Складные смартфоны могли стать трендом этого года, но пока получается не очень. В свое время они всех удивили, но разочарование пришло так же быстро после того, как на экране первого подобного устройства все разглядели складку. Это действительно отталкивает, но у нас есть надежда, что это рано или поздно исправится. Тем не менее пока я не готов покупать складной смартфон и не планирую это делать. У меня на это есть несколько причин, которые не сводятся только к этой самой складке. Возможно, со временем я передумаю, но пока я отношусь к тем, кто колеблется, и вот мои несколько причин, почему я пока не хочу покупать складной смартфон.

Самым главным, что есть в складных смартфонах, является то, что они смогли немного встряхнуть всю индустрию и заставить производителей придумывать что-то интересное. Многие начали соревноваться на этом поле и получилось в целом забавно. Один факап Motorola чего стоит.

Если вы пользуетесь складным смартфоном, возможно, вы не согласитесь с мнением, приведенным мной в этой статье, но я не могу не высказаться, тем более, что разговоры об этом начинаются все чаще.

Почему складные смартфоны стоят дорого

С этим точно никто не будет спорить. Складные смартфоны стоят очень дорого! Даже Galaxy Z Flip стоит 1 399 долларов. При этом обладает очень средними спеками. Это очень много, даже учитывая, что мы давно уже живем в то время, когда смартфон из категории ”1 000+ долларов” перестал вызывать удивление. Это раньше цена была поводом полгода после выхода устройства критиковать его в Сети. Сейчас это больше способ показать, что этот производитель тоже может быть в топовом сегменте.

Цены же остальных складных смартфонов, как минимум, не ниже. Например, Galaxy Fold стоит 1 980 долларов, Huawei Mate Xs — 2 499 долларов, а провальная Motorola RAZR — 1 499 долларов.

Цена складных смартфонов кажется неоправданно высокой

На фоне этого хочется крепко задуматься по над покупкой таких устройств. Думаю, что большая часть рассуждений приведет к отказу от покупки. За цену Galaxy Z Flip и Motorola RAZR можно купить топовый iPhone 11 Pro Max или Samsung Galaxy S20 Ultra. Я даже не говорю о более простых комплектациях этих смартфонав. И уж тем более о более доступных моделях, вроде топовых OnePlus. В них все будет лучше. Они просто не будут удивлять других. Но долго ли с этим будут справляться складные смартфоны?

Экран складного смартфона очень хрупкий

Мы привыкли к тому, что смартфоны с каждым годом становятся все более прочными. Они обзаводятся новыми поколениями стекла, металлическими рамками и прочими типами защиты. По крайней мере, поцарапать экран современного флагмана достаточно сложно. Его можно разбить, но не поцарапать.

Складные смартфоны словно сделали шаг назад и вернули нас во времена, когда смартфон действительно легко было повредить. Это касается шарнира, который можно сломать, уронив устройство или сильно согнув его. Вторым элементом, за который стоит переживать, является экран.

Для того, чтобы он мог сгибаться, его надо было сделать мягким. В итоге, его прочность такая, что его можно поцарапать ногтем. И это не предположение, а реальные результаты проверки прочности.

Как-либо защитить его не получится, так как экран должен свободно сгибаться и нет защитных стекол или пленок, которые могут защитить его. Точнее есть, но эту пенку нельзя отрывать, иначе все вообще перестанет работать. Случаи уже были.

Даже если не пользоваться острыми предметами и сдувать пылинки со смартфона, он все равно повредится. Произойдет это в месте сгиба. Я даже не говорю о складке. Просто покрытие в этом месте со временем повредится от постоянных складываний. Это надо просто принять

Почему складных смартфонов так мало?

Складных смартфонов так мало из-за того, что технология пока не стала массовой и немногие компании могут делать такие экраны. Да, у Samsung целых два таких смартфона, но выбор все равно небольшой.

Собственно отсутствие выбора лишний раз заставляет усомниться в покупке. Собравшись потратить две и более тысячи долларов, ты даже не можешь выбрать между несколькими вариантами. Их всего четыре и на один из них просто без слез не взглянешь. Я опять про Motorola.

