Когда выйдет HyperOS 2.0, и что нового будет в свежей оболочке Xiaomi

  2. Темы
  3. OS
Герман Вологжанин

На сегодняшний день почти все совместимые устройства Xiaomi, Redmi и POCO получили обновление HyperOS, которое познакомило пользователей с ребрендингом MIUI и массой полезных функций, включая взаимосвязанность Xiaomi. Время идет, и не за горами дата выхода HyperOS 2.0. Свежая оболочка появится в течение ближайших месяцев, предложив несколько очень интересных функций. Что нового в HyperOS 2.0, когда выйдет прошивка, и кто ее получит — отвечаем на эти и другие вопросы.

Когда выйдет HyperOS 2.0, и что нового будет в свежей оболочке Xiaomi. Новая HyperOS 2.0 появится совсем скоро. Фото.

Новая HyperOS 2.0 появится совсем скоро

Что нового в HyperOS 2.0

Прошивка HyperOS 2.0 будет базироваться на операционной системе Android 15, поэтому львиную долю функций разработчики почерпнут именно из нее. Подробно о нововведениях Android 15 мы рассказывали в отдельном материале, а сейчас кратко перечислим наиболее интересные фишки:

  • архивация приложений на телефоне для экономии места;
  • вывод звука на несколько подключенных Bluetooth-устройств одновременно;
  • поддержка 120 FPS в играх на системном уровне;
  • функция автоматической блокировки смартфона в случае кражи, а также удаленная блокировка, если устройство не в сети;
  • личное пространство на системном уровне (аналог второго пространства Xiaomi);
  • просмотр состояния аккумулятора;
  • возможность полностью заменить Google Ассистента на другого голосового помощника и многое другое.

Это функциональная база HyperOS 2.0, которая будет дополнена уникальными фишками Xiaomi. Во-первых, вы заметите небольшое изменение внешнего вида прошивки. Так, появится сегментирование настроек. В HyperOS они отделяются широкой полосой.

Что нового в HyperOS 2.0. Сегменты настроек в HyperOS 2.0 (справа) более выраженные. Фото.

Сегменты настроек в HyperOS 2.0 (справа) более выраженные

Наиболее интересной функцией HyperOS 2.0, просочившейся в паблик, представляется детектор скрытых камер. Судя по утекшему в сеть скриншоту, Xiaomi научатся определять жучки, подключенные к Wi-Fi. Приложения для поиска скрытых камер существуют не первый год, однако в большинстве своем они предоставляют свои возможности на платной осное. В случае с HyperOS 2.0 все должно быть реализовано на системном уровне, а значит предоставляться бесплатно.

Что нового в HyperOS 2.0. Поиск скрытых камер — действительно интересная функция. Фото.

Поиск скрытых камер — действительно интересная функция

Менее заметное нововведение HyperOS 2.0 — увеличение количества расширяемой оперативной памяти. Теперь в максимуме оно будет составлять 16 ГБ. Однако не стоит обольщаться. Во-первых, как мы уже доказали, расширение ОЗУ не ускоряет смартфон и не позволяет держать в фоне больше приложений. Во-вторых, увеличение файла подкачки может быть связано с объемом накопителя, а потому 16 ГБ окажутся доступны только в топовых конфигурациях флагманов.

Что нового в HyperOS 2.0. А вот от расширения ОЗУ на 16 ГБ точно не будет никакой пользы. Фото.

А вот от расширения ОЗУ на 16 ГБ точно не будет никакой пользы

Последнее утекшее в сеть нововведение — отключение редактора экрана блокировки Xiaomi, появившегося в первой версии HyperOS. Сейчас его нельзя убрать, из-за чего пользователи регулярно жалуются на случайное появление редактора. После выхода HyperOS 2.0 проблема должна решиться.

Что нового в HyperOS 2.0. Также появится возможность отключить быстрый вызов редактора экрана блокировки. Фото.

Также появится возможность отключить быстрый вызов редактора экрана блокировки

Кроме того, информаторы приводят банальные сведения о том, что улучшится оптимизация HyperOS 2.0, и смартфоны будут работать еще быстрее. Все это мы слышим на протяжении последних нескольких нет. Впрочем, это далеко не все нововведения прошивки, а с точным списком функций мы сможем познакомиться только после релиза HyperOS 2.0.

Дата выхода HyperOS 2.0

Если не произойдет форс-мажор, HyperOS 2.0 выйдет в октябре-ноябре 2024 года. Релиз состоится вместе с анонсом смартфонов Xiaomi 15 в Китае. Именно тогда мы получим полную информацию относительно новой прошивки.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Стоит заметить, что в данном случае речь идет о китайской оболочке. Глобальная версия HyperOS 2.0 появится в начале 2025 года и начнет распространяться постепенно. Одни устройства получат обновление в январе-феврале, а другим придется ждать до лета, если не осени 2025 года.

Какие телефоны получат HyperOS 2.0

Какие телефоны получат HyperOS 2.0. Не исключено, что апдейт получит даже старый Xiaomi Mi 11. Фото: Mrwhosetheboss. Фото.

Не исключено, что апдейт получит даже старый Xiaomi Mi 11. Фото: Mrwhosetheboss

Предварительный список устройств с HyperOS 2.0 насчитывает свыше сотни разных моделей. По неподтвержденной информации, обновление точно получат:

  • серия Xiaomi 12/13/14;
  • серия Xiaomi 12T/13T/14T;
  • серия Redmi Note 12/13;
  • POCO M5/M6;
  • серия POCO X4/X5/X6;
  • серия POCO F4/F5/F6.

Также на новой прошивке в конечном итоге будут базироваться планшеты Xiaomi Pad 5/6, Redmi Pad и POCO Pad. Полный список устройств, которые получат HyperOS 2.0, ищите в отдельном материале.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

При этом помните, что перечень не является официальным. В него также попадут еще неанонсированные модели, а некоторые покинут список и не смогут рассчитывать на обновление HyperOS 2.0.

Теги
Лонгриды для вас
Чем отличаются смартфоны Redmi: какие стоит покупать, а от каких лучше держаться подальше

В то время как флагманские смартфоны Xiaomi перешли все грани разумного в том, что касается цены, и стали неинтересными для массовой аудитории, суббренд Redmi продолжает пользоваться огромной популярностью. Сегодня именно на него приходится львиная доля продаж устройств китайской компании. Мы уже рассказывали об отличиях Xiaomi и Redmi, но модельная линейка суббренда настолько пестрая, что о ней стоит поговорить отдельно. Этим мы и займемся, выяснив, какой смартфон Redmi лучше купить, а от какого желательно держаться подальше.

Читать далее
Новая функция Android 15 позволит лучше бороться с зависающими приложениями

Остановка приложений на смартфоне - привычное действие для многих пользователей. Однако, не всегда это удобно и не всегда приложение останавливается полностью. Как же сделать так, чтобы выбитое из памяти приложение стало действительно неактивным? На самом деле, сейчас это довольно сложно, но в ближайшее время ситуация может измениться с выходом новой версии операционной системы Android 15.

Читать далее
Лучшие смартфоны Xiaomi в 2024 году, которые реально стоят своих денег

В последнее время все чаще ходят разговоры о том, что смартфоны Xiaomi уже не те. Будучи поклонником устройств китайской компании, я вынужден согласиться с этим суждением. Новые флагманы бренда стоят непозволительно дорого, а модели среднего класса зачастую уступают менее именитым конкурентам. Однако хорошие устройства у китайцев все-таки есть. Чтобы в этом убедиться, взгляните на лучшие смартфоны Xiaomi 2024 года, оправдывающие каждую вложенную копейку.

Читать далее