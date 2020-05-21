Google учит Android определять причины бессонницы

Несмотря на то что есть обширная категория пользователей, которые считают Android самой функциональной мобильной ОС, если разобраться, то становится ясно, что без вспомогательного ПО и сервисов – это просто сосуд, требующий наполнения. Google понимает это как никто другой и даже сделала данную особенность своей платформы её фишкой. Во-первых, так удобнее обновлять совместимые устройства, а, во-вторых, так можно зарабатывать, продавая доступ к своим службам производителям за деньги. Ну, а почему бы и нет, если сервисы и правда крутые?

Как сделать резервную копию Android перед тем, как сбросить настройки

Google разрабатывает новый механизм для сервиса Digital Wellbeing, который является аналогом «Экранного времени» в iOS и служит для контроля за временем использования смартфона. На это указывает содержание бета-версии приложения. Он будет использоваться для отслеживания поведения пользователя в ночное время, чтобы определить причины бессонницы. Для этого смартфон будет учитывать сразу несколько разных факторов, анализируя не только используемые приложения, но и данные с акселерометра, гироскопа и датчика освещения.

Как Android поможет побороть бессонницу

Вся эта информация нужна для того, чтобы определить, как пользователь взаимодействует со смартфоном, как долго он использует его перед сном и как долго – в состоянии бодрствования. Этому поспособствуют данные с акселерометра, который, вероятно, будет определять горизонтальное положение пользователя. А информация о часто используемых приложениях перед сном поможет сориентироваться в том, какие из них лучше было бы удалить или по крайней мере установить ограничение на их работу, чтобы таким образом лучше контролировать себя.

Google выпустила обновление для Android с системой отслеживания больных коронавирусом

Кроме того, в Digital Wellbeing появится функция ночных заметок. Благодаря ей пользователь сможет записывать мысли и напоминания самому себе на утро, которые приходят ему на ум перед сном. Так, по крайней мере, описываются возможности функции в бета-версии приложения. Однако не очень понятно, почему для этой цели нельзя использовать обычное приложение заметок. Возможно, всё дело в том, что я просто неправильно интерпретировал особенности нововведения, и ночные заметки на самом деле нужны для того, чтобы пользователь описывал своё состояние, и Digital Wellbeing помогал ему выстроить график, чтобы высыпаться. Это было бы куда более логично.

У HarmonyOS от Huawei больше шансов на успех, чем было у iOS и Android

Пока нововведение находится в стадии бета-тестирования и даже недоступно для использования. Вся информация, которой мы поделились с вами, была почерпнута из программного кода Digital Wellbeing. Получается, что Google уже завершила разработку необходимых механизмов и пока постепенно готовит приложение к началу предварительного тестирования, адаптируя его программный код для новых функций, чтобы он не отторгал их. А вот когда состоится релиз со всеми нововведениями, пока остаётся только гадать.

Как бороться с зависимостью от смартфона

Нужна ли функция определения причин бессонницы на практике? Лично я думаю, что очень нужна. Дело в том, что есть такие люди, которые могут проводить в постели без сна долгие часы, вглядываясь в экран своего смартфона. YouTube, социальные сети, мессенджеры, новостные сервисы – всё это увлекает и не даёт нормально заснуть. В результате очень и очень многие засыпают просто потому, что природа и биологические часы берут своё. А вот если бы эти люди знали или хотя бы имели представление, что именно не даёт им уснуть, возможно, они бы сильно скорректировали свой образ жизни.

Я знаю, как сделать смартфоны на Android дешевле. Это совсем просто

Я говорю это не понаслышке, поскольку сам опробовал на себе методику самоограничений. Несмотря на то что многие видят в этом лёгкий намёк на шизофрению, потому что, по их мнению, это то же самое, как прятать от себя конфеты, я категорически не согласен. Ведь я прячу конфеты не для того, чтобы не найти их – в конце концов, я прекрасно знаю, где они находятся, – а для того, чтобы выработать силу воли. С приложениями дела обстоят примерно так же. После того как я удалил со смартфона все социальные сети, YouTube, TikTok и отписался от большинства Telegram-каналов, я, не имея их в быстром доступе, перестал вести себя как зомби, который не может совладать с собой и при любом удобном случае хватается за смартфон и пялится туда просто от нечего делать.