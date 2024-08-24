Вся правда об Android-смартфонах без Google

У каждого пользователя смартфона часто возникают вопросы. Особенно, если это смартфоны на Android и человек только начал им пользоваться. Иногда поводом для таких вопросов являются новостной поток, наталкивающий на размышления. И в последнее время все чаще меня спрашивают, а можно ли пользоваться Android-смартфоном без сервисов Google? Ответ не однозначный, но сейчас вместе мы попробуем в этом разобраться. Это интересно и познавательно.

Можно ли пользоваться смартфоном без Google

Я сам часто задаюсь вопросом о том, насколько смартфон будет полноценным без Google. Особенно, когда включаю какой-то новый или просто тестовый аппарат и отвечаю на огромное количество вопросов, касающихся учетной записи, хотя в начале можно просто попросить отстать от тебя и не лезть в эти дебри. И ведь второй способ активации кажется куда более интересным и предпочтительным.

Просьбу войти в аккаунт вам выдаст любой смартфон. Например, iPhone или Google Pixel. Но там мы имеем дело с производителем, который просит войти в его же учетку. А если вы покупаете Samsung или Oppo, то они кроме своей учетки просят еще и Google.

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Когда лучше отказаться от Google

Хорошая новость заключается в том, что вас не заставляют этого делать. Но, возможно, вы все равно захотите этого. Я люблю давать краткий ответ в начале статьи для тех, кому нужна быстрая информация, поэтому, как уже говорилось выше, вам не нужно входить в аккаунт Google, чтобы пользоваться телефоном Android. Однако не все будет работать так, как ожидается, включая некоторые действительно важные функции.

Любое приложение или сервис от Google, конечно же, не будет работать должным образом без доступа к соответствующей учетной записи. Chrome, например, будет прекрасно просматривать веб-страницы, но у вас не будет никаких инструментов синхронизации для доступа к сохраненным закладкам или к различным устройствам.

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Какие сервисы не будут работать на смартфоне

Другие приложения, такие как Google Календарь или Контакты, вообще не будут работать, поскольку они зависят от информации, хранящейся в облаке под учетной записью Google. Самая важная функция, которая будет работать некорректно, — это инструмент, используемый для поиска потерянного телефона. Для его работы необходимо войти в ту же учетную запись, которая используется на телефоне, чтобы «доказать», что вы являетесь его владельцем. Без этого вы не сможете найти или, что более важно, заблокировать и стереть потерянный или украденный телефон. А после потери вносить данные будет поздно. Это надо сделать пока он у вас в руках.

То же самое относится и к приложениям сторонних производителей, включая Samsung. Для их правильного использования необходима учетная запись Samsung, так же как и учетная запись Microsoft или Apple для использования их сервисов.

Хорошая новость заключается в том, что основные функции будут работать просто отлично. Вы можете использовать телефон для звонков и отправки текстовых сообщений, устанавливать и использовать приложения, если они не нуждаются в базовых сервисах Google, и миллионы людей пользуются такими телефонами каждый день.

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Стоит ли отказаться от Google

Большинству людей я бы не рекомендовал этого делать. Я могу понять, если вы не хотите делиться своей личной жизнью с безликой гигантской технологической компанией, но преимуществ будет все же больше, чем потенциальных рисков. Хотя, я долгое время пользуюсь Huawei и прекрасно чувствую себя вне Google. Но доступ к ее сервисам у меня есть.

В крайнем случае, можно создать отдельную учетную запись Google для некоторых функций, если вы хотите, чтобы Google не могла вас идентифицировать. Дальше решать вам, но для себя я не вижу ничего плохого в использовании учеток, хотя каждый раз говорю, что жить можно и без них.

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