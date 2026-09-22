После презентации vivo X500, о которой мы рассказывали в отдельном материале, OPPO анонсировала линейку своих флагманов Find X10. Три смартфона, три разных позиционирования, и в каждом есть что-то интересное — но и поводов для скептицизма хватает. Разбираю все три модели честно, чтобы каждый смог выбрать флагман по душе.

Клон прошлогодней модели с ценой выше

Начнём с самой странной модели в линейке. OPPO Find X10 E на поверку оказался практически полным клоном Find X9s — упрощённой версии Find X9, которую OPPO выпустила для глобального рынка в прошлом году. Что изменилось: вернули беспроводную зарядку и обновили Bluetooth до версии 6.2. Что осталось: тот же корпус, та же камерная система с тройной 50 МП системой Hasselblad, та же батарея 7025 мАч. Процессор — Dimensity 9500s, это разогнанный Dimensity 9400 двухлетней давности.

К слову, такой же процессор установлен в POCO X8 Pro Max, доступном на AliExpress менее чем за 40 тысяч рублей. Новый OPPO существенно дороже.

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Цена: от 4999 юаней за версию 12/256 ГБ — примерно 63 000 рублей. Год назад более навороченный Find X9 стоил дешевле. OPPO добавила беспроводную зарядку и Bluetooth 6.2 — и попросила за это больше денег. Правда, из-за кризиса памяти прошлогодний смартфон тоже успел подорожать.

OPPO Find X10 — флагман с новым чипом и батареей

Find X10 — другое дело. Здесь есть реальные улучшения относительно предшественника:

Процессор : Dimensity 9600M — это тот же чип, что стоит в vivo X500, вышедшем вчера. По сути разогнанный Dimensity 9500, 3 нм. Реальный прирост производительности относительно Find X9 Pro есть, но не революционный.

: Dimensity 9600M — это тот же чип, что стоит в vivo X500, вышедшем вчера. По сути разогнанный Dimensity 9500, 3 нм. Реальный прирост производительности относительно Find X9 Pro есть, но не революционный. Экран : 6.59 дюйма, LTPO OLED Tianma N1 нового поколения, 144 Гц вместо 120 Гц у предшественника. Это первый смартфон с панелью Tianma N1 — OPPO делает на неё ставку в плане точности цветопередачи.

: 6.59 дюйма, LTPO OLED Tianma N1 нового поколения, 144 Гц вместо 120 Гц у предшественника. Это первый смартфон с панелью Tianma N1 — OPPO делает на неё ставку в плане точности цветопередачи. Камеры : тройная система Hasselblad с двумя 200 МП сенсорами — основная и перископный телевик 2.8x. Плюс ультраширик 50 МП и спектральный сенсор цветокоррекции Danxia 2. Видео: 8K при 30 fps и 4K при 120 fps.

: тройная система Hasselblad с двумя 200 МП сенсорами — основная и перископный телевик 2.8x. Плюс ультраширик 50 МП и спектральный сенсор цветокоррекции Danxia 2. Видео: 8K при 30 fps и 4K при 120 fps. Батарея: 8000 мАч — против 7025 мАч у Find X9 Pro. Прирост существенный. Зарядка 80 Вт проводная и 50 Вт беспроводная.

Наконец, цена: от 5499 юаней за 12/256 ГБ — около 69 000 рублей. Топовая версия 16/1 ТБ — 94 500 рублей. Продажи в Китае с 24 сентября, глобальная версия ожидается позже.

Лучший смартфон OPPO в новой линейке

Вот где OPPO выложила все карты на стол. Find X10 Pro Max — самая амбициозная модель в линейке, и главный козырь — фотовозможности. Пять камер суммарным разрешением 653 МП:

основная 200 МП , сенсор 1/1.3 дюйма, f/1.5, OIS класса CIPA 6.5;

, сенсор 1/1.3 дюйма, f/1.5, OIS класса CIPA 6.5; ультраширик 200 МП , сенсор 1/1.56 дюйма, f/2.2, автофокус;

, сенсор 1/1.56 дюйма, f/2.2, автофокус; перископ 200 МП , 3x зум, сенсор 1/1.56 дюйма, f/2.1, OIS класса CIPA 7.5;

, 3x зум, сенсор 1/1.56 дюйма, f/2.1, OIS класса CIPA 7.5; камера цветокоррекции Danxia 3 МП;

Danxia 3 МП; фронталка 50 МП с автофокусом.

Все три задних модуля снимают 8K при 30 fps и 4K при 120 fps. Насадка-телеконвертер превращает перископ в 230 мм — и при достаточном освещении позволяет кропать до эквивалента 4600 мм. Процессор: Dimensity 9600 Pro на 2 нм — свежайший чип MediaTek. Батарея 8000 мАч, зарядка 80 Вт + 50 Вт беспроводная. Экран 6.78 дюйма, 144 Гц, 2000 нит максимальной яркости.

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Цена: от 6799 юаней — около 85 000 рублей. Топ 16/1 ТБ — 113 000 рублей. И вот здесь важная оговорка. OPPO Find X9 Ultra — прошлогодний флагман, который сейчас продаётся в глобальной версии на AliExpress за 104 000 рублей.

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У него основная камера 1/1 дюйма — против 1/1.3 дюйма у Find X10 Pro Max. Разница в размере сенсора принципиальная: 1 дюйм собирает значительно больше света. Если искать лучшую камеру OPPO прямо сейчас в России — Find X9 Ultra за 104 000 рублей всё ещё интереснее Find X10 Pro Max.

Итог: что из этого интересно для России

Find X10 E — самый спорный вариант, но его можно купить, если хочется больше обновлений системы и косметических изменений на фоне прошлогоднего Find X9s по сниженной цене. Find X10 — интересный вариант, если нравится экосистема OPPO/Hasselblad и хочется 8K-видео. Конкурирует напрямую с vivo X500 на том же процессоре, немного дороже, с другим набором акцентов.

Find X10 Pro Max — впечатляющая камерная система, новейший 2-нм чип, но в Россию пока не пришёл. Когда придёт — на AliExpress его цена будет конкурировать с Find X9 Ultra, который уже доступен за 104 тысячи рублей с более крупным сенсором основной камеры. Актуальные новости о новинках OPPO публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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