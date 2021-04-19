Складной Xiaomi Mi Mix Fold продается намного лучше, чем мы думали

В минувшие выходные в продажу поступил первый складной телефон, выпущенный под брендом Xiaomi. И пусть про него шутят, что он больше Samsung, чем смартфоны самой Samsung из-за того, что в нем чуть ли не все компоненты сделаны южнокорейским производителем, но он все равно вызывает интерес. Хотя бы даже тем, что стоит этот смартфон существенно дешевле Galaxy Z Fold 2, и родство компонентов с этой моделью в таком случае является только плюсом. А еще у него революционная камера с жидкой линзой. Но все это меркнет на фоне того, сколько устройств этой модели было продано за первую минуту с момента старта продаж. Китайские производители очень любят хвалиться такими показателями, но почему бы не сделать этого, если цифра действительно впечатляет?!

Сколько продали Mi Mix Fold

Если верить данным, которые опубликовала компания, а не верить им основания нет, за первую минуту с момента старта продаж Mi Mix Fold было продано на 400 миллионов юаней или 61 миллион долларов (примерно 4,6 миллиарда рублей)

Это огромное количество и можно сказать, что модель раскупили целиком всего за одну минуту. Точного количества проданных аппаратов не разглашается, но имеющий калькулятор с легкостью посчитает его. При цене 12 999 юаней или около 2 000 долларов (примерно 151 000 рублей) получается, что как горячие пирожки разлетелись более 30 000 Xiaomi Mi Mix Fold. Есть и более дешевая модель, но все равно общее количество сильно не изменится, учитывая, что продавались устройства обеих комплектаций.

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С одной стороны, количество не такое большое, но такие показатели сразу после старта продаж говорят о многом. Пусть многие из тех, кто хотел купить его, уже сделали это сейчас, и дальше динамика не сохранится на прежнем уровне, но для сравнения, Samsung Galaxy Z Flip в прошлом году было отгружено около 200 000 за первый месяц. Это данные именно отгрузки, которые могут не соответствовать реальным продажам, так как телефоны могли задержаться у розничных продавцов. В любом случае, когда мы говорим о продажах за минуту и за месяц, шестикратная разница не кажется такой большой.

Сколько стоит Mi Mix Fold

Xiaomi часто рассматривают как компанию, которая продает продукты премиум-класса по доступным ценам, но она постепенно начала менять это представление о себе. Mi Mix Fold — первый смартфон бренда, который будет стоить около 10 000 юаней или даже больше. Базовая модель Mix Fold обойдется в 9999 юаней (примерно 116 000 рублей или 1 510 долларов). Это залог того, чтобы интерес со стороны фанатов оставался просто огромным.

Характеристики Xiaomi Mi Mi Fold

Судя по фотографиям и рендерам, Mi Mix Fold выглядит действительно очень красиво и премиально. Основной дисплей смартфона имеет размер 8,01 дюйма в разложенном состоянии и разрешение 2480 × 1860 пикселей с плотностью 387 точек на дюйм. Основной дисплей также имеет коэффициент контрастности 4 300 000 : 1, HDR10+, 1,07 миллиарда цветов, широкую цветовую гамму DCI-P3 и поддержку Dolby Vision.

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В сложенном состоянии телефон демонстрирует 6,52-дюймовый гибкий AMOLED-экран с разрешением 2520 × 840 пикселей. Он также имеет частоту обновления 90 Гц, яркость 700 нит и так же, как и основной, поддерживает Dolby Vision.

Складной телефон работает на чипсете Snapdragon 888 и доступен в трех конфигурациях памяти. Самая дешевая предлагает 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянного хранилища. В средней к 12 ГБ оперативки предлагается уже 512 ГБ встроенный памяти. Максималка же предлагает уже 16 ГБ оперативки и 512 ГБ для хранения фотографий, видео и файлов.

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Камера с жидкой линзой

Самой интересной частью камеры является ее жидкая линза, которая работает по принципу хрусталика человеческого глаза. Про нее я отдельно рассказывал в этой статье. Остальные параметры тоже довольно интересны. Достаточно сказать. Что камера Mi Mix Fold получила три основных сенсора (модуля), среди которых основной на 108 Мп, сверхширик на 13 Мп и телеобъектив на 8 Мп.

Пока нет информации о том, когда смартфон снова поступит в продажу. Можно не сомневаться, что вторая волна будет, вот только когда это произойдет — вопрос времени. Так же пока рано говорить о мировых продажах, но оставлять такой аппарат в роли гаджета исключительно для внутреннего рынка было бы максимально неправильно.

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С такой ценой, которая пусть и станет выше в глобальной версии, но все равно останется очень привлекательной, смартфон просто обязан бороться и создавать конкуренцию Samsung Galaxy Z Fold 2 и грядущему Galaxy Z Fold 3. А то слишком уж они расслабились, когда Huawei так и не смогла толком вывести на мировой рынок свои складные Mate X, Mate Xs и Mate X2.