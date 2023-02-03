Как настроить Huawei и все ли приложения можно на него скачать

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Артем Сутягин 0

В некотором роде использование новых смартфонов Huawei является челленджем и испытанием ваших навыков опытного пользователя. Но, справедливости ради, это было так примерно три года назад. С тех пор многое менялось, приложения появлялись, операционная система становилась лучше, а еще, как бонус, мы получили несколько дополнительных способов скачать приложения. То есть сейчас с некоторыми нюансами можно сказать, что переход с обычного Android на Huawei c его EMUI или HarmonyOS стал безболезненным. Но я все равно как-то не решался сделать это окончательно, хотя и говорил всегда, что операционная система становится все проще и проще. И вот пришло время отвечать за слова.

Как настроить Huawei и все ли приложения можно на него скачать. Можно ли пользовать телефоном Huawei без ограничений? Сейчас узнаем! Фото.

Можно ли пользовать телефоном Huawei без ограничений? Сейчас узнаем!

Переход с Android на Huawei

Начнем с того, что я всегда пользовался разными телефонами. У меня всегда был iPhone последней или предпоследней модели и один из Android-смартфонов, которых через мои руки проходили десятки в течение года. Иногда я останавливался на некоторых более основательно, как на своем любимом Huawei P30 Pro, который мне кажется одним из лучших телефонов. И это без приписки ”для своего времени”. Были у меня Samsung Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE и Galaxy S21. Я даже пробовал пользоваться складными моделями, вроде Huawei P50 Pocket, Huawei Mate Xs и Samsung Galaxy Z Fold 3.

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Но все это осталось в прошлом, когда я попробовал Huawei Mate 50 Pro, обзор которого некоторое время назад выходил у нас на сайте. После обзора я понял, что хочу попользоваться им подольше, продал пару моделей, которые покупал ранее, и купил его в оранжевом цвете, который сильно впечатлил меня, хотя и пачкался о подкладку кармана джинсов.

Я переживал, что переход на пару недель окажется безболезненным, но за более долгий период использования могут вылезти косяки. Они действительно вылезли, но оказались не такими смертельными. Сейчас, после долгого вступления, я о них и расскажу.

Переход с Android на Huawei. Почти все приложения, которые только существуют, можно установить на Huawei, несмотря на проблеммы с Google. Фото.

Почти все приложения, которые только существуют, можно установить на Huawei, несмотря на проблеммы с Google

Как настроить Huawei

В том, чтобы именно начать пользоваться Huawei, нет ничего сложного — некоторые трудности начинаются уже позже. На самом старте вас ждет простая активация телефона, которую я прошел два раза (на тестовом и на своем телефонах). Тут она немного более долгая, чем на голом Android, но это не критично, так как у вас будет просто на пару экранов больше, где надо нажать ”Далее”.

После этого телефон загрузится, но рекомендую сразу при активации или сразу после нее завести учетную запись Huawei или зайти под ней, если она у вас есть. С учеткой Google тут проблемы, хотя и есть, где ввести (об этом позже), а залогинившись в Huawei, вы получите доступ к экосистеме, которую многие недооценивают.

Как настроить Huawei. Как показывает практика, пользовать Huawei не сложнее, чем телефоном с GMS. Фото.

Как показывает практика, пользовать Huawei не сложнее, чем телефоном с GMS.

Все ли приложения можно установить на Huawei

Пока все сокрушались из-за отсутствия Google-сервисов, китайцы смогли сделать свои аналоги почти для всего и заставить их работать. Да, тут не так много видео в аналоге YouTube, а приложение для работы с документами мне показалось немного неудобным. Зато карты просто отличные. Они не хуже Яндекс Карт, лучше Google, если пользоваться в России, и однозначно оставляют позади Apple Maps. В общем, уже из коробки в телефоне есть чем пользоваться. Учитывая, что по статистике больше половины пользователей вообще не устанавливает приложения, это уже хорошо.

Месяц пользуюсь почти лучшим телефоном — обзор Huawei Mate 50 Pro

Как установить приложения на Huawei

Тут просто раздолье! Устанавливать приложения можно как угодно. Так, например, у вас уже будут на рабочем столе папки с подборками, в которых есть ярлыки для скачивания того, что перекроет потребности подавляющего большинства пользователей. Есть все приложения Яндекса, mail.ru, VK, приложения банков и операторов связи, доставка еды и даже игры.

Установка приложений из App Gallery

Впрочем, если вам нужно что-то, что проще отыскать поиском, ищите это в AppGallery. Опять же, Госуслуги, Тинькофф, Мой Налог, 2ГИС, СБПэй, Telegram (где у нас есть свой Telegram-чат) и другие я скачал без каких-либо проблем, просто нажав одну кнопку, как мы все привыкли.

