Google учит Android определять причины бессонницы

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что есть обширная категория пользователей, которые считают Android самой функциональной мобильной ОС, если разобраться, то становится ясно, что без вспомогательного ПО и сервисов – это просто сосуд, требующий наполнения. Google понимает это как никто другой и даже сделала данную особенность своей платформы её фишкой. Во-первых, так удобнее обновлять совместимые устройства, а, во-вторых, так можно зарабатывать, продавая доступ к своим службам производителям за деньги. Ну, а почему бы и нет, если сервисы и правда крутые?

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Google разрабатывает новый механизм для сервиса Digital Wellbeing, который является аналогом «Экранного времени» в iOS и служит для контроля за временем использования смартфона. На это указывает содержание бета-версии приложения. Он будет использоваться для отслеживания поведения пользователя в ночное время, чтобы определить причины бессонницы. Для этого смартфон будет учитывать сразу несколько разных факторов, анализируя не только используемые приложения, но и данные с акселерометра, гироскопа и датчика освещения.

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В Digital Wellbeing появится специальный механизм, который будет отслеживать причины вашей бессонницы

Вся эта информация нужна для того, чтобы определить, как пользователь взаимодействует со смартфоном, как долго он использует его перед сном и как долго – в состоянии бодрствования. Этому поспособствуют данные с акселерометра, который, вероятно, будет определять горизонтальное положение пользователя. А информация о часто используемых приложениях перед сном поможет сориентироваться в том, какие из них лучше было бы удалить или по крайней мере установить ограничение на их работу, чтобы таким образом лучше контролировать себя.

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Кроме того, в Digital Wellbeing появится функция ночных заметок. Благодаря ей пользователь сможет записывать мысли и напоминания самому себе на утро, которые приходят ему на ум перед сном. Так, по крайней мере, описываются возможности функции в бета-версии приложения. Однако не очень понятно, почему для этой цели нельзя использовать обычное приложение заметок. Возможно, всё дело в том, что я просто неправильно интерпретировал особенности нововведения, и ночные заметки на самом деле нужны для того, чтобы пользователь описывал своё состояние, и Digital Wellbeing помогал ему выстроить график, чтобы высыпаться. Это было бы куда более логично.

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Пока нововведение находится в стадии бета-тестирования и даже недоступно для использования. Вся информация, которой мы поделились с вами, была почерпнута из программного кода Digital Wellbeing. Получается, что Google уже завершила разработку необходимых механизмов и пока постепенно готовит приложение к началу предварительного тестирования, адаптируя его программный код для новых функций, чтобы он не отторгал их. А вот когда состоится релиз со всеми нововведениями, пока остаётся только гадать.

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Борьба с бессонницей пользователей, увлечённых смартфонами, лежит на совести производителей. Ну, или, по крайней мере, Google

Нужна ли функция определения причин бессонницы на практике? Лично я думаю, что очень нужна. Дело в том, что есть такие люди, которые могут проводить в постели без сна долгие часы, вглядываясь в экран своего смартфона. YouTube, социальные сети, мессенджеры, новостные сервисы – всё это увлекает и не даёт нормально заснуть. В результате очень и очень многие засыпают просто потому, что природа и биологические часы берут своё. А вот если бы эти люди знали или хотя бы имели представление, что именно не даёт им уснуть, возможно, они бы сильно скорректировали свой образ жизни.

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Я говорю это не понаслышке, поскольку сам опробовал на себе методику самоограничений. Несмотря на то что многие видят в этом лёгкий намёк на шизофрению, потому что, по их мнению, это то же самое, как прятать от себя конфеты, я категорически не согласен. Ведь я прячу конфеты не для того, чтобы не найти их – в конце концов, я прекрасно знаю, где они находятся, – а для того, чтобы выработать силу воли. С приложениями дела обстоят примерно так же. После того как я удалил со смартфона все социальные сети, YouTube, TikTok и отписался от большинства Telegram-каналов, я, не имея их в быстром доступе, перестал вести себя как зомби, который не может совладать с собой и при любом удобном случае хватается за смартфон и пялится туда просто от нечего делать.

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