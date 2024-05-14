Китайский телефон с самой хорошей камерой. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra

Huawei Pura 70 Ultra — это флагман обновленной серии P от Huawei, которая получила именно такое название, чтобы подчеркнуть, что это новый уровень. В нем собрана лучшая камера, которую только смог придумать китайский производитель, в сочетании с лучшим дизайном, экраном, чипсетом Kirin и, конечно же, аккумулятором. Сразу после китайской презентации этого смартфона было много споров и обсуждений даже внутри нашей редакции. Я, как фанат марки еще со времен HUAWEI P20 Pro, защищал бренд. А теперь я попользовался новинкой в течение некоторого времени и составил свое мнение об этом устройстве. Об этом я и хочу сегодня поговорить.

Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra

Несмотря на смену названия, серия Huawei P по-прежнему жива и даже довольно бодра. Пусть вас не путает новое название линейки, ведь это продолжение идеи тех самых смартфонов, которые выходили в прежние годы. Да, они получили серьезное обновление, но остались ориентированными на фото и ежедневную производительность. Впрочем, к производительности мы еще вернемся. Там есть о чем поспорить и возможны разные точки зрения.

Я слышал мнение, что с тех пор, как HUAWEI перестала сотрудничать с Leica, ее смартфоны стали снимать хуже. В этом случае я всегда спрашиваю людей, пользовались ли они когда-то флагманами компании. Как правило, я слышу ответ нет, а высказанное мнение является трансляцией слов блогеров, собирающих просмотры на хайпе и на заголовках в духе «Хуавей все…». Вот только всем своим существованием в последние годы HUAWEI доказывает, что она еще очень даже готова идти вперед и развиваться дальше. И это же касается камер, которые и без логотипа распиаренного фотобренда занимают первые строчки рейтингов камер смартфонов.

Первое впечатление от нового HUAWEI

Когда я увидел HUAWEI Pura 70 Ultra, я понял, что это тот смартфон, который я узнаю из многих, когда увижу его у кого-то в руках. Кроме него, такими же узнаваемыми являются, пожалуй, только iPhone и Samsung серии «S». Остальные смартфоны китайских производителей слишком одинаковые, а треугольный модуль камеры действительно ни на что не похож. И отдельного внимания заслуживает выступ с надписью Xmage, который есть только на модели с приставкой «Ultra». Это главное внешнее отличие от обычной и Pro-версии.

Отмечу, что корпус огромный, а во время съемки он становится еще больше, когда из корпуса выезжает дополнительный оптический элемент. Он протестирован и должен выдержать 300 000 движений туда-обратно.

Если вы из тех, кто считает, что надо просто взять и сделать так, чтобы камера не выпирала, могу посоветовать вам учить физику. Ведь камера снимает тем лучше, чем больше у нее сенсор, а большой сенсор требует большой оптики. Поэтому стоит забыть о камерах, которые не выпирают, если мы не хотим вернуться к тому, качеству снимков, которое было 7–8 лет назад.

Несмотря на то, что телефон имеет большой экран с диагональю 6,8 дюймов, его корпус не кажется огромным по сегодняшним меркам. Во многом благодарить за это стоит минимальные рамки экрана.

Смартфон с кожаным корпусом

Задняя стенка имеет приятную тактильную отделку из экокожи. Первым делом я попробовал поскрести ее ногтем и с ней ничего не произошло. Но для дополнительной защиты можно воспользоваться чехлом, который входит в комплект и выполнен в едином с телефоном стиле. Для каждой модели он свой, чтобы соответствовать цвету корпуса и быть максимально незаметным. Это тот редкий случай, когда надетый чехол не превращает смартфон в неприметный кирпич, а именно дополняет его.

Кроме этого, в комплект включили зарядное устройство на 100 Вт и кабель питания. Больше в коробке нет ничего лишнего. А сама она большая и плоская. В первый момент кажется, что в ней должен лежать складной смартфон, но нет. Она белого цвета с нанесением логотипом бренда и названием модели.

