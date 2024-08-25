Как на самом деле снимает Xiaomi 14. Много фото и личный опыт

Так уж получилось, что после многих лет изучения самых разных смартфонов меня довольно сложно удивить. Я видел даже те смартфоны, которые так и не вышли в свет, включая раздвижной концепт OPPO, но они все стали настолько одинаковыми, что почти ничем не отличаются друг от друга. Хотя иногда получается так, что в какой-то бытовой ситуации смартфон, в котором кажется нет ничего необычного, преподносит довольно любопытные сюрпризы и снова вызывает желание разобраться в чем-то более подробно.

Хороший смартфон для фото

На этот раз смартфоном, который вызвал мой интерес, стал Xiaomi 14, который я видел ранее, но как-то не проникся к нему. Я и сейчас не буду говорить, что он лучший из всех, но на некоторые вещи я посмотрел с другой стороны. Хотя то, что мне не понравилось изначально, так и осталось для меня в списке недочетов конструкции.

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Скажу сразу, что смартфоны Xiaomi уже довольно давно перестали быть мне интересны в качестве устройства на каждый день. Просто для себя я остановился на iPhone 13 Pro Max и HUAWEI Pura 70 Ultra, которыми очень доволен. Но сейчас мы решили поехать на выходные в Санкт-Петербург, и моей жене выдали на работе тот самый Xiaomi 14. Это был именно рабочий смартфон, который ей не нужен был в выходные дни и не был ее основным. Поэтому на пару дней он стал моим.

Давайте посмотрим на характеристики Xiaomi 14 и больше не будем к этому возвращаться. В конце концов, в этой статье я хочу поделиться опытом использования, а не писать очередной обзор, которых на этот смартфон было уже очень много.

Характеристики Xiaomi 14

Характеристика Значение Размеры 152.8×71.5×8.2 мм, 188 г. Защита от воды IP68 Экран 6.36″ LTPO OLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 нит (пик), 1200×2670, 20.03:9, 460 ppi Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Adreno 750 Память 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ, 16/1000 ГБ Операционная система Android 14, HyperOS Основная камера 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп Фронталка 32 Мп Захват видео Основная камера до 8K 24fps, фронтальная камера до 4K 60fps Аккумулятор 4610 мАч, 90 Вт, PD3.0, QC4, 100% за 31 минуту, 10 Вт реверсивная зарядка

Недостатки Xiaomi 14

Отмечу сразу один небольшой недостаток. Телефон довольно скользкий. Я привык не пользоваться чехлами, поэтому для меня удобство хвата является критичным. Впрочем, в комплекте есть чехол, поэтому вы можете не обращать внимание на мое ворчание по этому поводу. А вот выпирающий модуль камеры объективно великоват. А на фоне не самого крупного корпуса держать его в горизонтальной ориентации не очень удобно. Хотя, опять же, чехол делает проблему намного менее существенной.

Сам по себе компактный размер я считаю большим плюсом, ведь в наше время так мало хороших смартфонов, которые могут делать нормальные фотографии и при этом не оттягивать карман. И именно Xiaomi 14, вероятно, является одним из лучших компактных флагманов, когда дело доходит до фотосъемки. Все три его основные камеры стали лучше, чем у предшественника.

Подробные характеристики камеры Xiaomi 14:

Основной модуль — 50 Мп OmniVision OVX9000 Light Fusion 900, f/1.6, 23 мм, 1/1.31”, 1.2 мкм, двухпиксельный PDAF, лазерный АФ, OIS 4320p 24fps, 2160p 60fps

Телемодуль — 50 Мп Samsung ISOCELL JN1, f/2.0, 1/2.76”, 0.64 мкм, 75 мм, PDAF (10 см — бесконечность), OIS, 3.2x оптический зум, 2160p 60fps

Ультраширокий модуль — 50 Мп Samsung ISOCELL JN1, f/2.2, 1/2.76”, 0.64 мкм, 14 мм, 115˚, 2160p 60fps

Фронтальная камера — 32 Мп OmniVision OV32B, f/2.0, 1/3.14”, 0.7 мкм, 2160p 30/60fps

Xiaomi обещает, что Xiaomi Imaging Engine обеспечит одинаковый тон для всех камер, поскольку настройки баланса белого и экспозиции берутся из постоянно включенной основной камеры. И в это можно поверить, так как при переходе с одного модуля на другой разница если и есть, то она почти незаметна.

