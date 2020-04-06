Так уж получилось, что в прошлом году я считал, что выезжающая камера — это будущее смартфонов. Я верил в эту технологию и мне хотелось пользоваться такими смартфонами. Теперь я готов признать, что я ошибался. Мне по-прежнему хочется ими пользоваться, но учитывая открывшиеся обстоятельства, я готов отказаться от таких устройств. При этом, мне кажется, что производителям тоже пришлось как-то очень быстро передумать. Особенно хорошо это заметно на примере OnePlus и OPPO. Вторые вообще были идейными вдохновителями камер с моторчиком. Но что изменилось и почему все передумали, и я в том числе?

Первый смартфон с выезжающей камерой

Первым смартфоном с выезжающей камерой был VIVO Nex A, который многих удивил своим выходом. Конечно, за исключением тех, кто был подогрет слухами о скором выходе такого смартфона и просто ждал его.

За некоторое время до этого появились слайдеры, которые открывались руками, и моторизированный OPPO FIND X. Последний был больше концептом, который стоил просто немерено и мало кого заинтересовал. Позже был и OPPO Reno, в котором компания применила альтернативный подход. Камера выезжала из корпуса, но в виде распашного элемента.

Мне такое положение дел нравилось и я считал, что те, кому не нужна фронталка, получат безрамочный экран, а любители селфи — надежный (по заверениям производителей) механизм выезжающей камеры. Больше всего я радовался тому, что отказались от ужасного отверстия в экране, которое, как мне казалось, портило все впечатление от смартфона. Мне вообще не хотелось такими смартфонами пользоваться.

Основными вдохновителями механизированных камер были компании группы BBK — OPPO, VIVO, OnePlus. Был еще вариант от Huawei, но он прошел как-то незаметно. Теперь идея загнулась и все ее последователи перестали выпускать модели с выезжающей камерой.

Влияние выезжающих камер на сети пятого поколения

Неладное мы заподозрили еще давно, но окончательным подтверждением отказа производителей от выезжающих камер стал выход OPPO FIND X 2 и OPPO Reno 3. Линейки, которые имели выезжающие камеры, лишились их. Как говорится, R.I.P.

Причина такого отказа до неприличия проста. В современных 5G-смартфонах должен быть установлен процессор с дополнительным модемом, который занимает место. Занимала место и выезжающая камера. Теперь ее убрали и свободного объема в смартфонах должно хватить не только для размещения этого модема, но и для установки более емкого аккумулятора. Он очень пригодится, так как при работе в сетях пятого поколения смартфоны будут тратить больше энергии. По крайней мере, в первое время.

Чтобы сети пятого поколения развивались, производители должны предлагать смартфоны с поддержкой этой технологии. Чем больше их будет, тем активнее операторы начнут модернизировать сети. Все оборудование давно существует, вопрос только в целесообразности модернизации (читай расходов) для операторов связи.

Получается, выезжающие камеры самым прямым образом тормозят развитие сетей пятого поколения.

Надежность смартфонов с выезжающей камерой

Второй причиной является надежность конструкции выезжающей камеры. Как бы сладко нам не пели, что механизм тестировался на 300 000 циклов работы, все равно с трудом верится, что он проявил себя, как очень надежный. Если бы с ним не было никаких проблем, производители не поджимали бы хвосты и не переставали бы выпускать ”революционные” смартфоны. Даже в случае ухода некоторых, остальные бы все равно остались.

Больше всего вопросов в отношении надежности у меня было не к самому моторчику, а к шлейфу, который соединяет камеру с процессором и платой. Он слишком тонкий и его можно легко повредить. Производители не распространяются на эту тему, но есть ощущение, что было очень много жалоб на этот механизм. В результате это стало для них лишним поводом отказаться от проблемного узла.

Это будет сложно, но чем производители смартфонов будут привлекать покупателя в 2K20

В итоге, что и требовалось доказать. Самым надежным является классический моноблок без движущихся частей. Хотя, может стоит посмотреть на складные смартфоны?

Удобен ли складной смартфон

Так, как все идет в сторону увеличения полезной площади экрана и подгонки его под правильную форму без вырезов и ”дырок”, появление складных смартфонов могло стать панацеей. Особенно таких, как Samsung Galaxy Z Flip и Motorola Razr 2020. Но и тут не срослось. Производители с завидным постоянством продолжают лажать налево и направо. Одна складка на экране чего стоит. Пока технология сырая и говорить о ее скором массовом распространении не приходится.

Получается, можно сказать, что складной смартфон может и удобен, но он точно еще не скоро полюбится массовой публике. Пока минусов больше, чем плюсов. Впрочем, я уже рассказывали о тех, и о других.

По складным смартфонам мое мнение сформировалось давно. Оно заключается в том, что их время еще придет и они действительно станут перспективными. Особенно, после того, как они подешевеют. Представитель Huawei даже называл сроки, когда это произойдет.

Не проходите мимо нас на Google News. Там узнаете все самое интересное из мира Android.

По смартфонам с выезжающей камерой я готов признать, что был неправ. Технология обречена и, скорее всего, мы больше не увидим ничего подобного. По крайней мере, в массовом порядке. Не знаю, как к этому относитесь вы, а мне жалко лишаться полностью безрамочного экрана.

Может производители знают больше, чем мы, и готовятся к выходу смартфонов с камерой под экраном? Исключать это нельзя, тем более по рассказам коллег, они уже смогли посмотреть на действующий прототип на заводе одного из вендоров.

А вы что думаете по этому поводу? Жалко вам закапывать идею выезжающих камер? И что вы думаете по поводу причины отказа от них? Это высвобождение места под 5G или просто факап с надежностью? Пишите в комментариях и в нашем Telegram-чате.