Ниже приведены основные характеристики HUAWEI Pura 70 Ultra, на которые стоит обратить внимание:

Характеристика Значение Экран 6.80″ LTPO OLED, HDR, 120 Гц, 2500 нит, 1260×2844 пикселей, соотношение сторон 20.31:9, 460ppi Чипсет Kirin 9010 (7 nm), 8-ядерный, 2.3 ГГц ОЗУ 16 ГБ Хранилище 256/512/1024 ГБ (для России только 512 ГБ) Операционная система HarmonyOS 4.2 Широкоугольная основная камеры 50 Мп, f/1.6-4.0, 23mm, 1.0″, PDAF, лазерный автофокус, OIS Телефото камера 50 Мп, f/2.1, 90 мм, PDAF (5cm — ∞), OIS, 3.5x оптический зум Сверхширокая камера 40 Мп, f/2.2, 13 мм, AF Фронтальная камера 13 Мп, f/2.4, AF Запись видео до 4K 60fps, OIS для основной и EIS для фронтальной камеры Аккумулятор 5 200 мАч Зарядка 100W проводная, 80W беспроводная, 20W обратная, 18W беспроводная обратная Сканер отпечатков под экраном Защита от воды и пыли IP68 Корпус 162.6×75.1×8.4 мм, 226 г Цвета коричневый, зеленый, черный

Экран HUAWEI Pura 70 Ultra

Заявлено, что в качестве стекла экрана выбрано Crystal Armor Kunlun Glass. Оно должно быть на 300 % более прочным, чем Kunlun Glass на дисплеях Pura 70 Pro и Pura 70. Оно же применялось в прошлогоднем HUAWEI P60 Pro. Новое стекло изготовлено из высокопрозрачного аморфного алмазоподобного углеродного материала. За пару недель подчеркнуто небрежного использования у меня на нем не появилось ни одной царапины. Специально ронять я его не стал, а случайно не доводилось. Но если оно прочнее прошлогоднего, то все отлично — свой HUAWEI P60 Pro я ронял неоднократно.

Сам экран плоский, но у него есть 2.5D-скругление. Как по мне, это отличное решение. Ведь так получилось сделать его премиальным, но при этом не делать скругленным. Многим это не нравится, и компания их понимает.

6,8-дюймовый LTPO OLED-экран под названием X-True Display имеет впечатляюще тонкие рамки и небольшое отверстие для фронтальной камеры с разрешением 13-Мп и автофокусом. При разрешении 1 260 x 2 844 пикселя он предлагает поддержку HDR10 и частоту обновления 120 Гц.

К пиковой яркости 2 500 нит нет никаких вопросов. Я протестировал его при самых разных условиях освещения. Могу смело сказать, что даже на ярком солнце яркости предостаточно и нет необходимости выставлять ее на максимум. И при палящем солнце изображение на экране отлично видно.

В целом, экраны HUAWEI мне нравились и раньше, но в этот раз он как будто стал немного лучше. Цвета чуть более спокойные, но при этом яркие. Просто пропала былая перенасыщенность, и теперь они смотрятся очень естественно. При таком высоком разрешении нет к детализации нет никаких, как и к частоте обновления. Хотя, естественно, не все приложения поддерживают 120 Гц, но это уже относится не к телефону, а к разработчикам.

Операционная система Harmony OS 4.2

Новинка работает под управлением Harmony OS 4.2. Это последняя версия фирменной ОС HUAWEI. Это обновленная версия, которая получила новые функции и улучшенную безопасность. Среди особенностей самой операционной системы можно назвать функции «Суперустройство» для бесшовной работы всех ваших устройств HUAWEI и возможность отображать папки приложений. Последнее — это когда на месте 4 иконок появляется папка с 9 иконками, каждая из которых кликабельна. Так можно намного более качественно оптимизировать рабочий стол. Так же можно через долгое нажатие на иконку вызывать быстрые функции приложений. Есть и другие особенности, но это то, что, на мой взгляд, является наиболее удобным.

Глобальная Harmony OS 4.2 по-прежнему содержит внутри ядро Android, поэтому приложения для Android поддерживаются. А для того, чтобы работать с сервисами Google, которые нативно не поддерживаются на смартфонах HUAWEI, есть GBox. Он позволяет запускать такие приложения, как YouTube, Google Документы, Google Карты и другие.

