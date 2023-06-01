Infinix представила почти флагманские смартфоны меньше, чем за 20 000 рублей

Мы привыкли к тому, что больше всего интереса вызывают презентации флагманов. Иногда бывают еще и интересные модели в среднем ценовом сегменте, но относительно недорогие модели часто проходят незамеченными. Хотя так бывает не всегда. Сейчас Infinix представила новые смартфоны, получившие флагманские характеристики, но при этом стоящие очень недорого. Этого уже достаточно для того, чтобы заинтересоваться новинками. Тем более, что их сразу три и называются они Infinix NOTE 30i, NOTE 30 и NOTE 30 Pro, а стоят они от 15 000 рублей. Давайте разбираться, что это за флагманские характеристики и почему за них так мало просят.

Телефон с хорошими характеристиками

Производитель не просто представил новинки, но и позиционирует их как высокопроизводительные устройства, предназначенные для работы с большими и ресурсоемкими задачами, что само по себе звучит довольно смело.

Одной из важных особенностей новинок стала быстрая зарядка, которая сейчас вызывает большой интерес у пользователей. Я всегда говорил, что быстрая зарядка важнее большого аккумулятора, ведь большой аккумулятор может сесть быстро, а когда его можно зарядить за несколько минут на полдня или день работы, то это уже действительно интересно.

Срок службы аккумулятора

Все представленные модели серии поддерживают стандарт PD 3.0, а мощные адаптеры включены в комплект. С NOTE 30 Pro поставляется зарядка на 68 Вт. NOTE 30 получил адаптер ан 45 Вт. А самая недорогая модель NOTE 30i комплектуется зарядкой на 33 Вт.

В максимальной версии аккумулятор на 5000 мАч можно зарядить за полчаса до 80%, а интеллектуальные системы оптимизации заряда, включающие защиту от перезаряда, повышают срок службы батареи до 1000 циклов. Это на 25% выше индустриальных стандартов.

Кроме этого, предусмотрена обратная беспроводная зарядка. Так вы можете приложить к задней стенке смартфонов серии NOTE 30 другой смартфон, и он будет заряжаться. Правда, процесс будет не быстрым из-за того, что на выходе вы получите всего 5 Вт, но это скорее на крайний случай. Зато заряжать наушники будет очень удобно.

Можно ли играть во время зарядки телефона

В качестве киллер-фичи можно привести функцию обходной зарядки. В игровом режиме, который включается через настройки, вы сможете подключить телефон к сети так, чтобы энергия шла в обход аккумулятора непосредственно на материнскую плату. Так аккумулятор не будет изнашиваться от постоянной зарядки и не будет греться. Именно аккумулятор при игре во время зарядки греется, чем перегревает процессор и приводит к троттлингу, а экран может опускать яркость, чтобы так бороться с перегревом.

Все они получили экран с частотой 120 Гц, сертификацией TUV Rheinland Certification и технологиями Infinix Smart Refresh и Magellan Engine. Они позволяют регулировать частоту обновления в зависимости от сценариев использования. Объем расширяемой оперативной памяти составит до 16 ГБ, а постоянной предлагается 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от версии.

Телефон с хорошим звуком

В качестве ”вишенки на торте” в моделях NOTE 30 и NOTE 30 Pro предлагаются настроенные совместно со специалистами JBL стереодинамики. Учитывая специфику акустики этого бренда, можно рассчитывать на то, что звук будет громким и с хорошо различимыми низкими частотами, на которые будет делаться большой упор. Есть так же поддержка Hi-Res аудио.

Все новинки получат не стандартный год гарантии, который положен всем покупателям техники в России, а два года. Правда, такая опция будет доступна только пользователям, которые активируют один из указанных телефонов до 31 августа 2023 года. То есть у вас есть все лето для того, чтобы купить и начать пользоваться новинкой.

Работать NOTE 30 и NOTE 30 Pro будут под управлением 6 нм процессора MediaTek Helio G99. В NOTE 30i используется проверенный и надежный процессор Helio G85. Это не самые топовые процессоры, но на фоне конкурентов они будут выглядеть очень выгодно.

Для всех моделей серии NOTE 30 также заявлено увеличение производительности антенн сотовой связи до 40% и сигнала WiFi на 100% в общественных местах. Проверить это довольно сложно, но само по себе такое заявление выглядит интересным. Технологию назвали Ultra Power Signal (UPS)

Недорогой смартфон с хорошей камерой

NOTE 30 и NOTE 30i с 64 Мп основной камерой, по заявлениям, делают отличные снимки. Чтобы подтвердить это, нужно провести полноценное тестирование, но беглый осмотр говорит о том, что в целом камера получилась очень неплохой. Устройства поддерживают технологию автоматической градации цвета для улучшения качества изображения в условиях контрового света и бликов.

В качестве бонуса предлагаются некоторые дополнительные функции. Например, режим двойного видео, который позволяет пользователям одновременно снимать как на фронтальную, так и на основную камеры. Фильтр ”Изменение неба” позволяет задавать цвет неба на фотографиях. Режим ”Уличный фотограф” улучшает фотографии, сделанные на улице. А интеллектуальный ночной режим повышает яркость и контраст фотографий, сделанных в темное время суток, и решает главную проблему таких снимков.

Самое интересное в презентации новинок — это цены. Они действительно удивляют, учитывая все перечисленное выше. Официальный запуск NOTE 30 и NOTE 30i запланирован на первое июня, при этом на обе модели будет действовать специальная промо цена по случаю старта продаж.

NOTE 30 будет представлена в двух модификациях:

8/128 Гб – по цене 21 990 рублей ( 15 990 рублей на старте продаж)

на старте продаж) 8/256 Гб – по цене 23 990 рублей (17 990 рублей на старте продаж)

NOTE 30i на старте продаж будет доступна в модификации 8/256 Гб по цене 21 990 рублей. Но в первое время его можно будет купить за 16 990 рублей. О старте продаж NOTE 30 Pro будет сообщено отдельно.