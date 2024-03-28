Какие смартфоны HUAWEI я советую купить в 2024 году, если нужен Андроид без Гугла

Когда 5 лет назад в отношении HUAWEI со стороны правительства США были введены санкции, ограничивающие доступ к американским технологиям, многие российские пользователи отвернулись от китайской компании по причине отсутствия Google-сервисов. Однако к 2024 году жители нашей страны сами оказались в условиях серьезных ограничений. Купить приложения или игру в Play Маркете нельзя, приобрести место в облаке тоже, да и банковскую карту для оплаты через NFC в Google Pay теперь не добавишь.

Сейчас смартфон без Google — это не только очевидный недостаток, но и серьезный плюс. Ведь такое устройство полностью адаптировано для использования в ситуации, когда сервисы американской компании сами отталкивают клиентов постоянными ограничениями. Поэтому покупка смартфона HUAWEI в 2024 году уже не кажется ошибкой. Напротив, есть смысл подыскать модель, способную удовлетворить пользователя как пакетом альтернативных сервисов, так и техническим оснащением.

Перешел с обычного Android на HUAWEI. Личный опыт

HUAWEI nova Y91 — смартфон с большой батареей

Эта модель создана для тех, кто хочет всего да побольше, но не желает выкладывать много денег за новое устройство. HUAWEI nova Y91 — недорогой смартфон, и его цена то и дело опускается до отметки в 15 тысяч рублей. В то же время этот аппарат предлагает большой 6.95-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 90 Гц и аккумулятор, рассчитанный на феноменальные 7000 мАч.

Цена: от 14 990 ₽

Купить HUAWEI nova Y91

Вкупе с энергоэффективным процессором Snapdragon 680 смартфон HUAWEI nova Y91 способен безостановочно воспроизводить видео на протяжении 29 часов и спокойно выдавать 2 дня использования без подзарядки в смешанном режиме. При этом не стоит возлагать на него серьезных надежд в плане производительности и возможностей в области мобильной фотографии. Смартфон не глючит, камера снимает, да и ладно.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Легкий смартфон HUAWEI nova 11

HUAWEI nova 11 — полная противоположность предыдущей модели. Это легкий смартфон, чей вес составляет всего 168 граммов, в то время как HUAWEI nova Y91 ощутимо давит на руку своими 214 граммами. Понятно, что такое облегчение не могло не сказаться на емкости аккумулятора. Здешняя батарея рассчитана всего на 4500 мАч, но за счет использования более энергоэффективного типа матрицы (AMOLED) смартфон HUAWEI nova 11 без проблем держит заряд вплоть до конца дня.

Цена: от 26 990 ₽

Купить HUAWEI nova 11

Если убрать за скобки автономность, характеристики HUAWEI nova 11 более чем оправдывают его цену. Модель получила безрамочный экран с частотой обновления 120 Гц, достойный набор камер с флагманской фронталкой на 60 МП, а также мощный и стабильный процессор Snapdragon 778G, который в том числе может удовлетворить запросы геймеров. Выходит отличный набор для смартфона до 30000 рублей.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Красивый смартфон HUAWEI nova 11 Pro

Хотя HUAWEI nova 11 Pro работает на аналогичном процессоре Snapdragon 778G, эта модель имеет более привлекательную начинку. Во-первых, перед нами смартфон с изогнутым экраном, что является признаком премиальности. Во-вторых, Pro-версия получила дополнительную фронталку для зумирования картинки и использования устройства в качестве карманного зеркала. Наконец, телефон HUAWEI nova 11 Pro комплектуется зарядным блоком на 100 Вт, который восстанавливает энергию аккумулятора на 4500 мАч всего за 25 минут.

Цена: от 31 990 ₽

Купить HUAWEI nova 11 Pro

Отдельного внимания заслуживает дизайн HUAWEI nova 11 Pro. В зеленой версии спинка смартфона выполнена из экокожи, благодаря чему устройством комфортно пользоваться даже без чехла, а само оформление крышки отсылает нас к узору итальянской компании Gucci, что наверняка оценят модники и модницы.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Флагман HUAWEI P60 Pro

Каким бы красивым ни был HUAWEI nova 11 Pro, он не может тягаться с HUAWEI P60 Pro, поскольку именно представитель P-серии является полноценным флагманом на Андроид. Это смартфон для тех, кто хочет все и сразу: мощное железо, продвинутые камеры, быстрая зарядка и лучший экран в серии.

Цена: от 69 990 ₽

Купить HUAWEI P60 Pro

Мощности процессора Snapdragon 8+ Gen 1, набирающего более миллиона баллов в тесте AnTuTu, хватит с запасом на несколько лет вперед, а его возможности в области искусственного выжимают максимум из тройной камеры, которая поддерживает 3.5-кратное оптическое и 100-кратное цифровое приближение объектов съемки.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Складной смартфон HUAWEI Mate X3

HUAWEI Mate X3 — представитель нишевой категории складных смартфонов, который предлагает флагманские характеристики во влагозащищенном корпусе со сгибаемым экраном. При этом, будучи устройством «2 в 1», модель весит всего 239 граммов.

Цена: от 119 990 ₽

Купить HUAWEI Mate X3

Смартфон HUAWEI Mate X3 оснащен тройной камерой с 5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом, процессор Snapdragon 8+ Gen 1 справляется с любой задачей, а 512 ГБ встроенной памяти позволяют хранить почти неограниченное количество данных.