Хотите Google Pixel? Забудьте об этом! Есть телефоны и получше

С тех пор, как вышло первое поколения Google Pixel, многие стали задаваться вопросом, так ли он хорош на самом деле? Может быть стоит бросить все и перейти на него? Возможно, это долгожданный iPhone среди Android и, как говорится, «нет времени объяснять, бери Pixel»? В целом, все близко к истине, и этот телефон лично мне очень нравится — одно из поколений у меня даже есть — но я бы не стал так безапелляционно советовать его к покупке. Тут надо взвесить многие факторы за и против. Более того, я бы даже посоветовал бросить эту идею и купить совершенно другой телефон. Но это если коротко. А более развернуто предлагаю поговорить об этом ниже.

Стоит ли покупать Google Pixel

Несмотря на то, что я много лет кричал о достоинствах линейки Pixel и ее камер, я не могу с чистой совестью рекомендовать ее большинству людей. То ли дело Samsung, который у меня тоже есть, который я купил своей жене, но который я много критиковал и продолжаю это делать.

Хотя Google стремилась провести различие между линейкой Nexus, ориентированной на энтузиастов, и более коммерческим Pixel, предыдущие семь лет не сильно изменили в нашем восприятии устройств этой линейки. Собственно и сейчас пиксели по-прежнему в основном предназначены для самых больших энтузиастов Android и Google. Если вы хотите быть первым, кто попробует любую новую функцию, придуманную Google, или загрузить следующие выпуски Android раньше всех — вам сюда, как говорится. Можно даже сказать, что вы получаете право быть вечным бета-тестером компании, которая будет с вами за это расплачиваться новыми функциями. Правда, обычные пользователи отнесутся к этому не как к праву, а как к обязанности.

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Чем Пиксель лучше других телефонов

Так как моя работа очень сильно связана с Android, для меня то, что дает Pixel, является несомненным благом. Не могу однозначно сказать, что я выбрал бы этот бред, если бы не работал со смартфонами. Скорее всего, да, так как люблю все новое, но иногда хочется, чтобы гаджет просто работал — для этого у меня есть iPhone.

Экосистема Android переполнена компаниями, каждую неделю выпускающими инновационные и конкурентоспособные новые продукты. Однако в течение нескольких лет невозможно было порекомендовать кому-либо новый Android-телефон, не перечислив кучу уступок, на которые придется пойти. Вне зависимости от цены, политики обновления, количества функций и прочего вороха факторов, вам все равно приходилось идти на компромис.

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Какой телефон купить в 2022 году

Тут мы и перейдем к телефонам, который можно советовать. Я сам не очень люблю модели Samsung из-за какой-то их особенной философии. Но, как показывает практика и мое окружение, я почти один такой. Остальные, наоборот, любят этот бренд. Более того, когда я, взвесив все за и против, советую купить телефоны этой марки, ко мне потом приходят с благодарностью, мол спасибо, что ты дал именно этот совет.

Поэтому между делом я выработал принцип, по которому я даю советы, какой телефон купить. Я просто говорю, найдите телефон Samsung, который наилучшим образом соответствует вашему бюджету. Все! Выбор сделан.

Можно подумать, что я просто рекламирую Samsung, но это не так. Люди, которые разбираются в индустрии, знают, что с марта этого года компания перестала официально поставлять устройства на наш рынок, а значит, и рекламировать их смысла нет. Все поставки, что сейчас идут, осуществляются серыми дилерами или в рамках параллельного импорта. В обоих случаях у вас могут быть серьезные проблемы с гарантией. Но, во-первых, сейчас так с многими марками, а во-вторых, этот риск минимален и ради хорошего телефона можно попробовать.

Чем хороши телефоны Samsung

У Samsung очень понятный модельный ряд. В отличие от китайских производителей, все модели выстроены по линейкам и буквам. А еще эти смартфоны широко распространены и в случае необходимости ремонта, запчасти можно найти чуть ли не в каждой булочной.

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Учитывая их повсеместное распространение и популярность, телефоны Samsung также создали большую сеть производителей аксессуаров и лучше других моделей продаются на вторичном рынке. Все это имеет решающее значение, даже если человек, покупающий телефон, еще не знает об этом.

А еще — мое любимое — программа обновления Samsung. На данный момент только Apple предлагает больше обновлений для каждой выпущенной модели, но с ней сравнивать сложно, ведь 6-7 лет не может себе позволить никто на Android. Samsung дает до 4 лет обновлений операционной системы, что даже больше, чем в телефонах Pixel, которые до этого были эталоном по этому показателю.

А еще смартфон Samsung можно купить по цене от нескольких тысяч рублей за серию А0 до почти двух сотен тысяч на Galaxy Z Fold. А ведь это все один производитель. Кто еще предлагает такой разброс? И если несколько лет назад подобные ценники были довольно высокими, то теперь Samsung подтянула качество, а в некоторых случаях и снизила стоимость. В итоге теперь по соотношению цена/качество у нее все отлично.

Помните о провалах Samsung, вроде Galaxy S5 или взрывающегося Note 7? А теперь вспомните что-то подобное в последние годы. Такого просто не было. Хотя можно вспомнить неудачную пленку на предсерийных Galaxy Z Fold первого поколения. Но это сложно назвать большой проблемой.

Я не могу сказать, что смартфоны Samsung идеальны, но на этом этапе среди других Android они действительно предлагают одни из лучших моделей. А как вы относитесь к моделям бренда? Расскажите об этом в комментариях или в нашем Telegram-чате.