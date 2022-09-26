Huawei нашла еще один способ обойти санкции и делать хорошие телефоны

Как мы все хорошо знаем, после введения санкций против Huawei компания не сдалась и продолжает бороться, выпуская новые модели телефонов. Поскольку под санкции попали все без исключения суббренды компании, некоторые из них были проданы. Одним из самых известных примеров является Honor — бренд, который продолжает справляться с проблемами и выпускает все новые модели смартфонов. Но это не единственный обходной путь, который придумала китайская компания, чтобы ее телефоны в том или ином виде присутствовали на рынке вне зависимости от того, под каким названием они выходят и кто получает за это деньги. Вот еще один пример таких моделей распространения смартфонов.

Смартфоны Hi Nova

Бренд Hi Nova был запущен в 2021 году и принадлежит китайской государственной почте Китая. И вдруг почта Китая выпустила собственные смартфоны, которые удивительно похожи на устройства серии Nova от Huawei. А все дело в том, что еще в 2019 году China Post и Huawei подписали соглашение о партнерстве.

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Несложно догадаться, что разработка, создание и производство мобильных устройств — это Huawei, а от почты Китая — только шильдик и покупка комплектующих. Таким простым способом компания Huawei получила необходимые ей компоненты, в частности, чипы 5G. Так же этот обходной путь позволяет установить последнюю версию Android на смартфоны с сервисами Google.

Характеристики Hi nova 9 Pro

Примером такого обхода санкций и совместного сотрудничества двух компаний стал смартфон Hi nova 9 Pro — результат ребрендинга Huawei Nova 9 Pro. У него 6,72-дюймовый OLED-экран с разрешением 2676х1236 пикселей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, а также чипсет Snapdragon 778G, 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ постоянной. На задней панели находится четверная камера 50+ 8+ 2+2 Мп, а фронтальная камера получила разрешение 32 Мп. Аккумулятор рассчитан на 4000 мАч и имеет функцию быстрой зарядки с мощностью 100 Вт.

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Где продаются телефоны

На данном этапе устройства под маркой Hi Nova доступны исключительно в Китае. Но эксперты не исключают, что ассортимент устройств этой компании будет расти. Это значит, что очень скоро новинка и модели, которые выйдут на ее базе, будут доступны и в других странах. Есть даже вероятность, что они будут продаваться в нашей стране. Но в том, что они выйдут за пределы Китая, можно не сомневаться.

Перспективы нового бренда могут быть очень заманчивыми, если они смогут обойти санкции и придерживаться нормального периода запуска. Рекламировать новые телефоны будет совсем не сложно, ведь все и так будут знать их корни. Так, например, смартфоны Honor отлично продавались, как только компания ушла в ”самостоятельное плавание” и начала выпускать свои новинки. Они сохранили все черты того, за что мы так любили Huawei, но были лишены недостатков, присущих им в последние пару лет.

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Google на телефоне Huawei

Кроме того, что они поддерживают работу в сетях пятого поколения, они так же могут работать с сервисами Google на системном уровне и получают все необходимые обновления и современные компоненты. То есть, это полноценные смартфоны без каких-либо ограничений.

Новый суббренд пока не вышел на полную мощность, но имеет все основания сделать это. Слово Nova за десяток поколений этого смартфона уже стали именем нарицательным и ассоциируются с Huawei, как iPhone — с Apple. Так что этого уже достаточно для обеспечения довольно высокого уровня продаж. Я сам пользовался несколькими моделями Nova и был очень ими доволен.

Сейчас Huawei не так активно предлагает свои смартфоны в России, но проблем с их покупкой нет. Они ввозятся или по параллельному импорту, или какими-то другими компаниями. Если будет принято решение о расширении географии продаж на нашу страну, можно не сомневаться, все мы сможем их купить при желании.