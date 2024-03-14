Honor показала каким будет Magic 6 Ultimate — новый смартфон с лучшей камерой

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Артем Сутягин

Honor готовит к выпуску новый смартфон из своей последней серии Magic. После глобального анонса Honor Magic 6 Pro компания готова представить Magic 6 Ultimate в Китае. Если верить имеющимся изображениям, смартфон должен получиться очень необычным. Тизер демонстрирует новый дизайн модуля камеры, который совсем не похож на тот, что был у Magic 6 Pro. Пока информации не так много, но уже сейчас мы можем сказать кое-что о новинке. Тем более многие у нас в редакции уже заочно заявили, что хотят его купить.

Honor показала каким будет Magic 6 Ultimate — новый смартфон с лучшей камерой. Таким будет Honor Magic 6 Ultimate. Изображение: CNET. Фото.

Таким будет Honor Magic 6 Ultimate. Изображение: CNET

Новый смартфон Honor

Сама компания разместила на Weibo постер с изображением Magic 6 Ultimate. Honor описывает дизайн как «абсолютный художественный шедевр». Хотя объективы камер не видны, сам дизайн выглядит стильно, с золотой окантовкой вокруг модуля камеры. В левом и правом углах камеры также есть акцентные линии, которые идут вверх и вниз по длине телефона. Как минимум это интересно и сильно отличается от конкурирующих телефонов, таких как Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max. Но и стоить это будет явно не дешевле двух упомянутых аппаратов.

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Какие будет Honor Magic 6 Ultra

Если проанализировать более ранний модельный ряд смартфонов Honor, но уже только на основании этого, можно сделать некоторые выводы. Исходя из этого, Magic 6 Ultimate, скорее всего, будет иметь кожаную заднюю панель. В прошлом году Honor сохранила круглый дизайн модуля камеры от модели Pro, но, похоже, в этом году он изменится на нечто более интересное формы. И тут надо понимать, что сейчас, наверное, именно форма камеры выделяет один смартфон на фоне другого, ведь все остальное у них часто бывает одинаковым. А ведь топовую модель с приставкой Ultra дизайнеры точно захотят подчеркнуть.

Какие будет Honor Magic 6 Ultra. Дизайн можно сдело назвать необычным. Изображение: CNET. Фото.

Дизайн можно сдело назвать необычным. Изображение: CNET

Форма модуля поменяется с круглой на квадратную с изгибами, что придаст камере особый вид. Ultimate-версии Honor всегда отличались новым дизайном и цветовыми сочетаниями, и от предстоящего телефона мы ждем подобных нововведений. Что касается отделки на задней стенке, скорее всего, она будет, как у Magic V2 RSR Porsche Edition.
Magic 5 Ultimate имел почти те же спецификации, что и Magic 5 Pro, но более скромный размер, и можно ожидать, что Magic 6 Ultimate пойдет по этому же пути. Это означает, что он, скорее всего, будет оснащен таким же ярким 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с переменной частотой обновления 120 Гц, как и Magic 6 Pro. Он должен быть доступен в максимальной комбинации с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ. За производительность всего этого будет отвечать чипсет Snapdragon 8 Gen 3.

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Смартфон с лучшей камерой

Камера нового смартфона скорее всего возглавит многие тематические рейтинги, как это не раз бывало. Поэтому поговорит о ней стоит отдельно.

На задней стенке Magic 6 Pro, скорее всего, будет находиться 50-мегапиксельная основная камера, сверхширик тоже будет на 50 Мп, перископный телемодуль получит сенсор на 180 Мп. Magic 6 Ultimate, скорее всего, сохранит такой же набор сенсоров, что и Pro-версия.

Смартфон с лучшей камерой. Pro-версия смартфона тоже выглядела хорошо, но Ultimate будет еще более интересной. Изображение: Q1NET. Фото.

Pro-версия смартфона тоже выглядела хорошо, но Ultimate будет еще более интересной. Изображение: Q1NET

Мне довелось познакомиться с Magic 6 Pro, и я нахожусь под впечатлением от времени автономной работы. Даже если пользоваться им активно, то на выходе можно получить больше суток работы от батареи емкостью 5600 мАч. Хочется верить, что Magic 6 Ultimate будет иметь такую же емкость двух ячеек, а может быть, даже больше.

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Когда выйдет Honor Magic 6 Ultra

Honor Magic 6 Ultimate поступит в продажу 18 марта 2024 года в Китае. О глобальном запуске пока ничего не известно. Так же нет информации о том, будет ли он продаваться в России официально. В том, что его можно будет купить сомневаться не приходится, но именно официальные поставки, в свете последних событий с приостановками поставок, под вопросом.

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