Даже имея желание потратить овермного денег на смартфон, на выбор будут только - Galaxy Z Flip, Galaxy Fold, Motorola RAZR и Mate XS. Кушайте, не обляпайтесь

Для сравнения, даже среди обычных смартфонов можно с ходу назвать 7-8 устройств в топовой категории, которые выпускаются в огромном количестве вариантов и комплектаций. У складных смартфонов такого нет.

Многие, включая Nokia, заявляли о своем желании сделать складной смартфон, но пока таких устройств от них нет. И едва ли они появятся раньше, чем через год-два.

Как выбрать складной смартфон

А никак… Просто ориентируйтесь на красивые ролики с сайтов производителей и из нескольких обзоров, которые тоже мало информативны.

Конечно, есть шоурумы и некоторые смартфоны можно прийти и потрогать, но их настолько мало, что надо еще побегать, чтобы найти то, что тебе нужно. Даже те магазины, в которых они выставлены, часто прячут их под стекло, и ознакомиться со смартфонами можно только визуально через стекло.

Даже если вы нашли, где посмотреть, скажем, Galaxy Fold, то вы совершенно точно не сможете сравнить его с Huawei Mate Xs. Они просто не окажутся ”под одной крышей”. Серые продавцы, у которых оба аппарата могут быть в наличии, едва ли дадут вам их распаковать, а производители не отдают их в салоны связи и магазины электроники.

Почему складные смартфоны хуже обычных

Опустим на время техническое отставание раскладушек от моноблоков. Хоть их характеристики и соответствуют моноблокам примерно за 500-600 долларов, сейчас не об этом. В конце концов много инженеров работали над этими устройствами, в разработку было вложено много денег, которые надо отбивать.

Долговечность складных смартфонов

Сейчас речь о том, что раскладушки менее долговечны и сильно теряют в цене. Их долговечность сильно снижается из-за подвижных частей. Даже если вас не смущает складка, все равно шарнир со временем разболтается. Платам внутри ничего не будет, но если устройство перестанет открываться или отключится половина экрана, вы им дальше просто не сможете пользоваться. Из-за этого и цена на них будет падать очень сильно.

Вы знали, что сами убиваете своим смартфоны? Вот список список того, что вы делает не так.

Сомневаюсь, что через пару лет Galaxy Fold можно будет продать дороже 300-400 долларов. Складной механизм это риск, а железо в смартфоне и сейчас так себе. Через пару лет оно вообще станет архаичным.

Защита складного смартфона от воды

Я уже не раз говорил, что плавать со смартфоном не стоит, так как в случае попадания воды внутрь корпуса гарантия не него не распространяется. Вообще, есть несколько наших привычек, которые убивают наши же смартфоны. Тем не менее на всякий случай ее все равно иметь приятно. В складных устройствах о защите от воды нет и речи. Малейшая лужа его скорее всего просто убьет.

Аксессуары для складных смартфонов

Для складных смартфонов сейчас почти нет аксессуаров. Есть только то, что предлагают сами производители, но стоит это все слишком дорого и поэтому не очень доступно. Возможно, на фоне стоимости смартфона сумма покажется небольшой, но реально она очень приличная.

Ремонт складного смартфона

Этим стоило завершить рассказ о минусах складных смартфонов. Даже если вас не отпугнет все, что было перечислено выше, и вы готовы платить много, получать мало, не иметь возможности купить новый чехол и не боитесь попадания воды, вы все равно не застрахованы от поломок.

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Если это произойдет пока смартфон на гарантии и случай будет гарантийным, все не так плохо. Но если ремонт нужно будет сделать за свой счет, вот это будет беда. Что-то вообще нельзя отремонтировать, а что-то будет стоить, как новый топовый флагман. Вот и все.

Для кого делают складные смартфоны

При всем сказанном выше есть еще один фактор, который мешает распространению складных смартфонов. По своей уникальности он сделан для гиков, но как раз гики все о нем знают и не захотят его покупать. Тем, для кого 2 500 долларов за средство связи не деньги, плевать на такой форм-фактор. Им нужен надежный смартфон. Они выберут iPhone или Galaxy S/Note.

Конечно, у складных смартфонов есть и плюсы, но пока мы говорим о минусах, потому что они более явные. Что вы думаете по этому поводу. Отбил ли мой рассказ у кого-то желание купить складной смартфон? Или его и так не было? Как обычно, ответы принимаются в комментариях и в нашем Telegram-чате.