Как сделать лучший смартфон через конструктор Xiaomi. Такой есть только в России

Сегодня в магазинах электроники представлен настолько широкий ассортимент устройств, что порой даже не знаешь, какой телефон лучше купить. Можно убить несколько дней на сравнение всех моделей, вышедших за прошедший год, а можно — попробовать сделать смартфон самому. С этой целью российское подразделение компании Xiaomi на днях представило интересный онлайн-конструктор Dreams 2.0, позволяющий слепить идеальный аппарат из того, что есть. Давайте разберемся, кому пригодится такой инструмент, как он работает и можно ли с его помощью найти лучший смартфон Xiaomi.

Как сделать смартфон самому

Цифра 2 в названии как бы намекает, что это не первая версия конструктора. В 2020 году на сайте midreams.ru уже был представлен похожий инструмент. Ресурс работает до сих пор, однако он сильно уступает новому конструктору Xiaomi как с точки зрения оформления, так и с точки зрения актуальности предлагаемых комплектующих. Поэтому мы будем говорить именно о Xiaomi Dreams 2.0.

Собрать смартфон Xiaomi самому

Чтобы сделать свой смартфон, нужно посетить сайт конструктора и нажать кнопку «Начать». Также предлагается авторизоваться в Mi Аккаунте для сохранения получившихся девайсов. После этого можно переходить к сборке своего чуда техники.

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Какой экран телефона лучше

Сборка смартфона состоит из нескольких этапов от выбора технологии экрана до его дизайна и сопровождается 3D-моделью, которую можно вращать. Первым делом нужно открыть вкладку «Экран» и выбрать необходимые характеристики панели. Почему-то Xiaomi блокирует выбор некоторых характеристик, предлагая выиграть их. Не понятно, что они имеют в виду под словом «выиграть», так как никакой информации об этом нет даже в пресс-релизе, размещенном на сайте Xiaomi Community.

Здесь же представлено краткое описание параметров, а еще есть кнопка «Сравнить», при помощи которой вы, в частности, сможете наглядно увидеть разницу между 60 и 120 Гц. Мой идеальный экран плоский, выполнен по технологии AMOLED, обладает частотой обновления 120 Гц (прямо как смартфон Redmi Note 10 Pro) и поддерживает все необходимые сертификации от HDR10+ до Dolby Vision.

Сравнение процессоров телефонов

Как только вы выберете все необходимые характеристики экрана, жмите кнопку «Применить» и переходите к следующему этапу, где предлагается выбрать процессор для телефона. И, хотя здесь всего один пункт, именно эта часть сборки кажется наиболее интересной.

Если нажать кнопку «Сравнить», можно сопоставить производительность тех или иных чипсетов в неназванной игре. Вы увидите частоту кадров, которую обеспечивает железо. Чем выше это значение, тем лучше.

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Поскольку среди предлагаемых чипсетов самым мощным является Snapdragon 8 Gen 1, подверженный нагреву и троттлингу, я решил остановиться на Snapdragon 778G — оптимальном процессоре, с которым мне довелось познакомиться еще в телефоне Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Камера для смартфона

После выбора процессора конструктор предлагает определиться с количеством памяти, емкостью аккумулятора и особенностями аудио. Следующий интересный этап — выбор камеры. К сожалению, сервис не позволяет ознакомиться с подробными характеристиками и конкретными сенсорами, ограничивая наш выбор лишь разрешением. Зато во вкладке «Сравнить» можно ощутить всю разницу между камерой 12 и 108 Мп.

Также никак не обойтись без выбора вспомогательного объектива: сверхширик, макро или портретный модуль. По умолчанию доступен только последний, поэтому мне пришлось его поставить, завершив создание идеального смартфона выбором материала корпуса и цвета.

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Самый лучший смартфон Xiaomi

Как только вы определитесь со всеми характеристиками, на экране появятся подробные спецификации смартфона. Далее остается нажать кнопку «Запустить сборку смартфона», чтобы ознакомиться с результатом.

Сайт Xiaomi Dreams 2.0 дает краткое описание вашего шедевра, а также сообщает его примерную цену. Интересно выглядит диаграмма со стоимостью отдельных компонентов устройства, а внизу отображается список смартфонов с похожими характеристиками. Мой предсказуемо оказался братом Xiaomi 12 Lite.

Подобный конструктор однозначно пригодится тем, кто не понимает, чем AMOLED отличается от IPS и почему камера с высоким разрешением фотографирует лучше 2-мегапиксельной затычки. Ведь Xiaomi Dreams 2.0 не просто является инструментом для сборки чуда-смартфона, но и представляет из себя интерактивную энциклопедию для знакомства с базовыми характеристиками, что в конечном итоге повышает грамотность пользователя и помогает ему определиться с выбором устройства.

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В то же время конструктор Xiaomi, несмотря на крутую визуальную составляющую, имеет множество недостатков. Выбор компонентов ограничен, нельзя отказаться, например, от вспомогательной камеры, а интерфейс сайта порой сильно лагает из-за ресурсоемких 3D-моделей. Попробовать конструктор, конечно, стоит. Но не факт, что он оправдает ваши ожидания.