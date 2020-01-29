Смартфоны Xiaomi в России и в особенности среди наших читателей достаточно популярны. А популярны они за счет своей низкой стоимости, но, вероятно, не самого лучшего звука. Телефоны компании не могут предложить качественное звучание меломанам. И это касается, по крайней мере, качества звука динамика. Однако в этот раз мы затронем другую тему — звук в наушниках. Это важный параметр, но не все знают, что смартфоны Xiaomi имеют встроенную функциональность, связанную с настройкой звука в наушниках.

К слову о качестве звука динамика, не так давно мы опубликовали материал, в котором рассказали, как увеличить громкость динамика устройства. Данное решение было представлено самой Google, поэтому сомневаться в качестве не стоит.

Чтобы настроить звук, необходимо перейти в настройки. Далее переходим в раздел «Звук и вибрация» и листаем в самый низ. Находим пункт «Наушники». Это основной раздел настройки звука. Первый пункт «Функции кнопок» позволяет использовать клавиши громкости для переключения треков.

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Чуть ниже располагается калибровка кнопок, она позволяет смартфону распознать правильные кнопки в случае, если они отвечают не за нужные пользователю действия. При подключении наушников у пользователя появится возможность активировать улучшение звука Mi. При активации данной функции и выборе типа наушников можно будет также перейти в раздел эквалайзера.

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В эквалайзере вы сможете настроить интересующие вас частоты, а также задать пресеты из выпадающего списка. Выбор наушников из списка крайне индивидуален, потому что во многих случаях звук может быть даже хуже, чем стандартный без функции улучшения звука Mi, поэтому будьте внимательны и тонко подойдите к вопросу выбора наушников и пресета эквалайзера. Давайте обсудим улучшение звука на смартфонах Xiaomi в Телеграм.

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Если вам недостаточно стандартных возможностей MIUI, можно прибегнуть к использованию сторонних приложений. Например, многим будет полезно приложение Flat Equalizer — Bass Booster & Volume Booster. Оно отлично впишется в минималистичный стиль оболочки MIUI от Xiaomi, кроме того, оно имеет функции увеличения басов и громкости динамика. В отличие от стандартной функциональности оболочки китайцев, Flat Equalizer — Bass Booster & Volume Booster предлагает возможность нормальной работы и без наушников. Таким образом, можно усилить громкость даже на динамике, подключенном по Bluetooth. Процесс усиления, вероятно, происходит программно на стороне смартфона. Кроме того, приложение поддерживает темную тему.

На мой взгляд, стандартной функции улучшения звука Xiaomi не хватает поддержки большего числа наушников. В списке нет новых наушников компании, а, по моим ощущениям, он не обновлялся уже очень давно.

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Ранее мы писали о том, какой смартфон Xiaomi мог стать конкурентом iPhone 9, но не стал им. Интересной для многих станет новость о том, что Xiaomi под видом флагмана хочет продать бюджетку. Если вы хотите приобрести смартфон компании, не торопитесь, ведь Xiaomi уже готовится к сценарию, при котором её могут отрезать от сервисов Google. А не так давно Xiaomi, Oppo и Vivo представили аналог AirDrop. Многим также будет полезно узнать, как отключить звук поворотом экрана устройства, и в этом случае у нас есть решение.