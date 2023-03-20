Huawei P60 выйдет на этой неделе. Тут все, что мы о нем знаем

Торговый запрет США нанес тяжелый удар по Huawei, но китайская компания смогла справиться и продолжить выпускать новые телефоны. Иногда в этом процессе бывают перебои и задержки, но устройства в целом все равно получаются отличными. Они наполнены футуристическими инновациями, привлекательным дизайном и той самой душой, которую сейчас можно встретить только, наверное, у Apple и Samsung. Ведь остальные телефоны могут быть хорошими, но в них нет индивидуальности. И пусть Huawei по-прежнему не поддерживает 5G, нам это все равно не важно, ведь у нас таких сетей пока нет. А даже если появятся, это будет не критично. Хотя телефоны Huawei не имеют доступа к 5G и сервисам Google, их флагманские модели по-прежнему очень привлекательны и их трудно не заметить.

Когда выйдет новый Huawei P60

Уже через несколько дней — 23 марта — в Китае может быть представлено новое поколение смартфонов флагманской линейки Р. Подтверждено, что в ней будут представлены серьезные технологии камеры, и ожидается, что она будет включать в себя стандартную модель P60, а также P60 Pro и Р60 Ultra. Хотя официального запуска серии Huawei P60 еще надо дождаться, мы пошли вперед и собрали все, что известно о ней на данный момент.

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Каким будет Huawei P60

Экран нового Huawei

В то время, как Apple и Samsung остановились на уникальном дизайне своих флагманских телефонов и сосредоточились на внутреннем улучшении с каждым новым выпуском, Huawei выбрала другой подход. Китайский технологический гигант постоянно выпускает свои телефоны премиум-класса с новым и инновационным дизайном, что выгодно отличает их от конкурентов. Предстоящая серия P60 не станет исключением и будет иметь совершенно новый внешний вид.

Согласно недавнему изображению, опубликованному руководителем компании, серия Huawei P60 будет оснащена характерным прямоугольным модулем камеры, что отличает ее от других смартфонов. Основной датчик заключен в большое кольцо в центре, а два других размещены в меньших кольцах над и под ним. Спереди, скорее всего, будет все как обычно — с камерой в отверстии по центру.

Между моделями Huawei P60 Pro и Ultra могут быть небольшие различия, но ожидается, что все три телефона этой серии будут иметь схожий дизайн. По слухам, P60 Pro будет оснащен 6,6-дюймовой OLED-панелью производства BOE с частотой 120 Гц и разрешением 3200 x 1440. Ожидается, что дисплей будет поддерживать высокочастотное ШИМ-затемнение с частотой 1920 Гц. Новостей о характеристиках дисплеев остальных двух моделей нет.

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Смартфон на Snapdragon 8+ gen 1

Сообщается, что смартфоны серии Huawei P60 будут работать на процессоре Snapdragon 8+ gen 1, который уже немного устарел, но по-прежнему является высокопроизводительным и будет актуален еще долгие годы. Однако следует отметить, что все три телефона будут использовать версию чипсета только с LTE. 5G не будет ни в одном регионе.

Какая камера в Huawei P60 Pro

По слухам, Huawei P60 Pro будет оснащен тройным задним блоком камеры, главным из которых будет 50 Мп основная камера (IMX888). Основной датчик может сопровождаться сверхширокоугольным объективом на 50 Мп и телеобъективом на 64 Мп. Базовый P60, скорее всего, будет поставляться с двумя новыми датчиками — IMX789 и IMX888. Оба этих сенсора имеют разрешение 50 Мп и размер 1/1,4 дюйма. Говорят, что смартфоны оснащены изменяемой апертурой, как и прошлогодний Mate 50 Pro. Детали камеры P60 Ultra пока не разглашаются. Сообщается, что все три телефона имеют 32 Мп селфи-камеру на передней панели.

Компания недавно объявила, что флагманская линейка будет иметь новые возможности обработки изображений с XMAGE 2.0. В настоящее время неизвестно, какие именно улучшения принесет эта новая технология. Одной из ключевых особенностей XMAGE является возможность физических изменений параметров камеры, впервые представленная в серии Mate 50. В камере используется технология XMAGE с переменной апертурой, которая может достигать десятиступенчатой регулируемой диафрагмы на физическом уровне. Она также предлагает новые улучшения цвета, подходящие для различных сценариев фотосъемки.

Телефон на HarmonyOS 3.0

Серия Huawei P60 должна работать с собственным программным обеспечением HarmonyOS 3.0 из коробки. Телефоны могут быть оснащены аккумулятором емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт. Кроме того, модели Pro и Ultra могут поставляться с поддержкой спутниковой связи и с закаленным стеклом Kunlun на дисплее.

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Сколько будет стоить Huawei P60

Huawei P60, P60 Pro и P60 Ultra сначала дебютируют в Китае, а позже могут выйти на мировой рынок. То есть Европа и Россия могут получить телефон уже до конца весны. Конечно, продажа в России будет условно официальной. Сама Huawei говорила о том, что она уходит с российского рынка, но поставки телефонов из разных регионов точно позволят нам поучить свои P60. Говорить о цене пока преждевременно, но более дорогой P60 Pro, вероятно, будет стоить около 70 000 рублей, а стоимость более доступных моделей может остановиться на уровне 60 000 рублей или чуть меньше. Стоимость версии Ultra пока прогнозировать сложно, так как мы мало что о ней знаем, но она точно будет более дорогой.

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