Сам магазин приложений App Gallery, который является нативным для смартфонов HUAWEI, по некоторым параметрам даже лучше AppStore и Google Play. Например, в нем по-прежнему есть все основные приложения банков, которые были удалены из других магазинов. Из моего набора приложений, которые я использую регулярно, там есть примерно 95%. Остальное можно установить или через APK, или через GBox. В этом нет ничего сложного даже для неподготовленного пользователя — программисты HUAWEI проделали большую работу.

Смартфоны на процессоре Kirin

HUAWEI Pura 70 Ultra оснащен новым чипсетом Huawei Kirin 9010 с 8-ядерным процессором. Он предлагает одно производительное ядро с частотой 2,3 ГГц, три базовых на 2,18 ГГц и 4 энергоэффективных с частотой 1,55 ГГц. За графику в этом чипсете отвечает Maleoon 910. Оперативной памяти на борту 16 ГБ, а хранилище бывает на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Но в России вы, скорее всего, сможете купить только версию на 512 ГБ, что в целом тоже достаточно.

Наверное, это самый большой камень преткновения из всего, что есть в этом смартфоне. Многие говорят, что он сильно уступает по производительности флагманским решениям от Qualcomm. Но я готов с этим поспорить, ведь на ежедневную работу, включая обработку фотографий и видео в 4K 60fps, его более чем хватает. Для игр лучше выбрать что-то другое, но чисто игровые решения обычно являются другой категорией устройств. Сейчас среди них много совсем недорогих моделей, где, кроме хорошего процессора и экрана, больше ничего и нет.

Если сравнивать уровень производительности, то с HUAWEI Pura 70 Ultra вы получите что-то примерно на уровне MediaTek Dimensity 8200. Это не так плохо, учитывая все сказанное выше.

Как снимает HUAWEI Pura 70 Ultra

Камера всегда являлась ключевой особенностью линейки «P», продолжением которой и стала Pura. Основная камера самая интересная. Она получила дюймовый сенсор с разрешением 50 Мп со стабилизацией матрицы и выдвижным объективом с переменной диафрагмой. Некоторые смартфоны предлагают более высокое разрешение, но гонка по этому параметру постепенно стихает, и выпячивание разрешения становится уделом среднебюджетных моделей. Флагманы все чаще получают разрешение именно 50 Мп. Это более чем достаточно, особенно для просмотра фотографий на телефоне и их размещения в социальных сетях.

Huawei добавила в объектив основной камеры выдвижной механизм, который поднимает камеру вверх, когда она используется. Вращающийся телескопический объектив имеет сложную моторизованную конструкцию, которую Huawei протестировала на 300 000 циклов срабатывания.

Основная камера оснащена объективом с переменной диафрагмой f/1.6 — 4.0 и фокусным расстоянием 22,5 мм. Так же HUAWEI оснастила его функцией обработки быстро движущихся объектов. Так, например, можно заснять кота или собаку в прыжке или запечатлеть быструю машину так, как будто она стоит на месте. После снимка видно, что он обрабатывается, но процесс этот моментальный.

Снимки получаются просто отличными. Даже в темноте детализация оказывается очень высокой, а яркие объекты сглаживаются, чтобы снимок выглядел более естественным. Если при хорошем освещении даже недорогие телефоны снимают довольно неплохо, то именно в темноте проявляется качество камеры. В HUAWEI Pura 70 Ultra этому способствует большой сенсор, на который попадает много света, и качественная система обработки.

Вторая камера на задней панели использует 50 Мп сенсор, который расположен за перископическим 90-мм телеобъективом f/2.1 с OIS и 3,5-кратным оптическим зумом. Эта камера также выполняет функции макросъемки, позволяя приблизить объект съемки на расстояние до 5 см с помощью 35-кратного режима супермакросъемки. Макро можно снимать с 10х зумом с расстояния 5 см, чтобы рассмотреть самые мелкие детали. Лучше делать это при хорошем освещении, чтобы качество было максимально высоким. Это настоящее макро, а не 2 Мп сенсоры ужасного качества, которые добавляют в дешевые телефоны, чтобы сделать их более привлекательными.

