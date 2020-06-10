Как дешевеют флагманские смартфоны на Android в России

Одной из тем, которым я уделяю своё внимание, является падение цен на современные Android-смартфоны. Мне нравится наблюдать за тем, как ещё пару месяцев назад стоивший каких-то немыслимых денег аппарат постепенно превращается во вполне доступное решение, теряя от 30 до 50% изначальной цены. Конечно, настолько резкие падения цен случаются нечасто, но практика показывает, что смартфоны под управлением Android, во-первых, дешевеют, а, во-вторых, дешевеют безжалостно. Вот вам несколько примеров такого удешевления.

Сколько стоит Galaxy S20

Начнём с Galaxy S20. На мой взгляд, это самый показательный пример того, как сильно могут дешеветь Android-смартфоны и насколько выгоднее порой их бывает покупать у серовозов. Если помните, официальные продажи Galaxy S20 в России начались в середине марта. Самую младшую версию смартфона тогда оценили в 69 990 рублей – очень гуманно, учитывая, что в Apple продавала свой iPhone 11 Pro за 89 990 рублей при той же цене в США.

Однако всего через три месяца, в мае, Samsung отреагировала на изменение курса валют, вследствие которого рубль упал в цене к доллару и евро, и скорректировала свою политику ценообразования. В результате Galaxy S20 подорожал сразу на 10 тысяч рублей и стал стоить 79 990 рублей. Но это официальные цифры. Серовозы торгуют флагманским смартфоном Samsung почти на 30 тысяч дешевле – всего за 52-55 тысяч рублей. Нехилая разница, не так ли?

Xiaomi Mi 10 — цена в России

Очень похожая ситуация наблюдается в случае с Xiaomi Mi 10. Он, в отличие от Galaxy S20, появился в российской рознице с большой задержкой относительно релиза. Однако, несмотря на более доступную цену в Европе, в России его оценили в 69 990 рублей. Шутку китайцев, решивших сыграть в Apple, не оценили, в результате чего цена на их аппарат резко пошла вниз. К настоящему моменту падение составило почти 30%, опустив цену до всё ещё диких, но более приемлемых по сравнению с первоначальной отметкой 50 тысяч рублей.

Довольно показательно, что коррекция цены Xiaomi Mi 10 произошла в очень короткие роки. В то время как флагманы Samsung дешевели планомерно в течение 3-4 месяцев, китаец потерял почти 20 тысяч рублей от исходной цены всего за какие-то две недели. Это слишком стремительное падение, которое, возможно, ещё не закончилось и продолжится дальше. В конце концов, сами китайцы не любят, чтобы их продукция залёживалась, а потому всячески стимулируют её продажи, предлагая пользователям скидки, подарки и разного рода выгодные акции вроде кредита и трейд-инов.

Цена Huawei P40 Pro

Удивительно бодро на фоне всех остальных выглядит Huawei P40 Pro. Несмотря на то что он появился в России на полтора месяца раньше Xiaomi Mi 10, его цена упала не так значительно. За время присутствия в российской рознице новый флагман Huawei подешевел с 70 до 58-60 тысяч. То есть его потери составили всего около 15%. Это довольно странно, учитывая, что P40 Pro – это единственный на сегодняшний день флагман без сервисов Google, а значит, покупать его должны меньше и неохотнее, из-за чего производитель должен стараться хоть как-то привлечь покупателей снижением цены. Но, как мы видим, этого почему-то не происходит.

Единственное объяснение, которое мне приходит на ум, состоит в том, что Huawei не намерена уступать рынку и обесценивать свой товар. Ведь, снизив цену на P40 Pro, компания фактически признает, что её флагман на самом деле является неполноценным. Поэтому Huawei, сохраняя серьёзную мину, продолжает торговать смартфоном по исходной цене, а скидка, которую мы наблюдаем сейчас, является исключительно следствием действий серовозов, имеющих возможность вернуть налог с продаж при покупке устройства в Европе по программе Tax Free.

Как установить Google Play и другие сервисы Google на смартфоны Huawei

Как видите, все Android-смартфоны в той или иной степени подвержены удешевлению. Поэтому, даже если вы покупаете флагманский аппарат, у вас есть отличная возможность сэкономить, причём для этого не придётся прикладывать каких-либо усилий. Достаточно будет просто занять выжидательную позицию и проследить за тем, как меняются цены на рынке. Уверяю вас, что уже в течение первого месяца вы начнёте замечать, как некогда дорогостоящий аппарат начинает дешеветь и превращаться в куда более доступное решение. Одним словом, не торопитесь.