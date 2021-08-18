Google официально представила доступный Pixel 5a. Он круче и дешевле, чем Pixel 5

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Кузнецов 0

Высокие цены на флагманские смартфоны Pixel с лихвой компенсируются существованием относительно недорогой линейки с индексом “a”. Поняв, что невозможно покорять рынок только премиальными аппаратами, Google начала выпускать урезанные версии флагманов с более слабым железом, но идентичными программными возможностями. Исключением стал разве что прошлогодний Pixel 4a, который имел схожую начинку с Pixel 5. Но в этом году Google вернулась к старой традиции оснащения бюджетных устройств и выпустила новый Pixel 5a.

Pixel 5a

Pixel 5a вышел, и он круче, чем Pixel 4a и даже Pixel 5

Google официально показала Pixel 6 и Pixel 6 Pro с собственным процессором

Релиз Pixel 5a состоялся без лишней помпы. Google не стала проводить официальных мероприятий, а просто добавила новинку себе на сайт, да разослала журналистам тематических изданий пресс-релизы. В конце концов, зачем заморачиваться, если про твой смартфон и так все напишут? А написать тут действительно есть про что.

Характеристики Google Pixel 5a

Pixel

С точки зрения аппаратного оснащения Pixel 5a — очень интересный бюджетник

  • Процессор – Snapdragon 765G;
  • Память – 6/128 ГБ;
  • Дисплей – 6,43 дюйма, 60 Гц;
  • Аккумулятор – 4680 мА*ч, 18 Вт;
  • Камера – 12,2/16 Мп;
  • Защита от воды – IP67.

С аппаратной точки зрения Pixel 5a является чем-то средним между Pixel 4a и Pixel 5. У него такой же процессор, как у флагманской модели, точной такой же сетап камер и зарядка точно такой же мощности. От младшего «пикселя» тут частота обновления дисплея 60 Гц, объём оперативной памяти, равный 6 ГБ, и основные беспроводные интерфейсы.

Кто-нибудь объяснит, кому и зачем нужны Google Pixel?

Однако инженеры Google явно хотели сделать новинку лучше, поэтому оснастили её дисплеем с увеличенной диагональю, аккумулятором большей ёмкости (разница с Pixel 5 – 25% в пользу Pixel 5a) и сертифицировали аппарат по стандарту IP67. Благодаря ему смартфон может целых полчаса нахождение на глубине до 2 метров, не говоря уже о брызгах.

Корпус у Pixel 5a металлический, но вы этого не поймёте, потому что он целиком покрыт полимерным материалом. Благодаря ему смартфон лучше демпфирует удары, не бьётся и скалывается по краям, как это нередко происходит с аппаратами с алюминиевой рамкой. А вот беспроводной зарядки тут нет, хотя Pixel 5 её поддерживал. Но ведь нужно было на чём-то сэкономить.

Стоит ли покупать Pixel 5a

Пиксель

Круто, что Pixel 5a умеет всё то же самое, что Pixel 5, а стоит намного дешевле

Но самое главное, что при всех этих улучшениях цена Pixel 5a снизилась на 50 долларов по сравнению с Pixel 4a. Если прошлогодняя модель оценивалась в 499 долларов, то новинку было решено вывести в продажу по цене 449 долларов. Это, пожалуй, самый значимый апгрейд, который мог ждать бюджетный смартфон Google, учитывая, что Pixel 6a явно будет стоить намного дороже.

При этом все программные фишки, характерные для флагманских «пикселей» предыдущих поколений, тут сохранили:

  • Умная цифровая стабилизация для видео;
  • Портретная съёмка без телеобъектива;
  • Ночная съёмка;
  • Функция регулировки направления света на готовом кадре;
  • Функция превращения обычных фото в портретные;
  • Режим астрофотографии (съёмки ночного неба).

Спорим, не знали? У Google есть и другие смартфоны на Android, кроме Pixel

Google Pixel 5a поступит в продажу 26 августа с Android 11 на борту и перспективой обновления до Android 12. Google обещает смартфону трёхлетнюю поддержку, но не очень понятно, что компания имела в виду. Возможно, речь идёт о двух новых версиях Android в течение первых двух лет и только обновлений безопасности в течение третьего года, либо о трёх версиях Android, как у конкурирующих смартфонов.

Было бы круто, если бы Google продлила сроки поддержки своих фирменных смартфонов, учитывая, что это уже сделали многие из её конкурентов. Учитывая, что компания выпускает для Google Pixel ежеквартальные обновления с нововведениями Pixel Feature Drop, это было бы отличным подспорьем и фактором популяризации «пикселей».

Теги
Лонгриды для вас
Chrome
Читы на динозаврика в Google Chrome: скорость и бессмертие

Думаю, все хотя бы раз играли в раннер Dino, который встроен в Google Chrome. Как правило, он включается, если подключение к интернету теряется, и тогда браузер сам предлагает игру, чтобы скоротать время, пока соединение не восстановится. Не знаю, как вы, а меня Dino сильно затягивает, так что даже когда интернет снова начинал работать, я ещё какое-то время продолжал бегать и очень расстраивался, когда врезался в препятствия и проигрывал. Думаю, среди вас тоже такие есть. А что, если я скажу вам, что можно немного помочь себе вводом специальных чит-кодов?

Читать далее
Android
Хотите секрет? Android небезопасен из-за глупости самих пользователей

Исторически так сложилось, что большинство пользователей всегда считали Android менее защищённой операционной системой, чем iOS. Обычно те, кто придерживался такого мнения, ссылались на наличие альтернативных магазинов приложений, через которые якобы распространяется вредоносный софт, на существование антивирусов – а значит, и самих вирусов – для Android, а также на открытость файловой системы ОС. Но по факту большинство проблем платформы проистекает из глупости самих пользователей.

Читать далее
Google Chrome
Chrome жрёт оперативку? Google это исправит

Google Chrome – во многом безальтернативный браузер. Так, по крайней мере, думает большинство пользователей, обеспечивающих Chrome долю в 90% рынка. Это невероятная цифра, которая кажется ещё более невероятной с учётом того, что Chrome – в принципе далёк от идеала. Он не очень-то и безопасен, далёк от звания эталона в смысле быстродействия и расходует очень много ресурсов, что вынуждает многих пользователей выказывать Google своё недовольство, а в отдельных случаях даже уходить к конкурентам. Поэтому в Google решили, что во что бы то ни стало сделают Chrome нормальным. Опять.

Читать далее
Новый комментарий