Компания Samsung на конференции Unpacked 2020 представила складной смартфон Galaxy Z Flip. Мы уже делились мнением о данном устройстве. Телефон по своему форм-фактору повторяет представленный ранее Motorola Razr. И если с выходом Fold корейцы предлагали нам складной планшет, сегодня речь идет действительно о складном компактном телефоне. Во время презентации устройства компания заявила, что использует очень тонкий слой стекла, и это якобы очень крутая разработка, которая всем понравится, но не тут-то было.

Уже известный многим популярный техноблогер JerryRigEverything поделился у себя на канале видеороликом с тестированием Galaxy Z Flip на прочность. Результат многих может удивить:

С первых минут он начал тестировать экран телефона, потому что именно этот момент волновал нашего коллегу — да и нас в том числе — больше всего. Удивительно, но даже на первом этапе экран устройства не выдержал — на нём остались легкие царапины. Наш коллега заявил, что точно также ведет себя обычный пластик в Galaxy Fold и других складных устройствах. Но и это еще не всё. Блогер решил провести ногтем по экрану, и после этого на нём остались заметные глубокие царапины.

Очевидно, что Samsung всех обманула, заявив, что в Galaxy Z Flip используется тонкий слой революционного стекла. Он здесь действительно имеется, но скрыт под слоем пластика. Узнали мы об этом с помощью видеоролика еще одного пользователя YouTube, на котором он решил отсоединить пластиковую защиту от экрана, чтобы убедиться, что там нет стекла:

Каково же было его удивление, когда под пластиковой пленкой он столкнулся с тонким слоем стекла, защищающего экран. И главный вопрос в этом случае — зачем компания это сделала? Конечно, в таком случае никакого обмана нет, так как в Z Flip действительно используется очень тонкий слой стекла, но компания все равно скрывает тот факт, что стекло накрывает пластиковая пленка, которую все еще легко деформировать.

JerryRigEverything протестировал еще одну новую особенность телефона — небольшие ворсинки, защищающие шарнир от попадания пыли и песка. На практике, возможно, они и помогли, но совсем немного, потому что после песка при складывании телефон издает легкие звуки, которые обычно возникают при наличии песка и пыли между двумя металлическими объектами.

Samsung Galaxy Z Flip не получил стеклянную защиту экрана. Ну, почти

Почему обман Samsung — это плохо? Дело в том, что потребители действительно могут предположить, что в устройстве используется стекло на внешней стороне защиты дисплея, за этим может последовать небрежное отношение к экрану смартфона, постукивание по нему ногтями и другими острыми предметами, но какое будет удивление владельцев таких устройств, когда они заметят легкие ямочки на экране. Забавно, не так ли?

Именно поэтому компании незамедлительно стоит сообщить своим пользователям о том, что не стоит воспринимать информацию о стекле в Z Flip всерьез. К слову, при первом включении телефон предупреждает владельца о том, чтобы тот сильно не нажимал на экран, но даже легкое точечное нажатие карандашом по мягкому пластику может его деформировать. Кроме того, можно заметить, что в области камеры экран имеет небольшую ямочку, впрочем, как и место сгиба.

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Сколько стоит Galaxy Z Flip?

За телефон с вас попросят 120 тысяч рублей. Заплатив такую сумму и прослушав перед этим рассказы консультантов о революционном защитном стекле, вы будете рады прочитать данный материал, не так ли? Обычно такого маркетинга ожидаешь от китайских производителей типа Xiaomi, но когда до такого опускается даже Samsung, это, конечно, не очень круто. И, как мне кажется, корейцам необходимо объясниться.

Интересно узнать и ваше мнение по этому поводу. Как вы относитесь к тому, что Samsung решила скрыть от своих потребителей наличие пластиковой защиты экрана в Z Flip? Делитесь мнением в комментариях, а также читайте наши новости в Телеграм.