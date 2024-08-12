Когда выйдет HyperOS 2.0, и что нового будет в свежей оболочке Xiaomi

На сегодняшний день почти все совместимые устройства Xiaomi, Redmi и POCO получили обновление HyperOS, которое познакомило пользователей с ребрендингом MIUI и массой полезных функций, включая взаимосвязанность Xiaomi. Время идет, и не за горами дата выхода HyperOS 2.0. Свежая оболочка появится в течение ближайших месяцев, предложив несколько очень интересных функций. Что нового в HyperOS 2.0, когда выйдет прошивка, и кто ее получит — отвечаем на эти и другие вопросы.

Что нового в HyperOS 2.0

Прошивка HyperOS 2.0 будет базироваться на операционной системе Android 15, поэтому львиную долю функций разработчики почерпнут именно из нее. Подробно о нововведениях Android 15 мы рассказывали в отдельном материале, а сейчас кратко перечислим наиболее интересные фишки:

архивация приложений на телефоне для экономии места;

вывод звука на несколько подключенных Bluetooth-устройств одновременно;

поддержка 120 FPS в играх на системном уровне;

функция автоматической блокировки смартфона в случае кражи, а также удаленная блокировка, если устройство не в сети;

личное пространство на системном уровне (аналог второго пространства Xiaomi);

просмотр состояния аккумулятора;

возможность полностью заменить Google Ассистента на другого голосового помощника и многое другое.

Это функциональная база HyperOS 2.0, которая будет дополнена уникальными фишками Xiaomi. Во-первых, вы заметите небольшое изменение внешнего вида прошивки. Так, появится сегментирование настроек. В HyperOS они отделяются широкой полосой.

Наиболее интересной функцией HyperOS 2.0, просочившейся в паблик, представляется детектор скрытых камер. Судя по утекшему в сеть скриншоту, Xiaomi научатся определять жучки, подключенные к Wi-Fi. Приложения для поиска скрытых камер существуют не первый год, однако в большинстве своем они предоставляют свои возможности на платной осное. В случае с HyperOS 2.0 все должно быть реализовано на системном уровне, а значит предоставляться бесплатно.

Менее заметное нововведение HyperOS 2.0 — увеличение количества расширяемой оперативной памяти. Теперь в максимуме оно будет составлять 16 ГБ. Однако не стоит обольщаться. Во-первых, как мы уже доказали, расширение ОЗУ не ускоряет смартфон и не позволяет держать в фоне больше приложений. Во-вторых, увеличение файла подкачки может быть связано с объемом накопителя, а потому 16 ГБ окажутся доступны только в топовых конфигурациях флагманов.

Последнее утекшее в сеть нововведение — отключение редактора экрана блокировки Xiaomi, появившегося в первой версии HyperOS. Сейчас его нельзя убрать, из-за чего пользователи регулярно жалуются на случайное появление редактора. После выхода HyperOS 2.0 проблема должна решиться.

Кроме того, информаторы приводят банальные сведения о том, что улучшится оптимизация HyperOS 2.0, и смартфоны будут работать еще быстрее. Все это мы слышим на протяжении последних нескольких нет. Впрочем, это далеко не все нововведения прошивки, а с точным списком функций мы сможем познакомиться только после релиза HyperOS 2.0.

Дата выхода HyperOS 2.0

Если не произойдет форс-мажор, HyperOS 2.0 выйдет в октябре-ноябре 2024 года. Релиз состоится вместе с анонсом смартфонов Xiaomi 15 в Китае. Именно тогда мы получим полную информацию относительно новой прошивки.

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Стоит заметить, что в данном случае речь идет о китайской оболочке. Глобальная версия HyperOS 2.0 появится в начале 2025 года и начнет распространяться постепенно. Одни устройства получат обновление в январе-феврале, а другим придется ждать до лета, если не осени 2025 года.

Какие телефоны получат HyperOS 2.0

Предварительный список устройств с HyperOS 2.0 насчитывает свыше сотни разных моделей. По неподтвержденной информации, обновление точно получат:

серия Xiaomi 12/13/14;

серия Xiaomi 12T/13T/14T;

серия Redmi Note 12/13;

POCO M5/M6;

серия POCO X4/X5/X6;

серия POCO F4/F5/F6.

Также на новой прошивке в конечном итоге будут базироваться планшеты Xiaomi Pad 5/6, Redmi Pad и POCO Pad. Полный список устройств, которые получат HyperOS 2.0, ищите в отдельном материале.

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При этом помните, что перечень не является официальным. В него также попадут еще неанонсированные модели, а некоторые покинут список и не смогут рассчитывать на обновление HyperOS 2.0.