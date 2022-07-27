Стоит ли покупать Google Pixel 6a

Google Pixel 6 получился очень крутым: пожалуй, это единственный смартфон за последнее время, который обсуждали даже те, кто относится к Android примерно никак. Компания по традиции выпустила бюджетную версию и назвала ее Pixel 6a. Это недорогой смартфон с предтоповым железом — этакий Samsung Galaxy S21 FE. И он получился действительно крутым: даже из-за того, что от некоторых функций производитель отказался, смартфон явно хуже не стал. На мой взгляд, это лучший смартфон, на который стоит перейти после iPhone. Тем не менее, давайте разберемся в плюсах смартфона и попробуем понять, стоит ли покупать Pixel 6a.

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Внешний вид Pixel 6a

Одним из серьезных отличий Pixel 6a от других смартфонов серии является уменьшенная до 6,1 дюйма диагональ дисплея. У Pixel 6 и Pixel 6 Pro — экран на 6,4 и 6,7 дюйма соответственно. И это прекрасно! Бюджетный гуглофон получился компактным, а больше и не нужно: 6,1 дюйма — часто встречающаяся диагональ любого актуального ныне смартфона, которой вполне хватает вообще для любого контента. Плюс: можно дотянуться большим пальцем от одной части экрана до другой.

Правда, производитель на программном уровне заблокировал частоту обновления на 60 Гц, но и это, пожалуй, не так страшно: к этой частоте обновления все привыкли, а большинство пользователей и вовсе замечают ее только на контрасте с экранами 90 Гц и 120 Гц. Возможно, немного пострадает плавность прокрутки, но зато пониженная частота обновления не будет так сильно влиять на расход аккумулятора.

Во внешнем виде Pixel 6a ничто не выдает дешевизну. Даже блок камер остался на месте: разработчики не стали уродовать его и недорогой смартфон от Google получил точно такую же «полоску» с объективами как и старшие смартфоны линейки. Она, правда, заставляет качаться Pixel, лежа на горизонтальной поверхности, но это мелочи. За внешний вид определенно 5 баллов.

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Характеристики Pixel 6a

Pixel 6a получил чип Google Tensor — впервые в истории, между прочим, когда недорогой смартфон Google укомплектовали топовым чипом, а не Snapdragon среднего уровня. Правда, есть и минусы: говорят, что смартфон довольно быстро нагревается даже при переключении между простыми приложениями — то же самое происходит и с другими Pixel 6.

С другой стороны, если не так сильно на этом зацикливаться, то Pixel 6a стоит купить из-за высокой производительности: в бенчмарках он обходит все смартфоны своего класса и уступает только iPhone SE 2022 — тут, конечно же, без вариантов. Кроме того, в синтетических тестах дешевый Pixel находится не так далеко от своих старших товарищей, хотя заведомо имеет меньше оперативки — 6 Гб.

Вопросы вызывает разве что батарея: в отличие от прошлогодней версии, Pixel 6a получил 4410 мА*ч против 4680 мА*ч. Проблема лишь в том, что в этой модели процессор тот же, что и у дорогих версий, поэтому даже неплохая емкость все равно не спасает. Не iPhone SE с крошечной батареей, конечно, но и не флагман — заряжать придется раз в сутки точно. Здесь, кстати, проводная зарядка на 18 Вт и нет беспроводной зарядки, так что за бесполезную функцию переплачивать не придется.

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Как вы уже поняли, 2022 год — явно не самый лучший год для покупки смартфона. Купить флагман — высокая вероятность того, что придется переплатить. Все равно спустя неделю-две обнаружишь, что он стал дешевле из-за колебания курсов валют. Лучше всего присматривать себе среднебюджетную модель. Например, Samsung Galaxy S21 FE — почти идеальный смартфон. Нужен подешевле — можно взять свежий Galaxy A53. А лучше — Google Pixel 6a, ибо он находится в той же ценовой категории, что и Samsung A-серии. Почему именно Pixel?

Во-первых, это крутой дизайн Pixel 6 , который уже стал узнаваемым. Только дешевле и без лишних функций, которые не так нужны.

, который уже стал узнаваемым. Только дешевле и без лишних функций, которые не так нужны. Во-вторых, любой Samsung Galaxy A-серии — это смартфон с неидеальным железом. В плане производительности Pixel 6a на голову выше.

В-третьих, фирменная камера Google Pixel с функцией ночной съёмки и отличной детализацией — самый идеальный вариант для тех, кому этот модуль не так важен в смартфоне. Для меня, например.

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В свое время я купил смартфон на Windows Phone (и не один!) и ничуть не пожалел: платформа развалилась, а сам производитель канул в лету. Но мне не жалко потраченных денег — это было круто! Google Pixel — достаточно молодой смартфон по современным меркам, а Pixel 6a — крутой способ с умом потратить деньги и не разочароваться, а еще — отличный способ немного добавить себе индивидуальности, ведь такие устройства редко встретишь в повседневной жизни.