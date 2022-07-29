5 классных фишек смартфонов Google Pixel 6, о которых вы могли не знать

Современные Android-смартфоны славятся крутыми фишками в предустановленных оболочках: такие есть и в MIUI, и в One UI. Но в большинстве случаев смартфоны приобретаются не из-за них, а по другой причине, в результате чего новоиспеченный владелец остается не у дел. Смартфоны линейки Google Pixel 6 — нечастые гости в наших краях. Правда, несмотря на это, некоторым пользователям все-таки удается раздобыть их. Поэтому, если у вас такой смартфон, то вам интересно будет узнать об уникальных возможностях. Рассказываем, какие крутые фишки Google Pixel 6 вам точно могут пригодиться.

❗️ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН: В НЁМ МЫ ПУБЛИКУЕМ КЛАССНЫЕ СТАТЬИ, КОТОРЫХ НЕТ НА САЙТЕ

Magic Eraser — что это

Одна из лучших фишек камеры Google Pixel 6 — это наличие Magic Eraser — волшебного ластика, который позволяет удалить лишние объекты со снимка. Удобно и то, что система может найти на фотографии лишние объекты, например, прохожих, но это также можете сделать и вы сами вручную. Обработка занимает секунды, а искусственный интеллект старается удалить объект со снимка незаметно с помощью алгоритмов. Посмотришь — будто так все и было изначально.

Можно убирать один объект или сразу несколько, даже если они находятся на дальнем плане фотографии. Но есть один минус: чем крупнее объект, тем заметнее эффект обработки, но для этого нужно очень сильно присмотреться. Вся фишка в том, что функция работает почти идеально именно вместе с чипом Google Tensor, так что, нет сомнений, что разработчики продолжат ее улучшать и дальше.

Читайте также: Стоит ли покупать Google Pixel 6a

Живой перевод Pixel 6

Мы привыкли к обилию приложений-переводчиков, но большинство из них работает лишь при вводе или вставке текста. А как насчет мгновенного перевода текста в мессенджере. Удобно и то, что функция может работать без интернета — это очень полезно, когда вы находитесь в зоне плохого сигнала сотовой сети или не можете воспользоваться ею вообще. Для этого необходимо скачать нужный языковой пакет в настройках — у каждого из них будет отображаться, какие функции доступны: например, перевод сообщений, устный перевод, текст из камеры или включить автоматические субтитры для видео.

Поддельная Алиса может украсть ваши данные по телефону. Что делать

Обнаружение ДТП на Pixel 6

Google Pixel 6 умеет обнаруживать, попали ли вы в ДТП: смартфон использует для этого различные датчики, геолокацию и сканирование звуков вокруг. В случае ДТП, смартфон спросит вас, все ли в порядке. Если не ответите, он вызовет вам экстренную службу. Именно благодаря этой функции Apple придумала собственный ответ и создала опцию обнаружения падения с велосипеда. Приложение уже встроено в последние Google Pixel 6, но его также можно скачать и на смартфоны предыдущих версий.

Personal Safety также можно объединить с экстренными контактами: приложение на вашем смартфоне предоставит контакту доступ к вашему местоположению в случае опасности. Кроме того, можно включить экстренный вызов с помощью нажатия на кнопку питания 5 раз.

Читайте также: Как очистить оперативную память на Xiaomi

Умное хранилище Google Pixel

Одна из главных проблем любого смартфона — нехватка памяти. Как правило, свободное место заканчивается внезапно, в результате чего начинаешь впопыхах удалять первые попавшиеся файлы. В Google Pixel с этим проблем нет: в него уже встроено приложение Google Files с «Умным хранилищем» — благодаря ему файлы, созданные более 60 дней назад и скопированные в облако, автоматически исчезают из памяти телефона, освобождая драгоценное место. Кроме того, «Умное хранилище» может работать оперативнее, не дожидаясь 60-дневного срока: фотографии будут удалены, если они были синхронизированы с облаком, а свободного места в смартфоне осталось менее 25%.

Huawei представила HarmonyOS 3. Что нового?

Уведомления в Google Pixel

Некоторые функции в смартфоне Google по умолчанию выключены, хотя объяснения этому нет. История уведомлений — яркий тому пример. Не очень понятно, почему так, но ее нужно сразу же включить: с помощью истории уведомлений легко отслеживать те, которые вы могли случайно отклонить. Это удобно и в тех случаях, когда телефон лежит в другой комнате, но вы не успели увидеть, из какого приложения оно пришло. Она будет хранить историю в течение 24 часов, после чего сотрет ее.

Откройте «шторку» и выберите Настройки.

Выберите «Настройки уведомлений».

Зайдите в «История уведомлений» и активируйте пункт.

К сожалению, историю уведомлений нельзя включить задним числом, поэтому нельзя отследить нужное уведомление уже после его появления.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ УЮТНОМУ ЧАТУ В ТЕЛЕГРАМ

Не знаете, какие смарт-часы выбрать? Присмотритесь к Galaxy Watch 4: в нашей статье рассказали о том, почему они на голову выше других аналогов.