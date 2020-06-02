Google рассказала, как улучшит смартфоны Google Pixel

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Иван Кузнецов 0

Немногие знают, что ежемесячные обновления безопасности Android существуют всего несколько лет и изначально не планировались в принципе. Просто в один момент Google поняла, что её операционка полна багов и уязвимостей, которые следует исправлять, чтобы ей хотели или хотя бы не боялись пользоваться. Однако эту концепцию оказалось слишком сложно донести даже до пользователей смартфонов Google Pixel, которые хоть и принадлежат к окологиковской аудиторией, в большинстве своём не имеют ни малейшего понятия о защитных механизмах Android. Поэтому в компании приняли решение сдабривать патчи безопасности ещё и новыми функциями.

Google уделяет больше внимания смартфонам Pixel, чем всем остальным

Google решила до неузнаваемости изменить новый Google Pixel

С конца прошлого года каждые три месяца Google публикует так называемый Pixel Feature Drop. Это что-то вроде обещания добавить в прошивку Google Pixel те или иные функции. Как правило, это довольно ценные нововведения, чтобы пользователи обратили на них внимание. Сегодня ночью компания опубликовала третий Pixel Feature Drop и раскрыла ряд довольно примечательных сведений о том, что ждёт «пиксельную» линейку в будущем.

Автояркость на Android

Автояркость может реагировать не только на внешнее освещение

Google внесла изменения в функцию адаптивной яркости экрана, заставив её работать не только на основе информации о внешнем освещении, но и поведении пользователя. Теперь, если система обнаружит, что зарядка смартфона садится, а пользователь продолжает нагружать аппарат тяжёлыми задачами, она понизит яркость дисплея до более низкого уровня, чтобы сэкономить ресурс аккумулятора. Таким образом удастся сберечь немного энергии, чтобы обеспечить выполнение уже начатых задач, не допустив преждевременной разрядки.

Почему гендиректор Google стесняется говорить о смартфонах Google Pixel

Режим сна позволит привести ваш собственный режим в норму

Режим сна, слухи о котором ходили уже достаточно давно, наконец, представили официально. Google пообещала внедрить его в прошивку смартфонов Google Pixel, сделав частью функции Digital Wellbeing, отслеживающего пользовательскую активность в течение дня. Нововведению предстоит выяснить, какие задачи отвлекают пользователя перед сном, не давая ему спокойно заснуть, а также поспособствовать более лёгкому засыпанию и пробуждению. Для этого в Android появятся расслабляющие мелодии, которые можно будет включать перед сном и ставить в качестве звонка будильника. Впоследствии этот режим появится и на всех остальных смартфонах.

Перевести голос в текст на Android

Приложение Google Recorder будет интегрировано с Google Ассистентом. Теперь пользователи смартфонов Pixel смогут управлять им при помощи голоса. Таким образом можно будет активировать запись, поставить на паузу и даже искать сохранённые ранее в памяти устройства. При необходимости можно будет вычленить из записи стенограмму и перенести её в текстовом формате в Google Docs для последующего использования. Это очень ценная функция для тех, кому приходится много конспектировать, например, журналистам, студентам и подчинённым разных уровней.

Personal Safety — не очень полезная функция, которая вряд ли будет пользоваться популярностью

Для безопасности пользователей в прошивку Pixel было решено добавить функцию Personal Safety. Её предназначение состоит в том, чтобы пользователь периодически отмечал хорошее самочувствие. Работает это следующим образом: вы отправляетесь в поход и устанавливаете себе определённый временной промежуток, по истечении которого вы должны вернуться и отметить, что с вами всё в порядке. Если отметки не последует, смартфон автоматически оповестит экстренные службы и ваших близких, чьи контакты вы предварительно внесёте в память.

Каким должен быть Google Pixel 5, чтобы я захотел его купить

Все эти функции станут доступны на смартфонах Google Pixel в течение месяца. Не сказать, что они оказались такими уж ценными, всё-таки нововведения предыдущего квартала были куда интереснее. Но, раз уж внедрили, то пусть будет. Возможно, кому-то голосовое управление или функция автояркости пригодится и поможет улучшить опыт использования мобильного устройства. Другой вопрос – насколько ощутимым это улучшение будет для пользователей «пикселей», которые привыкли к особенному отношению со стороны Google.

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