Как снимает Xiaomi 14

Для начала давайте разберемся, как смартфон снимает при хорошем освещении. Тут, как и следовало ожидать, качество будет хорошим. Почти все смартфоны хорошо снимают при достаточном освещении. Но иногда проблемой бывает равномерность освещения, и тут с этим все очень даже неплохо.

Примеры дневных снимков на Xiaomi 14:

Даже на фоне того, что все смартфоны хорошо снимают при ярком свете, Xiaomi 14 выдает снимки, которые ничем не уступают, а иногда и превосходят то, что предлагает Samsung Galaxy S24, iPhone 15 и некоторые другие флагманы.

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Можно ли снимать с зумом

Камера Xiaomi 14 предлагает большой разброс вариантов зума — от оптического 0,6х до цифрового 60х. Многие думают, что вариант 2х является оптическим, но это не так. В данном случае вы просто получаете кропнутую картинку с основного сенсора. В сложных условиях съемки картинка иногда получается чуть более мягкой, чем хотелось бы, но в целом на качестве это существенно не сказывается, так как разрешения более чем достаточно. Следующий шаг — 3.2х, и в этом случае мы говорим уже о переходе на телевик. Тут уже заметно, что картинка едва заметно смещается, а настройка картинки подгоняется на ходу.

Пример фото с увеличением на Xiaomi 14:

Обратите внимание на то, как смартфон справился с задачей согласования постобработки телеобъектива с основной камерой. Выше я уже сказал, что на это сделан отдельный акцент, но тут на примере видно, что фотографии действительно выглядят как продолжение друг друга. Хотя, конечно, максимальный зум подходит только для того, чтобы просто заснять что-то на очень большом расстоянии, но точно не для того, чтобы снимать птичек для журналов.

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Ультраширокая камера хороша, хотя и в меру. Она создает довольно мягкие изображения, но оставляет желать лучшего в плане цветов и мелких деталей. Ультраширокие фотографии выглядят приглушенными, на них можно обнаружить более яркие, чем обычно блики и более темные, чем обычно тени, что говорит о недостатке динамического диапазона. Зато шумов не так много, а значит важные снимки можно будет потом немного обработать.

Макросъемка на смартфон

С макро ситуация немного иная. С одной стороны, телемодуль может фокусироваться от 10 сантиметров, но, с другой стороны, этого недостаточно для того, чтобы дать возможность заглянуть в микромир. Некоторые смартфоны фокусируются от 5 сантиметров, но сам по себе отказ от отдельного модуля, который обычно имеет разрешение в пару мегапикселей, уже дает существенный результат.

Большое разрешение сенсора позволяет до определенного предела пользоваться возможностью цифрового увеличения без существенной потери качества. В итоге вы можете получить примерно 3-4-кратное увеличение практически без потери качества. За дальнейшее увеличение уже придется платить его снижением.

Пример макрофото на Xiaomi 14:

Как Xiaomi 14 снимает в темноте

Но куда чаще, чем макро, мы все пользуемся функцией ночной съемки. Тут речь даже не о возможности снимать в полной темноте, а просто о случаях, когда хочется запечатлеть красивый вид города после заката, что я и пытался сделать в ночном Санкт-Петербурге, когда пошел прогуляться после полуночи.

Сначала я был немного разочарован, так как мне показалось, что фотографии в темноте получаются низкого качества, смазанными и просто невыразительными. Но спустя несколько фотографий я заметил, что в целом картинка не такая плохая, и начал разбираться в чем дело. В итоге я заметил, что камера Xiaomi 14 просто более требовательна к прямоте рук, чем решения других моделей.

Если руки не дрожат и вы снимаете не на ходу, то снимки получаются часто даже лучше, чем на iPhone 15 или Galaxy S24. В противном случае, ошибки стабилизации и захвата случаются чаще, чем у конкурентов.