Примеры фото на основную камеру HUAWEI Pura 70 Ultra:

Ультраширокоугольная камера имеет матрицу 40 Мп и эквивалентное фокусное расстояние 13 мм. Она оснащена автофокусом и также способна выполнять макросъемку. Обычно это не самый популярный модуль, но если надо снять что-то в тесном пространстве, то она вам подойдет. Небольшой эффект «рыбьего глаза» есть, но это не сильно бросается в глаза. Зато большое разрешение позволяет кропнуть картинку, если понадобится. Опять же, многие производители бросают все ресурсы на основной сенсор, а сверхширик делают с минимальным разрешением. В итоге получается, что в кадр влезает больше объектов, а увеличить их не получается.

Наконец, селфи-камера для использует 13 Мп сенсор в сочетании с 18-мм объективом f/2.4. Поддерживается автофокус. Здесь есть три режима кадрирования, как и в других телефонах Huawei — 0,6x, 0,8x и 1x. Вы можете выбрать то, что вам нужно, в зависимости от того сколько вас в кадре или какие объекты должны в него войти. Претензий к качеству нет, но и чудес ждать не стоит. Это скорее просто хорошая фронталка, а не выдающийся элемент, как основная камера.

Пример фото на фронтальную камеру HUAWEI Pura 70 Ultra:

Телефон с быстрой зарядкой

Работает Huawei Pura 70 Ultra от встроенного аккумулятора емкостью 5 200 мАч. Время работы не выдающееся, но вполне на уровне конкурентов. За несколько десятков минут его можно зарядить при помощи фирменного адаптера питания, который входит в комплект. Он имеет мощность 100 Вт и получил два порта, но одновременно использовать их нельзя. Такая же конструкция применялась в прошлом году.

Есть беспроводная зарядка на 80 Вт, но покупать совместимое зарядное устройство придется отдельно. Зато обратной беспроводной зарядкой на 20 Вт можно пользоваться сразу из коробки. К этой функции я относился скептически, пока не пришлось зарядить наушники в дороге. Буквально 15–20 минут зарядки хватило на то, чтобы наушники проработали больше полутора часов. Может они и больше проработали бы, но мне и так хватило.

За это время аккумулятор телефона потерял буквально пару процентов. Но если попытаться зарядить другой смартфон, то батарея сядет намного быстрее. Поэтому такой вариант стоит рассматривать только как экстренный.

Что касается звука, в HUAWEI Pura 70 Ultra предусмотрен стереозвук. В качестве второго динамика выступает разговорный. Благодаря этому звук становится более громким. Обычно я не рассказываю о такой опции, потому что она есть почти во всех дорогих смартфонах. Но тут я решил посвятить этому пару строк из-за того, что звук получился очень качественным. Он громкий и позволяет не только смотреть видеоролики, но и слушать музыку, если у вас нет портативной колонки. Система сбалансирована, предлагает насыщенный звук с басами, хорошим вокалом и отличным диапазоном высоких частот

Стоит ли покупать HUAWEI Pura 70 Ultra

HUAWEI Pura 70 Ultra — это грозный камерофон, как и HUAWEI Pxx до него. Кроме того, у него впечатляющий дизайн и сборка, отличный дисплей, широкие возможности зарядки, динамики флагманского уровня и многое другое.

Чего у него нет, так это производительности Snapdragon 8 Gen 3 и возможности подключения к 5G за пределами Китая. Но последнее не так критично, ведь в России дальше нескольких текстовых сетей дело так и не пошло. У него также нет мобильных сервисов Google, но эта проблема решается простой установкой GBox непосредственно из встроенного магазина приложений AppGallery или использованием плагина microG.

Смартфоны HUAWEI можно назвать специфическими, но если вы влюбляетесь в них, то уже никогда не захотите переходить на что-то другое. Pura 70 Ultra — дорогой флагманский смартфон, который по стартовавшему предзаказу стоит около 130 000 рублей, но в подарок при заказе можно получить аксессуаров на несколько десятков тысяч рублей. И без этого цена кажется довольно адекватной, если вам не нужна ультимативная производительность в играх. В остальном я однозначно готов рекомендовать HUAWEI Pura 70 Ultra к покупке. Один мой знакомый уже решил купить его.

А если вам хочется получить эту камеру, но хочется купить более дешевый смартфон, то стоит обратить внимание на обычный Pura 70. О нем мы расскажем чуть позже. Там тоже есть что обсудить.