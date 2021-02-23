3000 долларов за новый складной Huawei в стиле Galaxy Z Fold 2. Серьезно?

Прошли те времена, когда выход каждого нового Huawei вызывал ажиотаж и всем было интересно посмотреть, что же нам там предложат. Сейчас редкие обновления выходят почти незамеченными. Но ”конский” ценник нового Huawei Mate X2, который представила компания, просто не мог спрятаться даже в той тени, которую отбросили на бренд санкции, вводимые в последние два года. 3000 долларов — именно столько стоит новый смартфон. Учитывая все, что происходит, цена кажется чем-то нереальным. Давайте без эмоций обсудим это чудо и посмотрим, стоит ли оно своих денег. Я очень лояльно отношусь к Huawei, но не уверен, что соглашусь с таким ценообразованием. Хотя, как минимум одна причина ставить такой ценник есть, и она не связана с самим смартфоном.

Новый Huawei Mate X2

Первые складные устройства Huawei — Mate X и Mate XS — имели раскладывающуюся конструкцию. Дисплей в ней был снаружи и раскрывался как книжка. Это был единственный экран смартфона. Такое решение было удобным, но риск повреждения был слишком большим. Теперь Huawei переосмыслила свою политику и использует подход в стиле Samsung.

На что похож Huawei Mate X2

В новом Huawei Mate X2 используется тот же вариант, что и в Galaxy Z Fold 2 с 8-дюймовым основным OLED-экраном (2480 x 2200), который складывается как книга. После того, как вы сложите Mate X2, отдельный внешний OLED-дисплей (2700 x 1160, 21: 9) позволит вам использовать устройство в качестве обычного телефона или чего-то на него похожего. Оба дисплея предлагают частоту обновления 90 Гц, но это не такая высокая частота обновления, как у основного экрана Z Fold 2. Там компания расщедрилась на 120 Гц.

В остальном смартфон просто соответствует обычному флагманскому уровню. В нем установлен процессор Kirin 9000, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения с помощью карты NM), аккумулятор на 4500 мАч и проводная зарядка на 55 Вт. Беспроводной зарядки в Mate X2, судя по всему, нет.

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Какая камера в Huawei Mate X2

Телефоны Huawei обычно выделяются своими возможностями камеры, и Mate X2 не стал исключением. Он получил четыре основные камеры, включая 50 Мп основную, сверхширокоугольную на 16 Мп, телеобъектив на 12 Мп с 3-кратным увеличением и 8 Мп камеру с 10-кратным перископическим зумом. Все модули, кроме сверхширокоугольного, имеют оптическую стабилизацию.

Селфи обрабатываются 16-мегапиксельной камерой, разместившейся в отверстии экрана. Размещена она с внешней стороны, а значит, здесь нет способа делать селфи с открытым главным экраном. Но в таком решении только плюсы. Делать селфи все равно удобнее, держа небольшой корпус одной рукой, а большой экран лучше, чтобы был без отверстий. Тут все так и есть.

Из других приятных особенностей лично я для себя отметил боковой сканер отпечатков пальцев. Он намного лучше модного экранного. А еще в телефоне есть Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, ИК-порт, NFC, EMUI 11 поверх Android 10 и USB-C для зарядки и подключения наушников. И да, зарядное устройство в комплекте.

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Будет ли новый Huawei работать с Google

К сожалению, никаких сюрпризов с операционной системой мы не получили, и поддержки сервисов Google по-прежнему нет. Это означает, что привычных многим приложений не будет вовсе или их придется устанавливать отдельно через APK. Зато AppGallery неплохо так прокачался и в последнее время предлагает довольно большой набор приложений, среди которых есть клиенты банков, все приложения Яндекса и много другое. Но учитывая, что смартфон, скорее всего, будет продаваться только в Китае, говорить о том, что кто-то испытает с этим трудности, не приходится.

Самое интересное — это цена устройства. Huawei Mate X2 оценивается в сумму от 17999 юаней (примерно 207000 рублей) за модель с 256 ГБ памяти. Если этого мало и хочется 512 ГБ, то раскошелиться придется уже не 18999 юаней (примерно 219000 рублей).

Сколько стоит новый Huawei Mate X2

Если говорить совсем просто, то это намного дороже, чем Samsung Galaxy Z Fold 2 за 2000 долларов. По курсу это примерно 149000 рублей. Даже официальная цена в России (164990 рублей) существенно ниже. Более того, если этот смартфон доедет до нашей страны, ценник будет в районе 250000 рублей — можете не сомневаться. Китайские цены всегда ниже, чем европейские.

Почему новые Huawei такие дорогие

Можно понять компанию, которая стремится продавать смартфоны как можно дороже. Устройств будет продано мало. Это связано не только с падающим спросом, но и с тем, что процессоры Kirin 9000 из-за санкций уже не производятся. Компания берет их из запасов, которые стремительно сокращаются, а на очереди еще Huawei P50 и Huawei Mate 50, если получится.

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Из-за того, что продажи будут небольшими, стоимость разработок надо распределять по меньшему количеству устройств. Значит каждое из них будет дороже. А еще, опять же из-за небольшого ”тиража”, даже дорогие смартфоны рынок поглотит без особых трудностей. Деньги компании сейчас нужны, а это значит, что поведение Huawei объяснимо.