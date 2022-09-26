Huawei нашла еще один способ обойти санкции и делать хорошие телефоны

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Артем Сутягин 0

Как мы все хорошо знаем, после введения санкций против Huawei компания не сдалась и продолжает бороться, выпуская новые модели телефонов. Поскольку под санкции попали все без исключения суббренды компании, некоторые из них были проданы. Одним из самых известных примеров является Honor — бренд, который продолжает справляться с проблемами и выпускает все новые модели смартфонов. Но это не единственный обходной путь, который придумала китайская компания, чтобы ее телефоны в том или ином виде присутствовали на рынке вне зависимости от того, под каким названием они выходят и кто получает за это деньги. Вот еще один пример таких моделей распространения смартфонов.

Huawei

Телефоны Huawei достойны того, чтобы продолжать выпускать их.

Смартфоны Hi Nova

Бренд Hi Nova был запущен в 2021 году и принадлежит китайской государственной почте Китая. И вдруг почта Китая выпустила собственные смартфоны, которые удивительно похожи на устройства серии Nova от Huawei. А все дело в том, что еще в 2019 году China Post и Huawei подписали соглашение о партнерстве.

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Несложно догадаться, что разработка, создание и производство мобильных устройств — это Huawei, а от почты Китая — только шильдик и покупка комплектующих. Таким простым способом компания Huawei получила необходимые ей компоненты, в частности, чипы 5G. Так же этот обходной путь позволяет установить последнюю версию Android на смартфоны с сервисами Google.

Nova

«Новые» nova мало отличаются от старых.

Характеристики Hi nova 9 Pro

Примером такого обхода санкций и совместного сотрудничества двух компаний стал смартфон Hi nova 9 Pro — результат ребрендинга Huawei Nova 9 Pro. У него 6,72-дюймовый OLED-экран с разрешением 2676х1236 пикселей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, а также чипсет Snapdragon 778G, 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ постоянной. На задней панели находится четверная камера 50+ 8+ 2+2 Мп, а фронтальная камера получила разрешение 32 Мп. Аккумулятор рассчитан на 4000 мАч и имеет функцию быстрой зарядки с мощностью 100 Вт.

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Где продаются телефоны

На данном этапе устройства под маркой Hi Nova доступны исключительно в Китае. Но эксперты не исключают, что ассортимент устройств этой компании будет расти. Это значит, что очень скоро новинка и модели, которые выйдут на ее базе, будут доступны и в других странах. Есть даже вероятность, что они будут продаваться в нашей стране. Но в том, что они выйдут за пределы Китая, можно не сомневаться.

камера

Камера всегда были отличительной чертой смартфонов серии nova.

Перспективы нового бренда могут быть очень заманчивыми, если они смогут обойти санкции и придерживаться нормального периода запуска. Рекламировать новые телефоны будет совсем не сложно, ведь все и так будут знать их корни. Так, например, смартфоны Honor отлично продавались, как только компания ушла в ”самостоятельное плавание” и начала выпускать свои новинки. Они сохранили все черты того, за что мы так любили Huawei, но были лишены недостатков, присущих им в последние пару лет.

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Google на телефоне Huawei

Кроме того, что они поддерживают работу в сетях пятого поколения, они так же могут работать с сервисами Google на системном уровне и получают все необходимые обновления и современные компоненты. То есть, это полноценные смартфоны без каких-либо ограничений.

Многие модели этой линейки были очень хорошими.

Новый суббренд пока не вышел на полную мощность, но имеет все основания сделать это. Слово Nova за десяток поколений этого смартфона уже стали именем нарицательным и ассоциируются с Huawei, как iPhone — с Apple. Так что этого уже достаточно для обеспечения довольно высокого уровня продаж. Я сам пользовался несколькими моделями Nova и был очень ими доволен.

Сейчас Huawei не так активно предлагает свои смартфоны в России, но проблем с их покупкой нет. Они ввозятся или по параллельному импорту, или какими-то другими компаниями. Если будет принято решение о расширении географии продаж на нашу страну, можно не сомневаться, все мы сможем их купить при желании.

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