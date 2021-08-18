Google официально представила доступный Pixel 5a. Он круче и дешевле, чем Pixel 5

Высокие цены на флагманские смартфоны Pixel с лихвой компенсируются существованием относительно недорогой линейки с индексом “a”. Поняв, что невозможно покорять рынок только премиальными аппаратами, Google начала выпускать урезанные версии флагманов с более слабым железом, но идентичными программными возможностями. Исключением стал разве что прошлогодний Pixel 4a, который имел схожую начинку с Pixel 5. Но в этом году Google вернулась к старой традиции оснащения бюджетных устройств и выпустила новый Pixel 5a.

Google официально показала Pixel 6 и Pixel 6 Pro с собственным процессором

Релиз Pixel 5a состоялся без лишней помпы. Google не стала проводить официальных мероприятий, а просто добавила новинку себе на сайт, да разослала журналистам тематических изданий пресс-релизы. В конце концов, зачем заморачиваться, если про твой смартфон и так все напишут? А написать тут действительно есть про что.

Характеристики Google Pixel 5a

Процессор – Snapdragon 765G;

Память – 6/128 ГБ;

Дисплей – 6,43 дюйма, 60 Гц;

Аккумулятор – 4680 мА*ч, 18 Вт;

Камера – 12,2/16 Мп;

Защита от воды – IP67.

С аппаратной точки зрения Pixel 5a является чем-то средним между Pixel 4a и Pixel 5. У него такой же процессор, как у флагманской модели, точной такой же сетап камер и зарядка точно такой же мощности. От младшего «пикселя» тут частота обновления дисплея 60 Гц, объём оперативной памяти, равный 6 ГБ, и основные беспроводные интерфейсы.

Кто-нибудь объяснит, кому и зачем нужны Google Pixel?

Однако инженеры Google явно хотели сделать новинку лучше, поэтому оснастили её дисплеем с увеличенной диагональю, аккумулятором большей ёмкости (разница с Pixel 5 – 25% в пользу Pixel 5a) и сертифицировали аппарат по стандарту IP67. Благодаря ему смартфон может целых полчаса нахождение на глубине до 2 метров, не говоря уже о брызгах.

Корпус у Pixel 5a металлический, но вы этого не поймёте, потому что он целиком покрыт полимерным материалом. Благодаря ему смартфон лучше демпфирует удары, не бьётся и скалывается по краям, как это нередко происходит с аппаратами с алюминиевой рамкой. А вот беспроводной зарядки тут нет, хотя Pixel 5 её поддерживал. Но ведь нужно было на чём-то сэкономить.

Стоит ли покупать Pixel 5a

Но самое главное, что при всех этих улучшениях цена Pixel 5a снизилась на 50 долларов по сравнению с Pixel 4a. Если прошлогодняя модель оценивалась в 499 долларов, то новинку было решено вывести в продажу по цене 449 долларов. Это, пожалуй, самый значимый апгрейд, который мог ждать бюджетный смартфон Google, учитывая, что Pixel 6a явно будет стоить намного дороже.

При этом все программные фишки, характерные для флагманских «пикселей» предыдущих поколений, тут сохранили:

Умная цифровая стабилизация для видео;

Портретная съёмка без телеобъектива;

Ночная съёмка;

Функция регулировки направления света на готовом кадре;

Функция превращения обычных фото в портретные;

Режим астрофотографии (съёмки ночного неба).

Спорим, не знали? У Google есть и другие смартфоны на Android, кроме Pixel

Google Pixel 5a поступит в продажу 26 августа с Android 11 на борту и перспективой обновления до Android 12. Google обещает смартфону трёхлетнюю поддержку, но не очень понятно, что компания имела в виду. Возможно, речь идёт о двух новых версиях Android в течение первых двух лет и только обновлений безопасности в течение третьего года, либо о трёх версиях Android, как у конкурирующих смартфонов.

Было бы круто, если бы Google продлила сроки поддержки своих фирменных смартфонов, учитывая, что это уже сделали многие из её конкурентов. Учитывая, что компания выпускает для Google Pixel ежеквартальные обновления с нововведениями Pixel Feature Drop, это было бы отличным подспорьем и фактором популяризации «пикселей».