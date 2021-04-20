Huawei может сделать складные смартфоны массовыми

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Артем Сутягин 0

Прошло не так много времени с тех пор, как складные смартфоны стали реальностью. Редкие концепты, которые появлялись только на выставках за несколько лет до этого, не считаются. Мы говорим о настоящей презентации массового продукта, который был представлен в феврале 2019 года, а в продажу поступил в конце того же года. На данный момент всего три крупные компании могут похвастаться тем, что у них есть такие устройства, а флагманами индустрии являются Samsung и с небольшим отставанием от нее Huawei. Еще неизвестно, где бы сейчас была Huawei, если как раз на рубеже выхода Mate X ей не подрезали бы крылья. Но, похоже, она готовится сказать свое веское слово и изменить индустрию складных смартфонов.

Huawei

Складной Huawei должен стоить дешевле и компания это знает.

Huawei или Samsung

В то время, как Samsung выпустила несколько складных устройств за последние несколько месяцев, Huawei не смогла сравниться с южнокорейским гигантом в основном именно из-за ограничений, наложенных Соединенными Штатами. Однако китайский гигант не отступает и готовится к возвращению. И не с тем дорогущим Huawei Mate X2, который оценили в 3 000 долларов, а с чем-то существенно более интересным.

Huawei вкладывает больше миллиарда долларов в электромобили.

Согласно последнему отчету DigiTimes, Huawei планирует выпустить на рынок три новых складных смартфона. Вы скажете, что ничего нового в этом нет, и компания просто повторит ”подвиги” Samsung и Xiaomi, но это не совсем так. Отчасти ее действия будут чем-то напоминать то, что сделали ее китайские конкуренты из команды Лэя Цзюня, но что именно из этого получится, пока неизвестно.

Xiaomi

Mi Mix Fold уже сделал первый шаг в сторону дешевых «раскладушек».

Самый дешевый cкладной телефон

Главное, что стоит знать — Huawei готовится сделать более дешевые складные устройства. Предположить, за счет чего она может это сделать, сложно, ведь ресурсов у ее не так много. Но с другой стороны, около полутора лет назад представитель компании заявил, что до того, как цена складных устройств сравняется со стоимостью обычных, пройдет примерно два года. Это время, которое требуется для того, чтобы технология стала массовой и существенно подешевела. Сопоставив эти два факта, становится понятно, что последняя новость может быть правдой.

Складной Xiaomi Mi Mix Fold продается намного лучше, чем мы думали.

Более низкая цена складных смартфонов сделает их более привлекательными и поможет с массовым внедрением таких устройств. Даже вышедшая за 1500 долларов ”раскладушка” Xiaomi сильно подстегнула продажи. Всего за 1 минуту была раскуплена первая партия из примерно 30 000 Mi Mix Fold.

Huawei

Если Huawei сделает дешевый аналог своего складного смартфона, он тоже будет хорошо продаваться. Даже, если будет экраном наружу.

Спрос на складные телефоны

Дальнейшее снижение цены, если Huawei знает, как его добиться, приведет к увеличению спроса на эту категорию, и к ней присоединятся многие другие бренды, что в конечном итоге принесет пользу покупателям. Согласитесь, что купить раскладушку по цене нынешнего флагмана — это одно. Но платить 1 500 долларов за Xiaomi, 2 000 долларов за Samsung и (тут хочется потереть глаза) 3 000 долларов за Mate X2 без сервисов Google — совсем другое.

В отчете так же говорится, что популярность складных телефонов помимо прочего увеличит глобальные поставки дисплеев AMOLED в 2021 году с 4,4 миллиона до примерно 12 миллионов. Это серьезный скачок, но пока с трудом вериться, что Huawei сможет настолько подстегнуть спрос. Особенно, учитывая, что смартфоны будут продаваться в основном на территории Китая.

Huawei

Пока у нас есть только. дорогущий Huawei Mate X2

С другой стороны, это огромный рынок, и появление там такого привлекательного устройства будет способно заставить других производителей работать в этом направлении. А дальше — дело техники. Компании не станут выпускать недорогие ”раскладушки” только для китайского рынка. Все их модели станут глобальными. Отсюда и мировой рост этого направления.

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Когда выйдет дешевый складной телефон

Пока что неизвестны сроки выпуска грядущих бюджетных складных смартфонов Huawei. Помимо Huawei, другие производители смартфонов, такие, как Samsung и ASUS также готовятся к выпуску новых складных телефонов в конце этого года. Вот только о стоимости пока говорить рано и прогнозировать, сколько они будут стоить, я бы пока не стал. А список требований к Galaxy Z Fold 3 уже сформирован и вышел на нашем сайте.

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