Установка приложений из App Gallery. Приложения можно скачивать из AppGallery или из готовых подборок. Фото.

Приложения можно скачивать из AppGallery или из готовых подборок

На старте фирменный магазин приложений Huawei работал не очень хорошо. В нем было много приложений, но все они были китайскими. Теперь ассортимент очень сильно разросся, и хороший разработчик или компания, заказывающая приложение, считает своим долгом выпустить его еще и в AppGallery. В итоге, из магазина я скачал примерно 90% того, чем пользуюсь каждый день.

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Как установить приложение, которого нет в AppGallery

Может быть такое, что нужного вам приложения просто нет в AppGallery — такое тоже бывает. Самым ярким примером является WhatsApp. Чтобы скачать его, надо запустить встроенное приложение Petal Search и вбить в поиске нужное приложение. Petal Search это встроенный поисковик, который имеет расширенные возможности, среди которых поиск APK приложений.

Как установить приложение, которого нет в AppGallery. Petal Search решает проблемы, если не получилось что-то установить из AppGallery. Фото.

Petal Search решает проблемы, если не получилось что-то установить из AppGallery

Вам надо будет только найти его поиском и в пару кликов, нажимая ”Скачать” и ”Далее”, установить его. Дальше все будет работать как обычно. Правда, для восстановления истории переписки вам надо будет отдельно скачать файл с архивом. Это одно из проблемных мест, но найти, как это сделать, не проблема. Тем более, многим это просто не нужно.

Используя этот метод, я скачал еще несколько приложений и игр, включая Call Of Duty. Так я довел процент наличия востребованных мной приложений до 95-97%. Собственно, осталось что-то решить с YouTube, Google Документами и тому подобным, к чему я привык.

Как установить приложения Google на Huawei

Для этого надо создать отдельно пространство в телефоне. Звучит, как какая-то дичь из мира программистов, но на деле вам надо просто скачать приложения, вроде GBoard или GBox, которые сделают все за вас в автоматическом режиме. Я выбрал GBoard, но пользуюсь обычной версией с рекламой, хотя в Сети можно найти сборки, в которых ее не будет.

После запуска GBoard, вы сразу получите список основных приложений Google и не только. Скачав их, можно будет запускать их внутри приложения или лонгтапом создать ярлык на домашнем экране, что я и сделал. Дальше вы пользуетесь этими приложениями как обычно, и все работает корректно.

Как установить приложения Google на Huawei. Установить приложения Google на Huawei можно, например, через GSpace. Фото.

Установить приложения Google на Huawei можно, например, через GSpace

Может ли Huawei заменить Android-смартфон

Huawei все ближе к тому, чтобы ее телефоны могли безболезненно заменить то, что предлагают другие производители смартфонов. Конечно, есть несколько недостатков у этой связки телефона и операционной системы.

Один из них я уже озвучил — невозможность восстановления резервных копий с сервера для некоторых приложений. Хотя я столкнулся с этим только в WhatsApp, где этот недостаток можно обойти, но если для вас это проблема, лучше иметь это в виду.

Вторая проблема касается оплаты внутри некоторых приложений. Там, где надо платить встроенными средствами, вы с большой долей вероятности не сможете это сделать из-за того, что GPay не работает. Но если для оплаты вам надо ввести номер карты и другие ее реквизиты, проблем у вас, скорее всего, не будет.

Может ли Huawei заменить Android-смартфон. За последние годы установка любых приложений на Huawei вообще перестала бать проблемой. Фото.

За последние годы установка любых приложений на Huawei вообще перестала бать проблемой.

Третья причина, которая может заставить задуматься о целесообразности покупки смартфона Huawei, это необходимость устанавливать приложения из нескольких источников. В этом нет абсолютно ничего сложного даже для неподготовленного пользователя. Разработчики максимально облегчили это процесс. Почти все, что нужно, есть в AppGallery, а то, чего нет, можно скачать в два клика из других приложений. И вам вообще не нужны никакие специальные знания для этого.

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Стоит ли покупать телефон Huawei

Исходя из сказанного, я могу сказать, что покупать Huawei снова уже не просто можно, но и стоит это делать. Они стоят дешевле аналогов с точки зрения железа, они круто снимают в своей ценовой категории, и они сохранили дух Huawei, который был 3-4 года назад.

Рассказывать подробно про телефон я не буду. У него тоже есть свои плюсы и минусы, о которых можно прочитать в обзоре. Но пока я понял одно — Huawei можно пользоваться! Я не пожалел, что купил его. А еще не пожалел один из моих друзей, который купил себе Mate 50 Pro, когда я еще тестировал свой. Он уже пользуется им больше полутора месяцев и тоже очень доволен покупкой.

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