан на такой изгиб, как этот. Концепт Motorola может сгибаться в несколько различных форм, включая L-образную, которая позволяет ему стоять на столе.

Стильный смартфон. Можно поставить так…. Фото.

Можно поставить так…

Стильный смартфон. … а можно так. Фото.

… а можно так

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Для чего нужен складной телефон

Если постараться и придумать для чего это нужно, можно додуматься до того, что такая конструкция идеально подходит для отображения информации в режиме ожидания или во время видеозвонков. В этом случае дисплей по-прежнему имеет диагональ 4,6 дюйма. Кроме того, его можно еще больше изогнуть, чтобы он стал похож на мышь Microsoft Arc Mouse. Придумать сценарии использования в таком положении еще только предстоит.

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Motorola также представила новые встроенные функции искусственного интеллекта LLM, которые позволяют пользователям лучше сканировать документы, даже если они помяты, быстро подводить итоги веб-страницы, а также размывать имена и данные при публикации в социальных сетях.

Для чего нужен складной телефон. Интересное решение, но польза его кажется сомнительной. Фото.

Интересное решение, но польза его кажется сомнительной

Так вы можете редактировать любую фотографию, нажимая кнопку AI, которая появляется в редакторе изображений. После этого искусственный интеллект отсканирует изображение и автоматически размоет имена, фамилии и другую личную информацию, чтобы вы могли безопаснее делиться содержимым документа где-либо, включая социальные сети.

Пока не сообщается, когда эти функции появятся на телефонах Motorola, но мы ожидаем, что некоторые из них должны быть реализованы с обновлением Android 14.

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