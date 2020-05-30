Каким должен быть Google Pixel 5, чтобы я захотел его купить

Несмотря на то, что новый Google Pixel 4a, запуск которого постоянно откладывается, еще не вышел, мы в редакции задумались над тем, чего бы нам хотелось увидеть в Google Pixel 5. Да, вот так сразу. В итоге мы накидали несколько интересных вариантов. Самое главное, что почти все их этого не просто фантазии, а полноценные слухи, утечки, информация от аналитиков и просто здравый смысл и логика. Получился образ чуть ли не идеального смартфона. Теперь дело за Google, которая должна как-то реализовать это. Посмотрим, насколько у нее это получится, но реальность такова, что компании надо сделать со смартфоном почти все, о чем я расскажу в этой статье. Только так они смогут завоевать доверие аудитории.

Цена Google Pixel 5

Мало для кого остается секретом, что компания не будет выпускать флагман, как это было в прошлом году. Точнее, для линейки это будет флагман, но на фоне ”топчика” от остальных производителей он будет немного теряться. Зато у него должна быть очень приятная цена. Главное, чтобы Google ничего не испортила с точки зрения ПО. Все должно быть просто, ненавязчиво и ориентировано на простого пользователя. Конечно, не в стиле Google городить сложные оболочки, но кто знает, что взбредет им в голову в этом году.

Возвращаясь к цене, можно добавить, что сейчас это стало основным мерилом того, как публика примет устройство. Спрос на смартфоны и так падает, а еще и вся эта история с вирусом, которая окончательно отбила у людей желание покупать дорогие устройства. Чтобы стать главным смартфоном второй половины 2020 года, надо предлагать хороший компромисс спеков и стоимости, но отталкиваться он невысокой цены. Тем более, что сейчас нет явного преимущества самого дорого процессора. Те, что чуть попроще, тоже отлично со всем справляются.

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Не так давно мы даже обсуждали в нашем Telegram-чате возможную цену нового Pixel. Сошлись на том, что снижение цены и чуть более простое железо устроит больше половины потенциальных покупателей.

Матовые цвета Google Pixel

Знаменитый оранжевый цвет уже успел полюбиться даже тем, кто до сих пор не обзавелся Google Pixel. Нам кажется, что компании надо развивать этот успех и выпустить новые цвета в этом ключе.

Например, неплохо смотрелся бы темно-зеленый матовый или темно-синий. А еще белый, но он бы очень быстро пачкался. В общем, пусть думают, как это сделать — мы будем только рады.

Ультра-широкоугольный объектив

Когда к нам в редакцию попали iPhone 11 Pro и обычный iPhone 11, я был первым из тех, кто сказал, что Apple все сделала правильно в сложившихся условиях. Дело в том, что в Pro-версии установлены сверширокоугольный объектив, широкоугольный и телеобъектив. В обычной версии модулей два — ширик и сверхширик. Без телевика можно обойтись, зато сверхширик нужен. Нужен он и новому Pixel. Над этим Google тоже должна поработать. В остальном к съемке претензий нет. Возможно, увольнение главного создателя камер для Google Pixel чего-то да значит и компания пересмотрит свой взгляд на камеры.

Смартфон с узкими рамками

Именно это нам и нужно. Узкие рамки, если хотите, наше все. Когда выходит iPhone SE второго поколения, к нему нет вопросов. Он просто должен быть таким и никто другого и не ждет. Но когда компания старается сделать что-то почти безрамочное, а получается не намного лучше, чем у SE, это вызывает вопросы и с этим надо что-то делать.

Но даже это не самое главное. Больше всего хочется, чтобы рамки были одинаковыми со всех сторон. Это признак хорошего смартфона. Я против камеры в вырезе экрана, но лучше уж с ним, чем с недорамками.

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Увеличение емкости батареи

Батарея 3700 мАч в Pixel 4 XL была в лучшем случае проходной. Многие пользователи жаловались на то, что даже нового смартфона им иногда не хватало на день. Таких жалоб было слишком много, чтобы списать просто на ворчливость и вечное недовольство нескольких хейтеров. По этой причине батарея большего размера Pixel 5 не просто нужна, а необходима.

Особенно, это будет актуально, если новинка получит 5G и дисплей с более высокой частотой кадров. Более менее удовлетворительным вариантом будет считаться 4000 мАч, но лучше, чтобы было не меньше 4500 мАч.

Дисплей с частотой 120 Гц

Если, как мы и ожидаем, Google Pixel 5 будет работать не на Snapdragon 865, на а его версии с номером 765G, то у него могут возникнуть проблемы с отработкой частоты 120 Гц для экрана QHD+. В этом случае ждать большего, чем 90 Гц, не стоит.

Но если смартфон будет работать с экраном FHD+, то мы бы хотели видеть именно 120 Гц. Даже не важно, что это не является обязательным атрибутом флагманского смартфона, но это позволит Google выделиться на фоне многих конкурентов. Ну и с экранами у нее никогда не было больших проблем, так что надо соответствовать и дальше. Только представьте, как бы работал чистый Android на Pixel с частотой 120 Гц! Тут даже OnePlus занервничал бы. Особенно с его ценой

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Каким будет Google Pixel 5

А теперь давайте проголосуем за то, каким будет Google Pixel 5. Точнее за то, каким мы хотим его видеть. Оставьте свое мнение ниже, выбрав один из вариантов, про которые я рассказал в этой статье.

Варианты, вроде ”меня все устраивает” или ”я не собираюсь покупать Pixel” я специально не стал включать. Если бы вам было все равно, вы бы посто не открыли эту статью.