Я долго думал, как описать камеру в ночном режиме — как хорошую или плохую. В итоге пришел к выводу, что если все сделать правильно, то снимки будут лучше, чем у других производителей. Но сама по себе она прощает меньше ошибок. Поэтому, если вы фотографируете что-то, что точно должно получиться хорошо, уделите несколько осмысленных секунд процессу съемки. А после этого проверьте, хорошо ли все получилось. Если все сделано правильно, вы будете довольны сбалансированными снимками.

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Интересно, что разница между стандартным режимом «Фото» и режимом «Ночь», который телефон часто предлагает включить, практически отсутствует. В обоих случаях вы получите чистые, резкие и детализированные снимки. Меня впечатлила детализация в темных частях снимка, а также обработка источников света. Но, еще раз подчеркну, что все это только в случае, если изначально вы уделили внимание созданию снимка, а не просто нажали кнопку, проходя мимо.

Примеры ночных снимков на Xiaomi 14:

Селфи с 32-Мп камеры выглядят так, как мы уже видели на других телефонах Xiaomi. Они довольно естественные, с немного осветленной кожей и неплохим динамическим диапазоном. Но изначально угол камеры кажется более широким, чем на других смартфонах. Это не плохо, но сравнение с iPhone 13 Pro Max показало, что разница довольно существенная. Мне такой угол как минимум непривычен, но если вы часто фотографируетесь большой компанией, то вам это должно понравиться.

Примеры снимков на фронтальную камеру Xiaomi 14:

Телефон поддерживает запись видео в формате 8K со скоростью до 24 кадров в секунду с помощью основной камеры. Правда для перехода на нее придется для начала отключить HDR. Пока он включен, переход в режим 8K последовательным нажатием иконки режима будет невозможен.

Кроме этого, и основная, и дополнительные камеры могут снимать в 4K с частотой 60 кадров в секунду. Также доступен режим Steady Video с улучшенным EIS и режим Steady Video PRO, но только до режима 1080p 30fps.

Для захвата звука есть массив из 4 микрофонов, который позволяет записывать направленный звук. Сами микрофоны расположены на передней и задней панелях устройства. Есть много режимов, улучшалок и тому подобного, но если вы хотите просто снимать видео для соцсетей, но вам хватит и базовых возможностей, а для серьезных блогов или профессионального использования лучше купить полноценную камеру с полнокадровой или APF-C матрицей.

Если коротко рассказать о камере, то снимает она хорошо, но в 4K стоит снимать только то, что вам действительно нужно в таком разрешении, чтобы не занимать много места. Обычные видео для домашнего архива вполне можно снимать в FullHD. А 8K вообще оставим как опцию для очень редких случаев. Тем более, разницы в качестве между 4K и 8K почти нет.

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Опыт использования Xiaomi 14

Подводя итоги моей поездки на несколько дней, можно сказать, что я действительно удивился. Я довольно редко внимательно тестировал камеры Xiaomi, обычно ограничиваясь общим знакомством. Даже начало сотрудничества бренда с Leica не произвело на меня серьезного впечатления.

Но эти несколько дней со смартфоном показали мне, что у камеры есть свои недостатки, но есть и явные преимущества перед другими брендами. Больше всего мне понравились ночные снимки, если хорошо их сделать, согласованность модулей с точки зрения баланса белого и цветового оттенка, а так же фронтальная камера.

Из недостатков могу отметить не самый выразительный сверхширик. Возможно некоторые проблемы с яркостью и динамическим диапазоном решатся с обновлениями, но пока они есть. Хорошо, что на фоне этого претензий к основному модулю нет. Он просто снимает на уровне флагманов, иногда чуть лучше или чуть хуже конкурентов.

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Если вам нравится Xiaomi и вы хотите обновить одну из старых моделей на новую, но переживаете из-за камеры — можете обновляться. Переходить с моделей конкурентов на Xiaomi 14 можно, только если вам нравится HyperOS. Мне она не очень близка и для себя я бы такой смартфон не купил, но попользовался им с удовольствием. В вашем конкретном случае решать вам. Надеюсь, у меня получилось внести немного ясности. А если нет, то хотя бы показал несколько хороших фотографий красивого города.