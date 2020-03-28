Не так давно я писал статью о том, почему я не хочу покупать складной смартфон. В ней я высказал все свои сомнения по этому поводу. Сразу после выхода статьи мы с коллегами начали обсуждать ее содержание. В целом все были согласны со всем сказанным, но некоторое время мы все равно поспорили. Особенно с Иваном Кузнецовым и Александром Богдановым. Они просто не знали, что моей целью не было раскритиковать складные устройства как класс. Насчет плюсов технологии я хотел высказаться отдельно, чтобы не смешивать все в одну кучу. Тем более, что-то является как плюсом, так и минусом. Теперь, когда споры поутихли, я готов спокойно рассказать, почему ваш следующий смартфон должен быть складным.

Предыдущую статью вы тоже можете найти на нашем сайте и ознакомиться с приведенными в ней минусами. Коротко скажу, что основные из них связаны с особенностями технологии и малым распространением.

Плюсы складных смартфонов

Тем не менее, в очередной раз я хочу отдать должное производителям, которые нашли в себе смелость попробовать что-то новое. И то, что такие смартфоны появились, уже как минимум вызывает интерес. Их хочется потрогать и это уже прорыв на фоне того, что было в последние 10 лет.

Размер экрана складного смартфона

Главным преимуществом складного смартфона, является размер экрана. Одни смартфоны сейчас очень маленькие, но раскладываются в обычный формат (Galaxy Z Flip, Motorola RAZR). Другие, наоборот, в сложенном состоянии как обычные смартфоны, но стоит их разложить и они превращаются почти в планшет. К ним относятся Huawei Mate Xs и Samsung Galaxy Fold.

Это только начало. В этом году мы увидим много складных смартфонов. Galaxy Fold 2 будет!

Больше интереса у меня вызывает вторая категория, так как она дает большой экран. На нем не будет удобно смотреть фильмы из-за квадратной формы самого экрана, но все остальное для него отлично подойдет. Можно даже открывать два приложения и полноценно с ними работать. На классическом экране смартфона это то еще развлечение.

В Galaxy Z Flip экран не такой большой, но благодаря форме корпуса его можно куда-то поставить для съемки фото или видео. Так себе плюс, но даже Samsung сама об этом говорила.

Габариты складных смартфонов

Второй плюс постепенно выходит из первого. Когда мы покупаем смартфон, мы хотим большой экран, но не хотим оттягивать карман ”лопатой”. Только складной смартфон позволит совместить компактный размер с большим экраном. Пусть устройство будет чуть толще моноблочного аналога, но за это будет выгодным компромиссом между удобством ношения и использования.

По этому показателю со складными смартфонами едва ли что-то сможет сравниться. Учитывая, что они тоже будут становиться все тоньше, их перспективы становятся более радужными. Рано или поздно они могут заменить привычные нам сегодня устройства.

Удобно ли фотографировать на складной смартфон

Помню, как долго на презентации ASUS Zenfone 6 рассказывали о том, что разворачивающаяся камера это очень хорошо. Так вы можете сделать селфи на основной модуль, а не на урезанный фронтальный. Так качество будет существенно лучше. Аналогичную картину мы видим и в случае со складными смартфонами.

Например, сложив Galaxy Z Flip или Huawei Mate Xs, можно снимать на основную камеру и получать красивые снимки. Вы даже сможете использовать все камеры, а не только один модуль. Контролировать процесс можно на внешнем экране, который будет обращен к вам.

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Сколько стоит складной смартфон

В прошлой статье я говорил о том, что складные смартфоны стоят очень дорого, при том, что по характеристикам они уступают классическим флагманам. Например, Galaxy Z Flip по железу является почти Galaxy S10e. Зато в будущем такие универсальные гаджеты смогут заставить вас отказаться от покупки связки смартфон-планшет. Таким образом вы сэкономите на втором устройстве. Так разница в цене станет существенно меньше.

Складной смартфон стоит дорого. Но учитывая сложность технологии, цену можно попробовать оправдать.

Как сделать смартфон приметным

Как не крути, складной смартфон все еще диковинка. Если вы будете идти по улице и ”ломать” смартфон пополам, это точно привлечет внимание. Если вы хотите купить то, что выделит вас в толпе, лучше складного смартфона вы точно ничего не найдете.

Готов ли я купить складной смартфон сейчас

Пока я точно не готов покупать складной смартфон. Они мне интересны, как тип устройств, но переходить на такое устройство полностью я пока не готов. В свое время на MWC 2019 я попал в число журналистов, которым разрешили первыми потрогать Huawei Mate X. Скажу честно, мне было страшно это делать. Просто гнуть смартфон очень странное ощущение.

Напишите в комментариях или в нашем Telegram-чате, что вы думаете о надежности складного механизма.

Чем-то оно похоже на то, когда переламываешь светящиеся неоновые трубочки. Легкий хруст и упругость, которая его сопровождает, это испытание не для слабонервных. Конечно, со временем привыкнешь, но, как мне кажется, будешь еще долго не верить в прочность этой конструкции.

Надо понимать, что складные экраны разрабатывались много лет, но вышли на широкий рынок меньше года назад. А ведь мы уже имеем 4 модели в свободной продаже. Это говорит о том, что технология будет развиваться дальше и со временем у ”раскладушек” есть все шансы стать главными смартфонами. В конце концов, в первый iPhone тоже верили не все. Посмотрим, как пойдет, но пока я бы покупать его не стал, несмотря на внутренний интерес.